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피플퍼스트 소형민(왼쪽)·박현철 활동가. 피플퍼스트는 발달장애인 당사자들이 주축이 되어 구성된 발달장애인 권익옹호단체다.피플퍼스트
- 각자 소개를 부탁한다.
형민
: "2019년부터 피플퍼스트에서 발달장애인의 권리를 주장하고 있는 소형민이다."
현철
: "2020년부터 피플퍼스트에서 활동하고 있는 박현철이다."
-발달장애인 투표권을 꾸준히 요구하고 계신 걸로 안다. 어떤 권리를 주장하고 계시는가.
형민
: "발달장애인들이 투표를 잘하기 위한 권리를 주장해 왔다. 우선 선거에 누가 나오는지 이해하기 쉬운 선거 자료가 필요하다. 두 번째로는 후보자를 명확히 확인하고 선택할 수 있도록 후보자 사진 등이 그려진 '그림투표용지'(대만 등에서 도입하고 있는 제도)를 도입하자는 거다. 세 번째는 투표할 때 실제로 우리가 뽑고 싶은 사람을 잘 뽑을 수 있도록 투표보조가 필요하다는 이야기다."
- 이번에 지방선거 때 대통령에게 직접 편지를 전달해 화제가 되었다. 두 분은 투표를 언제부터 했나? 또한 투표에서 어려운 부분은 어떤 것이 있었는지?
현철
: "2007년부터 쭉 투표에 참여했다. 가족과 같이 살았을 땐 가족과 함께, 독립하고 나서는 혼자 투표하고 있다. 이번처럼 여러 후보를 뽑아야 하는 선거에서는 투표지에 후보 이름만 나와 있어서 어려웠다. 특히 교육감 선거는 번호조차 없어서 헷갈리더라.
공보물도 이해하기 어렵다. 특히 복지 정책 외의 선거 공보물 내용은 이해하기 어려웠다. 현수막을 보면 어떤 공약은 이해할 수 없다. 공약 이야기를 하면 좋겠는데 정치 싸움 구호를 내건 현수막 같은 건 이해도 되지 않을뿐더러 불필요하다는 생각이 든다. 도움이 되는 이야기를 했으면 좋겠다. 그래서 공보물이나 현수막 대신 인터넷 검색을 한다든지 해서 공약을 찾아보기도 했다."
형민
: "저는 고등학교 때부터 했으니 투표 자체가 크게 어렵지는 않은 편이긴 하다. 하지만 선거공보물은 이해하기가 어려웠다. 궁금하면 인터넷을 검색해서 좀 더 쉬운 정보를 찾아본다."
-투표장에서는 어떤 어려움을 주로 겪는가?
형민
: "지금은 발달장애인의 투표보조가 전혀 보장되지 않아, 투표보조를 받을 수 있도록 계속 이야기를 하고 있다. 이번 지방선거 때도 투표보조를 요구하며 사전투표를 하러 갔다.
처음에는 투표보조를 받아주지 않았지만, 계속 요구한 끝에 겨우 투표보조를 받으며 투표할 수 있었다. 그리고 투표보조는 가족이 아닌 경우 선거인이 지명한 2명이 들어가야 해서 조력자와 선관위 사무원이 함께 기표소에 들어갔다. 그런데 선관위 사무원은 투표를 지원하기보다는 조력자와 당사자를 감시하는 태도로 지켜봤다고 한다. 안 그래도 낯선 사람과 함께 있고 낯선 환경이 처음이라서 많이 긴장이 됐는데, 당사자(선거인)마저 감시받는 느낌이 들어 더욱 불편하고 위축되었다는 이야기가 있었다.
투표보조와 공정한 선거 관리 모두가 중요하지만, 당사자가 편안하게 자신의 의사를 표현하며 투표할 수 있도록 지원하는 태도도 함께 필요하다고 생각했다. 선거 관리하는 사람들의 장애인식 개선이 정말 필요하다고 생각한다."
현철
: "조력자와 같이 들어가면, 조력자가 시키는 대로 찍는다는 의심을 받기 싫었다. 그래서 나는 혼자 들어가기는 했다."
은물 활동가
: "주변에서는 발달장애인들을 두고 '투표보조인이 시키는 대로 투표하는 거 아니냐? 비밀투표가 안 되는 것 아니냐?'는 식으로 물어보는데, 그건 발달장애인들도 자기 결정권이 있다는 점을 처음부터 인정하지 않는 것이다."
피플퍼스트에서는 부모나, 시설에 있는 사회복지사가 발달장애인들의 투표조력인을 하기보다 선관위에서 발달장애인을 잘 이해할 수 있는 사람을 공적조력인으로 교육하여 배치해야 한다고 주장하고 있다. 중요한 건 발달장애인들이 잘 투표할 수 있는 환경을 만들자는 것인데 논의의 초점이 엉뚱하게 '비밀투표가 침해된다'로 흘러가게 되면 발달장애인들이 투표할 때 꼭 필요한 지원을 받기 어려워진다.
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