기사를 스크랩했습니다.
스크랩 페이지로 이동 하시겠습니까?
26.07.17 15:40최종 업데이트 26.07.17 15:40
  • 본문듣기
원고료로 응원하기
구글 검색 선호 출처로 추가
스타의 매력은 단순한 외모나 화제성만으로 설명되기 어렵습니다. 오히려 어떤 장면에서 어떤 태도가 드러나는지, 그 순간들이 인물에 대한 호감으로 이어지는 경우가 많습니다. 예능, 영화, 드라마, 유튜브 등 다양한 콘텐츠 속 인물을 하나씩 살펴보며 그 사람이 왜 지금 호감을 얻고 있는지, 그리고 그 매력이 어떤 순간에 드러나는지를 관찰해 봅니다.[편집자말]
윤경호가 13시간 동안 말을 멈췄다.

지난 6월 26일 방영을 시작한 SBS 금토 드라마 <김부장>은 시청률 22%를 넘기며 화제를 모으고 있다. 제작발표회에서 약속했던 13% 시청률 공약도 훌쩍 넘어섰다. 그 공약의 주인공은 배우 윤경호였다. 보통 공약은 '무엇을 하겠다'는 선언이지만,이번 공약은 '13시간 동안 말을 하지 않겠다'는 묵언수행이어서 더 특별했다. 그리고 그 묵언수행의 주인공은 '말 많은 배우 TOP3'로 불리는 윤경호였다.

<김부장>의 한 장면.tvN

7월 초 윤경호는 묵언수행을 예고하며 SBS 드라마 공식 SNS에 장문의 글을 올렸다. 첫 문장부터 '윤경호'다. "어쩌면 제가 13시간 동안 말을 못 하게 될 것 같아서 이곳에라도 제가 하고 싶은 말을 미리 남겨두려 합니다"로 시작하는 그의 포스팅은 드라마 <김부장>의 시청률 이야기로 시작해, 공약의 바탕을 만들어준 배우 주상욱과 MC 박경림에게 감사 인사를 전하고, 왜 소지섭이 아닌 자신이 묵언수행을 하게 되었는지를 설명한다. 그리고 마지막에는 작품을 함께 만든 스태프들의 이름을 가나다순으로 적어 내려간다.

정작 언제, 어떻게 묵언수행을 하겠다는 계획은 빠져 있다. 공약 예고 포스팅마저 윤경호다운 수다의 연장처럼 느껴졌다 그래서일까. 주말마다 <김부장> 본방송을 기다리게 되었다. 한 회 한 회 이야기를 따라가는 것도 재미있었지만, 사실은 13일로 예정된 그의 묵언수행이 더 기다려졌다.

'말 많은 배우 TOP3' 윤경호

"저는 묵언수행 중입니다"라고 적힌 티셔츠를 입은 윤경호는 13일, 하루 동안 말을 하지 않은 채 SBS 라디오 <두시탈출 컬투쇼> 출연과 방송국 사옥에서 진행된 팬사인회 일정을 소화했다. 윤경호의 투머치 토커 기질을 아는 사람이라면 누구나 같은 생각을 했을 것이다.


'저 사람이 정말 하루 동안 말을 안 할 수 있을까?'

SBS 라디오 '두시탈출 컬투쇼'SBS
말 대신 쓸 수 있는 화이트 보드, 13번뿐인 기회를 아껴 쓰며 그는 라디오 생방송에서도 최선을 다했다. 함께 출연한 배우 주상욱과 손나은이 윤경호가 말을 한 마디 할 때마다 묵언수행 시간이 5분씩 늘어나는 이날의 미션 수행 방식에 대해 설명했다. 몇 번이고 입술이 달싹였지만, 윤경호는 꾹꾹 잘 참아내며 방송 내내 잘 버텨오다 결국 1부 종료를 2분여 남기고, 그동안 참아왔던 토크를 쏟아냈다.

윤경호가 헤비토커의 대명사가 된 것은 영화 <좀비딸> 홍보를 위해 출연한 유튜브 <핑계고> 83회부터였다. 배우 조정석은 윤경호의 별명을 '1절만'이라고 공개했고, '에피소드 부자'로서의 면모를 보여준 그는 결국 <핑계고> 100회 특집에도 '말 많은 배우 TOP3' 중 한 명으로 초대됐다. 해당 에피소드는 1600만 조회수를 기록했다.

'동영상 재생 바를 어디에 갖다 놓아도 윤경호가 말하고 있다'는 댓글은 그의 토크머신 기질을 가장 잘 보여준다. 한 이야기가 끝나면 또 다른 에피소드가 이어지고, 누군가 한 마디를 던지면 기억 하나를 더 보태며 대화를 계속 굴린다. 그런데 그의 긴 수다는 지루하지도 듣기 싫지도 않다. 그의 수다는 듣는 사람을 현장 한가운데 데려다 놓는다. 사건을 설명하고, 함께 있었던 사람을 떠올리고, 빠진 기억을 보태준다.

유퀴즈에 출연한 배우 윤경호tvN

그런데 윤경호의 수다가 오래 남는 이유는 단지 말을 많이 해서만은 아니다. tvN 예능 <유 퀴즈 온 더 블럭(이하 '유퀴즈')>에서 만난 윤경호는 또 다른 모습이었다. 보통 예능의 등장은 밝게, 텐션을 끌어올리며 시작한다. 그의 등장도 마찬가지였다.

