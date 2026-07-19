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26.07.19 11:12최종 업데이트 26.07.19 11:12
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무소속 출마자들에 대해 유권자들이 떠올리는 인상들이 있다. 자기 이름과 능력을 걸고 심판받는다, 당리당략으로부터 자유롭다 등등의 시선도 있다. 반면, 공천 탈락자들이 많다, 당선 뒤 어디론가 들어갈 수도 있다, 행정당국에 대한 영향력이 약하다, 정치권의 주류는 아니다 등등의 시선도 존재한다.

한국 정치에서 강한 인상을 남긴 대결 구도는 민주당 대 자유당(이승만 집권기), 신민당 대 민주공화당(박정희), 신한민주당 대 민주정의당(전두환), 신민주연합당·민주당 대 민주자유당(노태우·김영삼), 새정치국민회의 대 신한국당(김영삼), 새천년민주당·열린우리당·민주당 대 한나라당(김대중·노무현·이명박), 민주통합당·새정치민주연합·더불어민주당 대 새누리당(박근혜), 더불어민주당 대 자유한국당·미래통합당·국민의힘(문재인) 등이다.


이처럼 한국 정치는 주로 당 대 당의 구도로 기억되지만, 이것이 어느 시기에나 통용되는 것은 아니다. 무소속이 의회정치를 주도했던 6년간도 있었다. 제1대 총선이 열린 1948년 5월 10일부터 제3대 총선이 있은 1954년 5월 20일까지는 무소속 국회의원이 가장 많았다.

이승만을 견제한 무소속 의원들

제헌헌법 공포일인 1948년 7월17일 중앙청을 배경으로 촬영한 기념사진 속 제헌국회의원 198명의 신원이 전원 밝혀졌다. 이 자료는 제헌국회의원인 고 원장길(元長吉.1912-2002)씨 소장품이었으며 2008년 국립민속박물관이 마련하는 건국 60주년 특별전을 통해 공개됐다.연합뉴스

1948년에 제정된 헌법은 5·10 총선 당선자의 임기를 2년으로 한정했다. 이로써 그해에 선출된 4년제 대통령 임기와 겹치지 않게 됐다. 이로 인해 1950년 5월 30일에 제2대 총선이 치러졌기 때문에 1대·2대 국회의 임기는 총 6년이다.

200명을 선출하는 제1대 때는 무소속 당선자가 85명이었다. 이승만을 지지하는 대한독립촉성국민회가 55석을 차지해 제1당이 되고, 29석을 차지한 한국민주당(한민당)이 그 뒤를 이었다.

210명을 뽑는 2대 때는 무소속이 126명으로 늘어났다. 한민당이 친이승만 정당인 대한국민당의 주류세력을 흡수해 만든 민주국민당이 24석을 차지했다. 대한국민당 잔존세력은 이 당의 명의로 24석을 획득해 공동 1위가 됐다.

203석이 걸린 3대 총선에서 자유당이 114석을 차지하기 전까지의 6년간은 무소속의 전성기였다. 이 시기의 무소속 상당수는 개별적으로 움직이지 않고 구락부(그룹) 같은 것을 결성해 집단적으로 활동했다. 느슨한 의원 모임 형태였던 그 6년간의 구락부들 중에서 대표적인 것은 무소속구락부(조소앙 등), 동성회(김약수), 공화구락부(오위영), 공화민정회, 호헌동지회 등이다.

1대 총선의 3위는 독립운동가 지청천이 만든 대동청년단이다. 이 단체는 12석을 차지했다. 대한독립촉성국민회와 대동청년단 같은 사회단체가 각각 1위 및 3위를 한 데서 알 수 있듯이, 이 시기에는 현대적인 정당 정치가 아직 확립되지 않았다. 이는 두 선거에서 무소속이 약진하는 데 기여했다.

무소속의 약진은 김구·김규식의 총선 보이콧과도 관련이 있다. 이승만의 라이벌인 두 지도자가 남한 단독선거를 반대한 것은 이 총선에서 조직적 대결 혹은 당 대 당의 구도가 약해지는 원인이 됐다. 이는 정당이나 단체에 속했던 정치인 상당수가 무소속으로 출마하는 배경이 됐다. 분단에 책임이 있는 한민당의 간판이 부담스러워 무소속 출마를 선택하는 정치인들도 있었다.

<한국정치연구> 1996년 제5권 제1호에 실린 길승흠 서울대 교수의 논문 '제1공화국의 정당과 의회정치'는 "(이승만 및 한민당 진영 등을 제외한) 나머지 세력들은 허리가 잘린 채 남한만의 단정 수립은 반대한다는 입장에서 5·10 선거에 불참하였다"라고 한 뒤, 이런 분위기로 인해 "인기 없는 한민당 간판은 버리고 무소속으로 출마"하는 정치인도 많았다고 알려준다.

오늘날의 무소속 의원들은 큰 힘을 발휘하기 어렵지만, 그 6년간의 무소속들은 달랐다. 정치적 성향이 상반되는 경우도 많아 모두가 같은 목소리를 낸 것은 아니지만, 그 상당수는 한민당(민국당)이나 대한국민당 등에 휘둘리지 않고 당시 대중의 보편적인 목소리를 반영하고자 노력했다.

무소속들의 상당수는 친일청산과 국회 반민특위를 지지하고 지방자치 조기 실시를 요구하며 농지개혁이 지주층에만 유리해지지 않도록 할 것을 촉구했다. 또 외국군 철수와 남북 협상을 촉구하고 내각제 개헌을 통한 대통령 견제를 외쳤다.

