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채식 위주의 식단.결론부터 말하면 채식과 육식, 어느 것이 좋다고 주장하지 않는다. 다만 적어도 채식만으로 근육량을 늘릴 수 없다거나, 육식이 채식보다 운동선수에게 적합하다는 기존의 편견은 충분히 깨뜨리는 다큐다.8주 간의 실험을 마쳤다. 안타깝게도 실험 참가자 중 대부분이 실험 조건을 완벽하게 지키지 못했다. 네 쌍둥이 중 존과 제번이 식사량, 운동량을 지켰는데 결과가 흥미롭다. 비건 식단을 했던 존은 내장 지방이 0.16kg에서 0.01kg로 92%나 감소했다. 반면 잡식 식단을 했던 제번은 0.1kg에서 0.09kg으로 0.01kg만 감소했다.근육량은 어땠을까? 잡식 식단을 유지한 제번은 3.2kg가 늘었다. 과연 비건 식단을 한 존도 근육량이 늘었을까? 존은 근육량이 1kg 증가했다. 이들 뿐만 아니라 다른 쌍둥이 결과에서도 유사한 결과가 나왔다. 잡식성 식단을 한 쌍둥이는 근육량이 늘었고, 채식한 쌍둥이는 내장 지방이 줄었다.이번 실험에서는 근육량 증가 폭이 잡식 식단에서 더 크게 나타났지만, 비건 식단이라고 근육량을 늘리지 못했던 건 아니다. 물론 중요한 건 먹는 것 만큼 운동량을 충족시켜야만 한다. 고강도 운동을 하지 않으면 근육량이 늘 수 없다는 것이다.또한 다큐에 출연하는 피트니스 라이프스타일 코치인 니마이 델가도는 채식할 때 가장 크게 저지르는 실수로 잡식할 때만큼 열량을 충분히 섭취하지 않는다는 점을 지적했다. 비건 식단은 열량 밀도가 낮기 때문에 잡식과 비슷한 수준으로 먹는 것 같아도 살이 찌지 않기 때문이다.필자의 경험도 '채식 위주 식단으로도 근육량을 증가 시키거나 유지할 수 있다'는 명제를 뒷받침한다. 필자는 3년 6개월가량 복싱을 수련해 왔다. 생활 습관에 따라 근육량의 변화는 있지만, 체지방률을 10% 초반대로 유지하고 있다.