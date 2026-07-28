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공조복을 착용하고 주차 안내 중인 경비원근래 들어 이 같은 현장을 지날 때 가장 눈에 띄는 변화는 인부들의 옷차림이다. 예전에는 한 여름에는 상의를 입지 않고 수건 하나를 머리에 두르고 일하는 사람들이 많았다. 근래에는 반대로 겨울에나 입을 것 같은 두툼한 조끼를 입고 작업하는 사람이 대부분이다.한 여름에 왜 저런 두꺼운 옷을 입나 싶어 가까이서 살펴보니, 조끼 양쪽에 작은 선풍기가 달려 있었다. 외부 공기를 옷 안으로 순환시켜 땀의 증발을 돕는 '공조복'이라 불리는 작업복이다. 2004년 소니 엔지니어 출신의 시가야 히로시(79)씨가 세계 최초로 상용화한 이후 지금은 실외 노동자의 여름철 필수 장비로 자리 잡았다.집 근처 대형 슈퍼에서 경비원으로 일하는 어르신도 얼마 전부터 이 공조복을 착용하기 시작했다. 아이들과 장을 보러 가는 길에 인사를 건네며 "그거 입으면 좀 시원하세요?"라고 물으니 "입고 안 입고는 천지 차이"라며 "이거 없으면 밖에서는 오래 버티기 힘들었을 거야"라고 덧붙였다.이 같은 공조복 외에도 폭염을 대비한 다양한 아이디어 상품들이 출시되고 있다. 대표적인 것이 화장품 회사 팬클(FANCL)과 인쇄업체 토판(TOPPAN)이 공동 개발한 '시온(示温) 스티커'다. 체온이 일정 수준 이상 올라가면 스티커 속에 그려진 사람 얼굴 그림에 땀이 맺힌다. 체온 변화를 스스로 인지하기 어려운 어린이와 고령자에게 위험 신호를 알리기 위해 고안된 제품으로, 내년 상용화를 목표로 실증 실험을 이어가고 있다.두드리면 즉시 차가워지는 휴대용 냉각팩도 인기다. 우리 아이가 다니는 초등학교에서도 얼마 전 휴대용 냉각팩을 학생들에게 나눠주었다. 최고기온이 39도에 달했던 날, 아이는 냉각팩을 사용하며 하교했다. 학교에서 집까지는 도보로 15분 거리인데, 아이는 "오늘은 이거 덕분에 시원하게 왔어"라고 말하며 아직 차가운 기운이 남아 있는 냉각팩을 꺼내 놓았다.지난해 오사카 엑스포를 계기로 관심을 모았던 '냉각판초'도 올해부터 시중에 본격적으로 판매되기 시작했다. 비옷처럼 생긴 이 판초는, 물에 적신 뒤 가볍게 짜 입으면 수분이 증발하며 열을 빼앗아 체온 상승을 억제한다. 휴대가 간편하고 상반신을 다 덮을 수 있어, 야외 공연이나 스포츠 관람을 즐기는 사람들 중심으로 인기를 얻고 있다.이처럼 폭염에 대비한 다양한 상품이 만들어지는 가운데, 지자체도 다양한 폭염 관련 정책을 시행하고 있다. 일례로 내가 거주하는 도쿄의 경우, 6월부터 수도요금의 기본요금이 4개월간 면제된다. 생활비 부담을 덜어 시민들이 전기요금 걱정 없이 에어컨을 사용할 수 있도록 하기 위한 조치다.