이것이 얼마나 큰 파장을 낳았는지는 이승만 대통령의 행보에서 역설적으로 드러난다. 이승만이 독재자가 되기 위해 헌법을 파괴하게 된 직접적 계기는 바로 이 무소속들과 관련이 있었다.

1952년 대선을 앞두고 치러진 1950년 총선에서 이승만 지지자로 명확히 분류되는 당선자는 60명이 안 됐다. 대한국민당·대한독립촉성국민회·대한청년단·일민구락부·대한노동총연맹 등에 속한 당선자들이 그들이었다.

무소속 당선자는 그 2배를 넘는 126명이었다. 이들 중에도 이승만 지지자가 있었지만, 그리 많지는 않았다. 이는 국회 간선제로 치러질 1952년 대선에 대한 이승만의 전망을 어둡게 만들었다. 이승만의 두려움은 전시 중인 1952년에 불법 비상계엄을 일으켜 직선제 개헌을 강행하는 배경이 됐다.

김원봉의 동지가 국회 부의장이 될 수 있었던 이유

평양 재북 인사릉 김약수 묘지연합뉴스

그 정도로 강력했던 무소속 정치를 주도한 대표적 인물들은 조봉암·김약수·신익희·지청천·조헌영·김광준·곽상훈·오위영 등이다. 이 중에는 무소속이냐 아니냐를 떠나 대한민국 국회 자체와 어울리지 않는 인물도 있었다. '물처럼 살겠다'는 의미의 별명이 실제 이름처럼 사용된 김약수(1890~1964)가 바로 그다.

본명인 김두전보다 김약수라는 별명이 더 많이 알려진 데는 의열단 단장인 약산 김원봉(1898년 생)을 만난 일이 계기가 됐다. 한상도 건국대 교수의 <대륙에 남긴 꿈, 김원봉의 항일 역정과 삶>은 김원봉이 15세였을 때를 설명하는 대목에서 "1913년, 그는 서울 중앙중학 2학년에 편입했다"라면서 "재학 중 김두전·이명건을 만나게 되었고 세 소년은 산처럼(若山), 물처럼(若水), 별처럼(如星) 크고 넓고 빛나는 삶을 살기로 맹세했다"고 말한다.

물처럼 넓게 살겠다며 김원봉·이명건(이여성, 1901년 생)과 맹세한 김약수는 그 뒤 노동자의 관점에서 독립운동을 수행했다. 그는 조선노동공제회·조선노동총동맹·조선공산당 등을 통해 항일투쟁을 벌이다가 총 9년 7개월을 감옥에서 살았다.

해방 뒤에 잠깐 한민당에 몸을 담은 그는 1대 총선 때 고향인 부산 동래에서 조선공화당 소속으로 당선된 뒤 무소속 의원들의 리더가 됐다. 그가 분단 총선에 출마한 것은 분단을 지지했기 때문은 아니다. '내가 들어가면 바꿀 수 있다'라는 특유의 자신감이 작동했던 것으로 보인다.

다소 비현실적인 자신감이 있었다는 점은 1949년 5월 2일자 <서울신문>에 보도된 국회 부의장 김약수 명의의 담화문에서도 느껴진다. 담화에서 그는 미군철수·민족통일·농지개혁·지방자치에 비협조적인 의원들을 "완전한 낙제생"으로 폄하하면서 "심야 중에라도 민주건국을 위하여 가일층의 분투 노력"을 할 것을 촉구했다. 대한민국 주류세력을 낙제생으로 지칭하며 분투·노력을 당부하며 훈계하는 모습에서도 그런 자신감을 읽을 수 있다.

김약수는 자신감을 품는 데 그치지 않고 구체적인 실천에 착수했다. 친일청산과 반민특위 활동을 지지하고 미군 철수와 자주적 통일을 추구하며 이승만을 견제하는 데 앞장섰다. 이런 활동을 뒷받침해 준 것이 무소속들이다. 그는 무소속 진영에 대한 영향력을 바탕으로 과감한 활동을 펼쳤다.

하지만 정치를 바꾸지는 못했다. 바뀐 쪽은 김약수 자신이다. 이승만 정권은 1949년 상반기에 국회 프락치 사건을 일으켜 김약수를 구속했다. 그동안 그가 했던 주장들이 남조선노동당(남로당)의 사주에 따른 것이라는 누명이 씌워졌다. 그렇게 투옥된 상태에서 이듬해의 한국전쟁 와중에 출옥해 북으로 넘어갔다.

김원봉의 동지가 한때나마 남한 국회의 주도적 인물이 될 수 있었던 것은 이 시기가 무소속의 전성기였던 데에 기인한다. 이승만과 한민당의 입김이 제한적이 되는 구도에서 그런 일이 일어났다. 그러나 김약수는 공안조작 사건에 휘말려 감옥에 들어갔다가 남한을 떠났다. 강력했지만 한계가 있었던 그 시절 무소속 정치의 현주소를 보여주는 일이다.

김약수의 활약에서도 나타나듯이 제3대 총선 이전의 6년간은 무소속이 가장 강력했던 시기다. 이를 가장 불편해한 것은 이승만이다. 그는 1951년 12월에 창당된 자유당을 발판으로 무소속을 약화시키는 데 총력을 쏟았고, 이는 독재자가 되는 발판이 됐다.
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