이미륵박사기념사업회

▲이의경 지사 판결문1920년 6월 29일 대구지방법원이 이의경(이미륵) 지사에 내린 판결문. 국가기록원

그곳에서 안중근 의사의 사촌동생 안봉근을 만나 오랫동안 꿈꾸던 독일 유학길에 올랐다. 안봉근은 안중근에게 종부성사를 내려준 베네딕토수도회 빌렘 신부를 따라 독일에 유학한 경험이 있었다. 상해에서 안봉근과 함께 배를 타고 베트남, 수에즈 운하, 프랑스를 거쳐 빌렘 신부가 소개해 준 독일 뮌스터슈바르차하 수도원에 1920년 5월 26일 도착했다. 그가 독일에 도착한 뒤 6월 29일 대구지방법원은 궐석재판을 열어 이미륵에게 징역 2년형을 선고했다.



이미륵은 수도원에서 독일어를 익힌 뒤 뷔르츠부르크대와 하이델베르크대에서 의학 공부를 이어가다가 회의를 느끼고 순수한 생명체로서의 인간 존엄성 탐구에 몰두했다. 경성의전 시절까지 포함해 6년을 쏟아부은 의과대를 과감히 포기하고 1925년 뮌헨대 동물학과에 편입했다. 다행히 의과대 시절 취득한 학점을 인정받아 조기 졸업하고 대학원에 진학했다.



재미 소설가 강용흘 권유로 자전소설 집필 결심



▲재독 한국 유학생들과 함께1921년 독일 뷔르츠부르크에서 한국 유학생들과 함께 찍은 사진. 앞줄 오른쪽 두 번째가 이미륵. 이미륵박사기념사업회

뮌헨대에서 이미륵은 외국인 학생 대표로 활동할 만큼 적극적이고 열정적이었다. 대학원에 다니던 1927년에는 벨기에 브뤼셀에서 열린 세계피압박민족결의대회에 김법린·이극로·황우일 등과 함께 참석했다. ▲시모노세키조약(청일전쟁 후 청나라가 조선을 독립국으로 인정한 조약)을 실행해 조선의 독립을 확보할 것 ▲조선 총독 정치를 즉시 철폐할 것 ▲대한민국 임시정부를 승인할 것을 의제로 제안하고 '한국의 문제' 결의안 초안을 작성해 배포했다.



▲세계피압박민족결의대회 참가자들1927년 2월 벨기에 브뤼셀에서 열린 대회에 참석해 기념사진을 찍었다. 왼쪽부터 황우일, 허헌(세계일주 도중 참석), 김법린, 가타야마 센(일본 공산당 공동창립자), 이의경(이미륵), 이극로. 독립기념관

1928년 '비정상적인 조건에서 플라나리아 재생에 나타나는 규칙적인 현상들'이란 제목의 논문으로 박사 학위를 취득했다. 한국인으로는 1926년 미국 미시간대에서 학위를 딴 천문학자 이원철에 이어 두 번째 이학박사였고, 생물학으로는 처음이었다.



독일인들에게 서예를 가르치기도 하고 습작 활동에 힘쓰다가 문예지 <디 다메>에 첫 단편소설 <한국의 골목길에서 어느 날 밤>을 선보인 것을 시작으로 <유럽 지식인>, <수암과 미륵>, <혼동>, <이상한 사투리>, <아이의 수심> 등 단편을 발표했다.



▲서예 가르치는 이미륵이미륵(왼쪽)이 독일인 화가 브루노(가운데)와 회계사 베른하르트(오른쪽)에게 서예를 가르치고 있다. 1935년 뮌헨에서 찍은 사진이다. 이미륵박사기념사업회

에세이 <서양의 영향-동양의 옛 종교>와 <기독교의 유입-유물론의 속박에서>, 소논문 <한국의 종교>, 르포 <한국, 한국 사람-먼 아시아 일본 정치 엿보기> 등도 저널에 기고해 한국 문화를 알리고 서양 문화를 비판했다.



반나치 활동으로 처형된 백장미단 리더 쿠르트 후버 뮌헨대 교수와도 교분이 깊었다. 그의 이름을 딴 뮌헨 쿠르트 후버 슈트라세(거리)에는 후보 교수와 이미륵의 기념 동판이 함께 설치돼 있다.



