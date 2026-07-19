연합뉴스

제헌헌법 공포일인 1948년 7월17일 중앙청을 배경으로 촬영한 기념사진 속 제헌국회의원 198명의 신원이 전원 밝혀졌다. 이 자료는 제헌국회의원인 고 원장길(元長吉.1912-2002)씨 소장품이었으며 2008년 국립민속박물관이 마련하는 건국 60주년 특별전을 통해 공개됐다.1948년에 제정된 헌법은 5·10 총선 당선자의 임기를 2년으로 한정했다. 이로써 그해에 선출된 4년제 대통령 임기와 겹치지 않게 됐다. 이로 인해 1950년 5월 30일에 제2대 총선이 치러졌기 때문에 1대·2대 국회의 임기는 총 6년이다.200명을 선출하는 제1대 때는 무소속 당선자가 85명이었다. 이승만을 지지하는 대한독립촉성국민회가 55석을 차지해 제1당이 되고, 29석을 차지한 한국민주당(한민당)이 그 뒤를 이었다.210명을 뽑는 2대 때는 무소속이 126명으로 늘어났다. 한민당이 친이승만 정당인 대한국민당의 주류세력을 흡수해 만든 민주국민당이 24석을 차지했다. 대한국민당 잔존세력은 이 당의 명의로 24석을 획득해 공동 1위가 됐다.203석이 걸린 3대 총선에서 자유당이 114석을 차지하기 전까지의 6년간은 무소속의 전성기였다. 이 시기의 무소속 상당수는 개별적으로 움직이지 않고 구락부(그룹) 같은 것을 결성해 집단적으로 활동했다. 느슨한 의원 모임 형태였던 그 6년간의 구락부들 중에서 대표적인 것은 무소속구락부(조소앙 등), 동성회(김약수), 공화구락부(오위영), 공화민정회, 호헌동지회 등이다.1대 총선의 3위는 독립운동가 지청천이 만든 대동청년단이다. 이 단체는 12석을 차지했다. 대한독립촉성국민회와 대동청년단 같은 사회단체가 각각 1위 및 3위를 한 데서 알 수 있듯이, 이 시기에는 현대적인 정당 정치가 아직 확립되지 않았다. 이는 두 선거에서 무소속이 약진하는 데 기여했다.무소속의 약진은 김구·김규식의 총선 보이콧과도 관련이 있다. 이승만의 라이벌인 두 지도자가 남한 단독선거를 반대한 것은 이 총선에서 조직적 대결 혹은 당 대 당의 구도가 약해지는 원인이 됐다. 이는 정당이나 단체에 속했던 정치인 상당수가 무소속으로 출마하는 배경이 됐다. 분단에 책임이 있는 한민당의 간판이 부담스러워 무소속 출마를 선택하는 정치인들도 있었다.<한국정치연구> 1996년 제5권 제1호에 실린 길승흠 서울대 교수의 논문 '제1공화국의 정당과 의회정치'는 "(이승만 및 한민당 진영 등을 제외한) 나머지 세력들은 허리가 잘린 채 남한만의 단정 수립은 반대한다는 입장에서 5·10 선거에 불참하였다"라고 한 뒤, 이런 분위기로 인해 "인기 없는 한민당 간판은 버리고 무소속으로 출마"하는 정치인도 많았다고 알려준다.오늘날의 무소속 의원들은 큰 힘을 발휘하기 어렵지만, 그 6년간의 무소속들은 달랐다. 정치적 성향이 상반되는 경우도 많아 모두가 같은 목소리를 낸 것은 아니지만, 그 상당수는 한민당(민국당)이나 대한국민당 등에 휘둘리지 않고 당시 대중의 보편적인 목소리를 반영하고자 노력했다.무소속들의 상당수는 친일청산과 국회 반민특위를 지지하고 지방자치 조기 실시를 요구하며 농지개혁이 지주층에만 유리해지지 않도록 할 것을 촉구했다. 또 외국군 철수와 남북 협상을 촉구하고 내각제 개헌을 통한 대통령 견제를 외쳤다.이것이 얼마나 큰 파장을 낳았는지는 이승만 대통령의 행보에서 역설적으로 드러난다. 이승만이 독재자가 되기 위해 헌법을 파괴하게 된 직접적 계기는 바로 이 무소속들과 관련이 있었다.1952년 대선을 앞두고 치러진 1950년 총선에서 이승만 지지자로 명확히 분류되는 당선자는 60명이 안 됐다. 대한국민당·대한독립촉성국민회·대한청년단·일민구락부·대한노동총연맹 등에 속한 당선자들이 그들이었다.무소속 당선자는 그 2배를 넘는 126명이었다. 이들 중에도 이승만 지지자가 있었지만, 그리 많지는 않았다. 이는 국회 간선제로 치러질 1952년 대선에 대한 이승만의 전망을 어둡게 만들었다. 이승만의 두려움은 전시 중인 1952년에 불법 비상계엄을 일으켜 직선제 개헌을 강행하는 배경이 됐다.