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아이돌그룹 리센느더뮤즈엔터테인먼트
[가요계] '노' 쓰면 일베? 뜨거운 논쟁에 당사자 일부는 사과
'5세대 걸그룹'으로 최근 활발한 활동 중인 리센느를 두고 촉발된 사투리 논쟁은 과연 어떻게 종지부를 찍을까요. 경남 거제 출신인 멤버 원이가 자신의 유튜브 채널에서 일본인 멤버 미나미의 집을 방문하면서 한 "무섭노"라는 말을 두고 정치권 인사들까지 가세하며 10일 현재까지도 온라인상은 뜨겁습니다.
해당 영상을 두고 처음으로 의견을 개진한 건 MBC경남 김현지 피디였습니다. 다큐멘터리 영화 <어른 김장하> <남태령>을 연출한 바 있는 그는 지난 1일 소셜네트워크서비스(SNS)에 "호평받는 유튜브 클립 하나 봤는데 여성 아이돌과 피디가 사이좋게 '노노'를 주고받고 있어 무척 속상했다"는 글을 올렸습니다. 이에 몇몇 사람들이 의문을 제기하자 그는 "모든 일베식 '노' 사용자를 단정 짓거나 사투리 사용을 검열하는 것이 아니다"라며 "평범한 사람, 해맑은 청소년들, 호감 가는 사람들마저 의심 없이 어법에 맞지 않는 노를 사용하기에 한없이 슬퍼진다"고 답하기도 했습니다.
여기에 조국 전 조국혁신당 대표가 5일 SNS에 "노무현 대통령을 조롱하는 차원에서 일베가 문장 끝에 '노'를 붙여 사용하는 것을 옹호하며 부산·영남에서도 그렇게 쓰는 사람들이 있다"고 올리고, 노무현재단 이사인 조수진 변호사가 7일 한 유튜브 채널에 출연해 "일베식 표현은 맞다고 생각했다"고 지적하며 논란은 가속화됐는데요. 이준석 개혁신당 대표는 관련해서 "'노' 밈(Meme)을 만든 사람들을 타박한다며 말을 뿌리째 뽑아 버리면 경상도 사투리는 정말 그 사람들만 쓸 수 있는 말이 된다. 그것이야말로 일베가 가장 바라던 승리"라고 응수했습니다.
이후 해당 표현이 정말 어법이나 용례에 맞는지 검증하는 일도 이어졌습니다. <연합뉴스>는 "사투리 사용자가 스스로 말씨를 검열하기를 바라는 건 사투리를 잘 모르는 사람들의 권위적 태도라고 생각한다"는 경상도 출신 청년들 인터뷰를 전했습니다. 신지영 고려대 국어국문학과 교수는 YTN 라디오에 출연해 "'무섭노'는 의문문이 아니고 감탄문 같은 것"이라며 사실상 원이의 표현은 경상도 방언으로 볼 수 있다는 의견을 개진했습니다. <경남신문> 또한 8일경 자사 유튜브 채널에 거제 주민 5명을 취재한 영상을 올리며 "'무섭노'는 일베 용어가 아니다"라고 결론 낸 바 있습니다.
리센느는 8일 선배 그룹 카라의 인기곡이었던 '프리티 걸'(Pretty Girl)을 리메이크한 동명의 신곡을 발표했습니다. "안된다는 맘은 노 노 노 노(no no no no)"라는 가사가 귀에 들어옵니다. 이에 "논란을 정면돌파했다", "노이즈 마케팅이냐"는 등의 의견이 분분한 상황입니다.
또한 9일엔 리센느의 미니 1집 타이틀곡 '러브 어택'(LOVE ATTACK)이 멜론 TOP100 차트 1위를 차지하기도 했는데요. 해당 곡은 2024년 8월 발표된 것으로 역주행 흐름을 타고 있습니다. 같은 날 리센느는 라이브 방송에서 "1위 소식을 듣고 달려왔다. 진짜 다 리마인(팬덤) 덕분이다. 우리가 더 잘하고 열심히 하겠다"며 눈물 어린 소감을 전하는 모습이었습니다.
올해로 데뷔 3년 차인 리센느는 대형 기획사 틈에서 이른바 '중소돌의 기적'을 쓰고 있는 주인공이기도 합니다. 원이와 미나미는 그간 유튜브 콘텐츠로 거제도와 일본을 오가며 솔직담백한 모습을 보이며 호감을 샀고, 라이브 소통 방송으로 팬들과 신뢰를 강하게 쌓아왔다는 평을 받고 있습니다. "거제 야호"라는 원의의 외마디 또한 밈처럼 퍼지며 회자하기도 했죠.
멜론이 9일 발표한 '2026년 상반기 멜론차트 주요 기록과 트렌드'에 따르면 리센느는 2024년 9월 일간차트 904위로 첫 모습을 드러낸 이후 끊임없이 역주행해 왔습니다. 특히 원이의 유튜브 채널 오픈 시점 대비 6월 말 스트리밍은 최고 2019%, 청취자는 977%, 리센느 검색 수 또한 6550%나 증가했다고 합니다.
한편 조수진 변호사는 9일 자신의 SNS에 "제 발언 요지는 구조적인 문제인 젊은 층의 일베식 '노' 어미 사용을 개인의 책임으로 좌표 찍어서는 안 되고, 정치적으로 악용하지 말자라는 것이었다"며 "어제 자 방송된 TBC 방송의 경북대 국어국문학과 김덕호 교수님의 설명을 듣고 제 생각이 잘못된 것을 알았다. 온라인 대화 속 생략이 많은 젊은 세대의 언어에 대해 제 이해가 부족했다"고 사과글을 올렸습니다.
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