▲후버와 이미륵 동판뮌헨 쿠르트 후버 슈트라세(거리)에 설치된 기념 동판. 왼쪽은 백장미단 리더 쿠르트 후보 교수, 오른쪽은 이미륵이다. 이미륵이 생전에 자주 하던 “사랑으로 세상을 보는 사람에게는 가시동산이 장미동산이 되리라”라는 문구를 새겼다. 이미륵박사기념사업회

1931년 미국에서는 강용흘이 영문소설 <초당>을 발표해 각광받았다. 1934년 구겐하임 창작기금을 받아 2년 가까이 유럽을 여행하며 후속작을 집필할 때 독일에 들러 이미륵과 만나 문학적 영감을 주고받았다. 이미륵은 강용흘의 조언을 듣고 자전소설 <압록강은 흐른다>를 쓰기로 결심했다.



<압록강은 흐른다>는 5살이던 이미륵이 황해도 해주에서 사촌형 수암과 함께 아버지에게 한문을 배우는 광경으로 시작한다. 그가 기억하는 가장 오래된 시절이다. 소설 속에서는 사촌들과 함께 자연을 벗 삼아 뛰어놀고 어른들 몰래 장난을 치다가 들켜 혼이 나는 광경 등이 흥미롭게 그려진다.



그가 스스로 묘사한 이미륵은 순수하면서도 생각이 깊고, 어른 말씀에 순종하면서도 심지가 굳은 소년이었다. 의전 구술시험 때 지망 동기를 묻는 감독관의 말에 "생과 사의 근원을 알고 싶어서"라고 대답했다. 이 탐구심은 결국 그를 의학보다는 철학과 동물학과 문학으로 이끌었다.



3·1 운동에 뛰어들었다가 독립운동에도 투신하지만 학문을 향한 열정이 앞서 독일로 유학한다. <압록강은 흐른다>는 그가 독일에 도착하는 것으로 마무리 된다. 이미륵은 이후 이야기도 집필했으나 원고가 유실됐다가 일부가 나중에 발견돼 1974년 <그래도 압록강은 흐른다>는 제목으로 출간됐다.



"은은히 빛을 발하는 등불 같은 존재"



▲TV 드라마 <압록강은 흐른다>한독 수교 125주년을 맞아 2008년 SBS와 독일 BR가 공동 제작한 TV 드라마 <압록강은 흐른다> 포스터. 이듬해 극장판 영화로도 재편집돼 개봉했다. SBS

<압록강은 흐른다>는 서독을 비롯한 서유럽을 떠들썩하게 만들었다. 그래도 정작 모국에서는 까맣게 모르고 있다가 뮌헨대에 유학한 독문학자 겸 수필가 전혜린이 고서점에서 입수한 뒤 1959년 번역 출간해 알렸다. 2016년 박균 이미륵박사기념사업회장도 우리말로 옮겼고, 지난 6월 민음사는 세계문학전집 500권째 책으로 안삼환 서울대 독문과 명예교수의 번역판을 내놓았다. SBS와 독일 방송사 BR는 2008년 한독 수교 125주년을 기념해 동명 TV 드라마를 공동 제작 방송하기도 했다.



이미륵은 뮌헨대 동양학부 외래교수로 한국어, 동아시아 문학, 동양철학 등을 강의했다. 1950년 3월 20일 바이에른주 뮌헨 근교 그래펠핑에서 위암으로 타계해 공동묘지에 묻혔다. 제자인 동양학자 볼프강 바우어는 "이웃을 사랑하고 매사에 섬세했으며 은은히 빛을 발하는 등불 같은 존재였다"고 추모했다. 이미륵은 작품으로서만이 아니라 인간미로도 주변 사람에게 한국을 매력적인 나라로 여기게 했다.



▲독일 그래펠핑에 있던 이미륵 옛 묘소독일 뮌헨 근교 그래펠핑 공원묘지에 있던 이의경(이미륵) 지사 옛 묘소. 1995년 이곳으로 이장했다가 2024년 모국으로 봉환했다. 이미륵박사기념사업회

정부는 1963년 건국공로훈장 대통령표창을 추서했다가 1990년 상훈법 개정에 따라 건국훈장 애족장을 다시 추서했다. 이미륵의 아들은 6·25 때 사망해 이미륵의 큰누나 손자인 이영래씨가 훈장을 대신 받았다. 2019년 서울대 의대는 명예졸업장을 수여했다.



2024년 11월 16일 인천국제공항 제1터미널 입국장에서는 이의경(이미륵) 지사 유해 봉환식이 열렸다. 전날 뮌헨공항을 출발한 고인의 유해는 17일 국립대전현충원 제7묘역에 안장됐다. 1919년 압록강을 건넌 지 105년, 이 지사가 순국한 지 74년 만의 일이었다. 압록강은 지금도 아무런 말이 없다.



