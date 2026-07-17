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유퀴즈에 출연한 배우 윤경호그런데 윤경호의 수다가 오래 남는 이유는 단지 말을 많이 해서만은 아니다. tvN 예능 <유 퀴즈 온 더 블럭(이하 '유퀴즈')>에서 만난 윤경호는 또 다른 모습이었다. 보통 예능의 등장은 밝게, 텐션을 끌어올리며 시작한다. 그의 등장도 마찬가지였다.그런데 자신의 소개 멘트를 들으며 자리에 앉은 윤경호의 눈가에는 이미 눈물이 촉촉하게 고여 있었다. 등장하자마자 눈시울을 붉힌 윤경호를 보며 눈물의 이유가 궁금해졌다. 그는 감정을 꾸며내지 않는다. 웃기면 크게 웃고, 고마우면 길게 말하고, 감동하면 울고, 미안하면 또 말을 보탠다.<유퀴즈>에서 어머니 이야기를 꺼내던 윤경호를 보며 문득 그런 생각이 들었다. 그의 수다는 단순히 말을 많이 하는 습관이 아니라, 기억하고 싶은 사람과 순간을 오래 붙잡아 두는 방식인지도 모르겠다고. 일찍 세상을 떠난 어머니를 이야기하면서도 그는 자신의 슬픔에만 머물지 않았다. 우울증을 겪고 있을 사람들과 그 곁을 지키는 이들을 향한 배려의 말을 덧붙였다.그래서 사람들은 윤경호의 수다를 기다리는지도 모른다. 자신의 이야기를 더 크게 하기 위해서가 아니라, 함께한 사람들을 오래 기억하고 그 마음을 전하기 위해 말을 이어가는 사람이라는 것을 알기 때문이다. 누군가는 그의 수다를 '무해한 수다'라고 표현한다. 나 역시 그 표현이 딱 어울린다고 생각했다.<핑계고> 100회 특집에서 김남길이 스쳐지나가듯 한 말, "나랑 라면 먹으러 다니는 유튜브 할래?" 이 말은 결국 7월 11일 공개된 유튜브 뜬뜬의 <아니 근데(중략) 라면 먹고 올래? >라는 여름특집 스핀오프로 이어졌다.윤경호는 지난 방송에서 스쳐 지나갔던 이야기들을 하나하나 기억하고 있었다. 핑계고 덕분에 광고를 찍게 됐다며 약속했던 대로 지갑을 열어 보이겠다고 했다. '활짝' 대신 '메롱' 하는 장면을 실제로 보게 될 줄이야. 제작진은 윤경호를 배려해 법인카드를 내밀었지만 주변에서는 "개카(개인카드) 써야지!"라는 농담이 이어졌다.정작 지갑은 가져오지 않았지만 그는 끝내 분식집 사장님에게 직접 계좌이체를 했다. 계산을 해야 해서가 아니었다. 자신을 배려해준 제작진의 마음을 받았으니, 그 마음에 보답하고 싶었던 게 아닐까.요즘의 윤경호를 보고 있으면, 그를 시청자의 기억에 각인시킨 tvN 드라마 <도깨비>(2016년)의 한 장면이 떠오른다. 1화에서 고려시대 자신이 섬기던 장군 김신의 마지막 명을 받들었던 충신. 윤경호는 "상장군의 명을 받듭니다. 곧 따라가 뵙겠습니다"라는 말을 남기며 화면에서 사라진다. 그는 몇 번의 생을 지나 현생의 면접장에서 다시 김신을 만난다.