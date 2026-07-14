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영국 왕립경찰청의 모습위키미디어 공용
잉글랜드와 웨일스의 왕립검찰청은 경찰을 비롯한 수사기관이 수사한 사건을 독립적으로 검토해 기소 여부를 결정한다. 수사 도중 법률적 조언을 하고 필요한 추가수사를 요청하지만, 경찰의 통상적인 수사를 대신하지는 않는다. 경찰과 정부로부터의 독립도 공식 원칙으로 삼는다.
이 체제에서 검찰의 힘은 직접 체포하고 신문하는 데 있지 않다. 경찰이 만든 사건을 거리를 두고 심사해 증거가 부족하거나 신뢰하기 어려운 사건을 법정으로 보내지 않는 데 있다.
캐나다가 오판의 주요 원인으로 지목한 것은 '터널 비전'이다. 수사기관과 검찰이 하나의 가설에 갇히면 반대증거가 보이지 않고, 이미 내린 판단을 지키는 것이 진실을 찾는 일보다 앞설 수 있다. 그래서 캐나다의 오판방지 논의는 경찰과 검찰의 협력과 함께 상호독립, 두 번째 의견, 내부 재검토를 강조한다.
경찰 자신이 의심받는 사건에는 한 단계 더 강한 분리가 필요하다. 잉글랜드와 웨일스의 독립경찰행위감독기구(IOPC)는 경찰 밖에서 가장 중대하고 민감한 경찰 관련 사건을 직접 조사한다. 범죄 혐의가 있다고 판단하면 사건을 왕립검찰청으로 보내고, 기소 여부는 다시 별도의 기관이 결정한다. 경찰 비위는 경찰 밖에서 수사하고, 기소는 그 수사기관과도 분리하는 구조다.
반대 사례도 있다. 일본은 직접수사와 기소를 위계적 검찰조직 안에 함께 두고 있다. 그러나 2010년 오사카지검 사건에서는 검사가 증거를 변조하고, 지휘부의 은폐 문제까지 드러나 일본 법무성 차원의 검찰개혁 논의로 이어졌다. 이처럼 검찰의 전문성과 민주주의 제도가 결합의 위험을 저절로 제거해 주지는 않았다.
독일처럼 검찰이 직접 수사하거나 경찰수사를 지휘하는 체제도 존재한다. 그 사실은 검사 직접수사도 가능한 제도라는 점을 보여줄 뿐, 한국에도 반드시 그 권한이 있어야 한다는 결론을 주지는 않는다. 여러 나라의 경험에서 확인되는 것은 검사의 직접수사 없이도 기소와 수사통제가 가능하다는 사실이다.
한국의 문제는 권한의 양이 아니라 연결이었다
한국의 형사소송법은 오랫동안 사법경찰관이 검사의 지휘를 받아 수사하도록 했다. 2020년 개정은 일반적 수사지휘를 폐지하고 검찰과 경찰을 협력관계로 바꿨지만, 검사의 직접수사와 송치사건에 대한 직접 보완수사, 최종 기소결정의 연결까지 끊지는 못했다.
한국 검찰권의 힘은 직접수사 하나에서 나오지 않았다. 수사개시와 강제수사, 증거구성과 사건의 확대·축소, 기소독점과 기소편의주의, 전국적으로 연결된 위계조직이 하나로 묶였다. 어떤 사건을 시작하고 얼마나 키울지, 어디서 멈추고 누구를 법정에 세울지를 한 조직이 연속적으로 결정할 수 있었다.
그 결과는 과잉수사에만 나타나지 않았다. 약촌오거리 사건에서는 경찰의 가혹행위로 열다섯 살 소년이 허위자백을 했고, 검찰은 그를 기소했다. 진범이 검거된 뒤에도 기존 과오는 바로잡히지 않았다. 법무부 검찰과거사위원회는 검찰이 진범에게 면죄부를 준 대표적 인권침해 사건이라고 평가했다.
김학의 사건에서는 반대 방향의 문제가 드러났다. 검찰과거사위원회는 경찰 송치 죄명에 한정된 부실수사와 봐주기수사 정황, 검찰권 남용 정황을 확인했다고 밝혔다. 검찰권의 위험은 언제나 세게 수사하는 데 있지 않다. 누구는 수사하고 누구는 수사하지 않을지를 선택할 수 있다는 데 있다.
모든 검사가 늘 권한을 남용했다는 뜻은 아니다. 그러나 제도는 평균적인 선의보다 최악의 남용과 자기교정의 실패를 기준으로 짜야 한다. 한국의 문제는 검찰이 일을 많이 했다는 데 있지 않다. 사건을 만들 권력과 그 사건을 재판에 넘길 권력이 위계적 조직안에서 결합해 있었다는 데 있다.
장윤기 사건을 거꾸로 읽지 말아야