▲105년 만에 돌아온 유해2024년 11월 17일 국립대전현충원 제7묘역에서 독립유공자 이의경(이미륵) 애국지사 유해 안장식이 열리고 있다. 이 지사 유해는 105년 만에 고국으로 돌아왔다. 국립대전현충원



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기사 제보하기 2024년 11월 17일 국립대전현충원 제7묘역에서 독립유공자 이의경(이미륵) 애국지사 유해 안장식이 열리고 있다. 이 지사 유해는 105년 만에 고국으로 돌아왔다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 이희용 (hoprave) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차15 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 사형선고 전 옥중 결혼...일본 내각 총사퇴 부른 사진 한 장 맨위로 다크 독일 뮌헨 근교 그래펠핑 공원묘지에 있던 이의경(이미륵) 지사 옛 묘소. 1995년 이곳으로 이장했다가 2024년 모국으로 봉환했다.정부는 1963년 건국공로훈장 대통령표창을 추서했다가 1990년 상훈법 개정에 따라 건국훈장 애족장을 다시 추서했다. 이미륵의 아들은 6·25 때 사망해 이미륵의 큰누나 손자인 이영래씨가 훈장을 대신 받았다. 2019년 서울대 의대는 명예졸업장을 수여했다.2024년 11월 16일 인천국제공항 제1터미널 입국장에서는 이의경(이미륵) 지사 유해 봉환식이 열렸다. 전날 뮌헨공항을 출발한 고인의 유해는 17일 국립대전현충원 제7묘역에 안장됐다. 1919년 압록강을 건넌 지 105년, 이 지사가 순국한 지 74년 만의 일이었다. 압록강은 지금도 아무런 말이 없다. 한독 수교 125주년을 맞아 2008년 SBS와 독일 BR가 공동 제작한 TV 드라마 <압록강은 흐른다> 포스터. 이듬해 극장판 영화로도 재편집돼 개봉했다.<압록강은 흐른다>는 서독을 비롯한 서유럽을 떠들썩하게 만들었다. 그래도 정작 모국에서는 까맣게 모르고 있다가 뮌헨대에 유학한 독문학자 겸 수필가 전혜린이 고서점에서 입수한 뒤 1959년 번역 출간해 알렸다. 2016년 박균 이미륵박사기념사업회장도 우리말로 옮겼고, 지난 6월 민음사는 세계문학전집 500권째 책으로 안삼환 서울대 독문과 명예교수의 번역판을 내놓았다. SBS와 독일 방송사 BR는 2008년 한독 수교 125주년을 기념해 동명 TV 드라마를 공동 제작 방송하기도 했다.이미륵은 뮌헨대 동양학부 외래교수로 한국어, 동아시아 문학, 동양철학 등을 강의했다. 1950년 3월 20일 바이에른주 뮌헨 근교 그래펠핑에서 위암으로 타계해 공동묘지에 묻혔다. 제자인 동양학자 볼프강 바우어는 "이웃을 사랑하고 매사에 섬세했으며 은은히 빛을 발하는 등불 같은 존재였다"고 추모했다. 이미륵은 작품으로서만이 아니라 인간미로도 주변 사람에게 한국을 매력적인 나라로 여기게 했다. 뮌헨 쿠르트 후버 슈트라세(거리)에 설치된 기념 동판. 왼쪽은 백장미단 리더 쿠르트 후보 교수, 오른쪽은 이미륵이다. 이미륵이 생전에 자주 하던 “사랑으로 세상을 보는 사람에게는 가시동산이 장미동산이 되리라”라는 문구를 새겼다.1931년 미국에서는 강용흘이 영문소설 <초당>을 발표해 각광받았다. 1934년 구겐하임 창작기금을 받아 2년 가까이 유럽을 여행하며 후속작을 집필할 때 독일에 들러 이미륵과 만나 문학적 영감을 주고받았다. 이미륵은 강용흘의 조언을 듣고 자전소설 <압록강은 흐른다>를 쓰기로 결심했다.<압록강은 흐른다>는 5살이던 이미륵이 황해도 해주에서 사촌형 수암과 함께 아버지에게 한문을 배우는 광경으로 시작한다. 그가 기억하는 가장 오래된 시절이다. 