그런데 자신의 소개 멘트를 들으며 자리에 앉은 윤경호의 눈가에는 이미 눈물이 촉촉하게 고여 있었다. 등장하자마자 눈시울을 붉힌 윤경호를 보며 눈물의 이유가 궁금해졌다. 그는 감정을 꾸며내지 않는다. 웃기면 크게 웃고, 고마우면 길게 말하고, 감동하면 울고, 미안하면 또 말을 보탠다.

<유퀴즈>에서 어머니 이야기를 꺼내던 윤경호를 보며 문득 그런 생각이 들었다. 그의 수다는 단순히 말을 많이 하는 습관이 아니라, 기억하고 싶은 사람과 순간을 오래 붙잡아 두는 방식인지도 모르겠다고. 일찍 세상을 떠난 어머니를 이야기하면서도 그는 자신의 슬픔에만 머물지 않았다. 우울증을 겪고 있을 사람들과 그 곁을 지키는 이들을 향한 배려의 말을 덧붙였다.

그래서 사람들은 윤경호의 수다를 기다리는지도 모른다. 자신의 이야기를 더 크게 하기 위해서가 아니라, 함께한 사람들을 오래 기억하고 그 마음을 전하기 위해 말을 이어가는 사람이라는 것을 알기 때문이다. 누군가는 그의 수다를 '무해한 수다'라고 표현한다. 나 역시 그 표현이 딱 어울린다고 생각했다.

<핑계고> 100회 특집에서 김남길이 스쳐지나가듯 한 말, "나랑 라면 먹으러 다니는 유튜브 할래?" 이 말은 결국 7월 11일 공개된 유튜브 뜬뜬의 <아니 근데(중략) 라면 먹고 올래? >라는 여름특집 스핀오프로 이어졌다.

윤경호는 지난 방송에서 스쳐 지나갔던 이야기들을 하나하나 기억하고 있었다. 핑계고 덕분에 광고를 찍게 됐다며 약속했던 대로 지갑을 열어 보이겠다고 했다. '활짝' 대신 '메롱' 하는 장면을 실제로 보게 될 줄이야. 제작진은 윤경호를 배려해 법인카드를 내밀었지만 주변에서는 "개카(개인카드) 써야지!"라는 농담이 이어졌다.

정작 지갑은 가져오지 않았지만 그는 끝내 분식집 사장님에게 직접 계좌이체를 했다. 계산을 해야 해서가 아니었다. 자신을 배려해준 제작진의 마음을 받았으니, 그 마음에 보답하고 싶었던 게 아닐까.

윤경호가 살아낼 인물들이 기다려진다

요즘의 윤경호를 보고 있으면, 그를 시청자의 기억에 각인시킨 tvN 드라마 <도깨비>(2016년)의 한 장면이 떠오른다. 1화에서 고려시대 자신이 섬기던 장군 김신의 마지막 명을 받들었던 충신. 윤경호는 "상장군의 명을 받듭니다. 곧 따라가 뵙겠습니다"라는 말을 남기며 화면에서 사라진다. 그는 몇 번의 생을 지나 현생의 면접장에서 다시 김신을 만난다.

윤경호는 <도깨비>에서 가난한 가장으로 환생한 김신의 충신을 연기해 짧지만 강한 인상을 남겼다.tvN 화면 캡처

자신을 바라보는 김신을 알아보지는 못하지만, 김신의 뒤늦은 고백을 들으며 면접장에 들어간다. 면접에 합격했다는 소식에 아이처럼 기뻐하고, 회사가 마련해 준 집과 차량, 곧 태어날 아이의 이름까지 선물받은 그는 자신이 이런 것들을 받아도 되는지 모르겠다고 말한다.

그때 김 비서 역의 조우진이 건네는 한 마디.

"전생에 나라를 구하셔서요."
"제가요?"
"네."

배우 조우진은 이 장면을 찍을 당시, 윤경호의 진심 어린 표정 때문에 원래 계획했던 밝은 톤의 "네에!" 대신 담백한 톤으로 연기를 바꿨다고 말했다(유퀴즈 출연 방송 내용). 예능에서뿐 아니라 본업에서도 그의 진심은 상대 배우의 연기까지 바꾸는 힘이 있었던 것이다.

요즘의 윤경호를 보고 있으면, 그 대사가 현실에서도 이루어지고 있는 듯한 기분이 든다. 물론 지금의 그에게 주어지는 관심과 사랑, 그리고 더 많은 역할의 기회는 전생의 공덕 때문만은 아닐 것이다. 오랫동안 크고 작은 역할을 가리지 않고, 자신에게 맡겨진 인물을 하나씩 묵묵히 살아낸 배우 윤경호의 시간. 그동안 차곡차곡 쌓아온 연기들이 이제야 오늘의 윤경호에게 선물처럼 돌아오고 있는 것은 아닐까.

그래서 앞으로 윤경호가 살아낼 인물들이 더욱 기다려진다. 작품 속에서는 또 어떤 사람의 삶을 살아낼지, 작품 밖에서는 또 어떤 이야기를 들려줄지.
덧붙이는 글 이 기사는 기자의 브런치에도 실립니다.
#윤경호 #김부장 #라면먹고올래 #핑계고 #도깨비
프리미엄

매력의 작동법
이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요
원고료로 응원하기

저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지

오탈자 신고
네이버 채널구독다음 채널구독
10만인클럽 프로필사진
황진영 (nowhereus) 내방
진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오마이뉴스 취재후원

독자의견

다시 보지 않기
목차6 첫화부터 읽기>
이전글 늘어나는 뱃살 걱정 쏙, 이게 다 김신영 덕분이다