소설 속에서는 사촌들과 함께 자연을 벗 삼아 뛰어놀고 어른들 몰래 장난을 치다가 들켜 혼이 나는 광경 등이 흥미롭게 그려진다.그가 스스로 묘사한 이미륵은 순수하면서도 생각이 깊고, 어른 말씀에 순종하면서도 심지가 굳은 소년이었다. 의전 구술시험 때 지망 동기를 묻는 감독관의 말에 "생과 사의 근원을 알고 싶어서"라고 대답했다. 이 탐구심은 결국 그를 의학보다는 철학과 동물학과 문학으로 이끌었다.3·1 운동에 뛰어들었다가 독립운동에도 투신하지만 학문을 향한 열정이 앞서 독일로 유학한다. <압록강은 흐른다>는 그가 독일에 도착하는 것으로 마무리 된다. 이미륵은 이후 이야기도 집필했으나 원고가 유실됐다가 일부가 나중에 발견돼 1974년 <그래도 압록강은 흐른다>는 제목으로 출간됐다. 이미륵(왼쪽)이 독일인 화가 브루노(가운데)와 회계사 베른하르트(오른쪽)에게 서예를 가르치고 있다. 1935년 뮌헨에서 찍은 사진이다.에세이 <서양의 영향-동양의 옛 종교>와 <기독교의 유입-유물론의 속박에서>, 소논문 <한국의 종교>, 르포 <한국, 한국 사람-먼 아시아 일본 정치 엿보기> 등도 저널에 기고해 한국 문화를 알리고 서양 문화를 비판했다.반나치 활동으로 처형된 백장미단 리더 쿠르트 후버 뮌헨대 교수와도 교분이 깊었다. 그의 이름을 딴 뮌헨 쿠르트 후버 슈트라세(거리)에는 후보 교수와 이미륵의 기념 동판이 함께 설치돼 있다. 1927년 2월 벨기에 브뤼셀에서 열린 대회에 참석해 기념사진을 찍었다. 왼쪽부터 황우일, 허헌(세계일주 도중 참석), 김법린, 가타야마 센(일본 공산당 공동창립자), 이의경(이미륵), 이극로.1928년 '비정상적인 조건에서 플라나리아 재생에 나타나는 규칙적인 현상들'이란 제목의 논문으로 박사 학위를 취득했다. 한국인으로는 1926년 미국 미시간대에서 학위를 딴 천문학자 이원철에 이어 두 번째 이학박사였고, 생물학으로는 처음이었다.독일인들에게 서예를 가르치기도 하고 습작 활동에 힘쓰다가 문예지 <디 다메>에 첫 단편소설 <한국의 골목길에서 어느 날 밤>을 선보인 것을 시작으로 <유럽 지식인>, <수암과 미륵>, <혼동>, <이상한 사투리>, <아이의 수심> 등 단편을 발표했다. 1921년 독일 뷔르츠부르크에서 한국 유학생들과 함께 찍은 사진. 앞줄 오른쪽 두 번째가 이미륵.뮌헨대에서 이미륵은 외국인 학생 대표로 활동할 만큼 적극적이고 열정적이었다. 대학원에 다니던 1927년에는 벨기에 브뤼셀에서 열린 세계피압박민족결의대회에 김법린·이극로·황우일 등과 함께 참석했다. ▲시모노세키조약(청일전쟁 후 청나라가 조선을 독립국으로 인정한 조약)을 실행해 조선의 독립을 확보할 것 ▲조선 총독 정치를 즉시 철폐할 것 ▲대한민국 임시정부를 승인할 것을 의제로 제안하고 '한국의 문제' 결의안 초안을 작성해 배포했다. 1920년 6월 29일 대구지방법원이 이의경(이미륵) 지사에 내린 판결문.그곳에서 안중근 의사의 사촌동생 안봉근을 만나 오랫동안 꿈꾸던 독일 유학길에 올랐다. 안봉근은 안중근에게 종부성사를 내려준 베네딕토수도회 빌렘 신부를 따라 독일에 유학한 경험이 있었다. 상해에서 안봉근과 함께 배를 타고 베트남, 수에즈 운하, 프랑스를 거쳐 빌렘 신부가 소개해 준 독일 뮌스터슈바르차하 수도원에 1920년 5월 26일 도착했다. 그가 독일에 도착한 뒤 6월 29일 대구지방법원은 궐석재판을 열어 이미륵에게 징역 2년형을 선고했다.이미륵은 수도원에서 독일어를 익힌 뒤 뷔르츠부르크대와 하이델베르크대에서 의학 공부를 이어가다가 회의를 느끼고 순수한 생명체로서의 인간 존엄성 탐구에 몰두했다. 경성의전 시절까지 포함해 6년을 쏟아부은 의과대를 과감히 포기하고 1925년 뮌헨대 동물학과에 편입했다. 다행히 의과대 시절 취득한 학점을 인정받아 조기 졸업하고 대학원에 진학했다.

1946년 서독의 피퍼 출판사가 펴낸 <압록강은 흐른다> 독일어 초판본.이밖에도 수많은 독자의 찬사와 감사 편지가 출판사와 이미륵에게 답지했다. 언론인을 꿈꾸던 발터 라이퍼는 책을 읽고 한국을 동경해 외교관이 된 뒤 주한 서독대사관 근무를 자청했다. 귀국 후에도 이미륵협회를 만들어 이미륵과 그의 작품을 알리는 일에 매달렸다.나치당 몰락의 충격과 2차대전 패배의 상실감에서 벗어나지 못하던 독일인들은 극한적인 상황에 내몰렸으면서도 순수성을 잃지 않은 주인공과 그 가족·친구들의 인간미에 매료됐을 뿐 아니라 자신들도 치유될 수 있다는 희망을 발견했다. <압록강은 흐른다>는 스테디셀러로 꾸준히 읽혔으며 서독 고등학교 교과서에도 실렸다. 영어, 프랑스어, 불가리아어, 일본어 등으로도 출간됐다.1964년 박정희 대통령이 서독을 방문했을 때 통역을 맡았던 백영훈 박사의 회고에 따르면, 당시 서독 정부가 한국에 1억 5000만 마르크(미화 약 3천 만 달러)의 차관을 조건 없이 제공한 배경에 이미륵 작품으로 독일인 사이에 형성된 한국과 한국인에 대한 신뢰와 공감이 작용했다고 한다.이쯤 되면 이미륵이 어떤 인물이고 <압록강은 흐른다>가 어떤 작품인지 궁금해지지 않을 수 없다. 그는 어떤 사연으로 조국을 떠나 독일에 자리 잡았고, 모국어 대신 독일어로 자신이 살아온 이야기를 소설로 풀어내야 했을까.이미륵은 1899년 황해도 해주에서 천석꾼 이동빈의 외아들로 태어났다. 본관은 전주로 본명은 이의경(李儀景)이었다. 딸만 내리 셋을 낳은 어머니가 늦은 나이에 미륵불에게 49일간 치성을 드린 끝에 얻은 아들이어서 어릴 적 미륵이라고 불렸고 나중에 필명으로 삼았다. 5살에 한문 공부를 시작해 10살 무렵에는 사서삼경과 통감을 모두 뗄 정도로 총명했다.뒤늦게 신식 학교에 입학해 수학, 물리, 지리, 세계사 등 신학문을 배우며 새로운 세계에 눈을 떴다. 1910년 경술국치를 맞은 데 이어 이듬해 아버지가 세상을 떠나 암울한 청소년기를 보냈다. 유럽에 가겠다며 가출해 만주행 열차표까지 끊었다가 나흘 만에 집에 되돌아오는 소동을 일으키기도 했다.의사가 되기로 결심하고 통신 강의록으로 독학해 1년 만에 1917년 경성의학전문학교(서울대 의과대 전신)에 2기생으로 입학했다. 서울 종로구 안국동에 자취방을 얻어 1년 먼저 상경한 동기생 익원과 함께 썼다. 그의 책꽂이에 꽂혀 있던 독일 철학 서적 일역본들을 읽고 존재론에 깊이 빠졌다.1919년 3학년 새 학기를 준비하던 중 3·1 운동 소식을 듣고 만세 시위에 참가했다. 그해 4월 수립된 상해 임시정부의 비밀 조직 대한청년외교단에 가입해 편집부장을 맡았다. 이미륵은 기관지 <외교시보> 발행을 주도하고 경술국치 시위에 쓸 전단 '국치 기념 경고문'을 인쇄·배포하다가 일제 경찰에 쫓기는 신세가 됐다.고향으로 피신한 뒤 압록강을 건너 중국으로 망명했다. 1910년 아내 최문호와 결혼한 지 7년 만에 얻은 첫딸 명주가 세 살 때 죽고 1년 뒤 첫아들 명기가 막 태어났을 때였다. 그는 상해에서 임시정부가 조직한 대한적십자회 십자대원으로 발탁돼 간호사를 육성하는 등 임시정부를 도왔다.