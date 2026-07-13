피플퍼스트

- 각자 소개를 부탁한다.

형민

현철

-발달장애인 투표권을 꾸준히 요구하고 계신 걸로 안다. 어떤 권리를 주장하고 계시는가.

형민

- 이번에 지방선거 때 대통령에게 직접 편지를 전달해 화제가 되었다. 두 분은 투표를 언제부터 했나? 또한 투표에서 어려운 부분은 어떤 것이 있었는지?

현철

형민

-투표장에서는 어떤 어려움을 주로 겪는가?

형민

현철

은물 활동가

▲발달장애인 당사자들이 모인 권익단체인 피플퍼스트 활동가들이 발달장애인 투표권 주장을 위해 지난 5월 29일 이재명 대통령이 사전투표하는 삼청동 투표소에 모였다. 이날 활동가들은 대통령에게 발달장애인 투표권을 보장할 수 있는 방법을 요청하는 편지를 전했다. 피플퍼스트

- 사전투표를 하러 왔던 대통령에게 활동가분들이 발달장애인 투표권과 관련하여 편지를 전달한 게 화제가 되었다. 어떻게 편지를 전달하게 된 건가?



형민 : "삼청동 주민센터 앞에서 오전 7시부터 대통령이 올 때까지 30여 명의 활동가들이 기다렸다. 9~10시에 올 거라고 생각했는데 12시가 돼서 오셨다. 지쳤지만 끝까지 버텼다. 원래 청와대 비서관분이 우리에게 '편지만 주면 전달하겠다'라고 하셨다. 하지만 우리가 '발달장애인 당사자 활동가들이 밤늦게까지 쓴 거다. 직접 드리고 싶다'라고 했다. 비서관분이 이어 '대통령에게 물어보겠지만, 안될 수도 있다'고 하셨다.



그런데 대통령이 투표하고 나오다가 기자들도 많고 하니 중간에 잠깐 멈추어 서더라. 그 순간 누군가가 '여기 발달장애인 활동가분들이 있습니다! 편지 드리고 싶습니다!' 이렇게 소리치더라. 그렇게 직접 대통령에게 편지를 전달할 수 있게 되었다. 나와 피플퍼스트 성북센터 기백 활동가가 직접 전달하고 악수도 했다."



저희 피플퍼스트는 2015년부터 참정권 운동을 해왔습니다. 발달장애인에게 정치에 참여할 권리는 너무 먼 이야기니, 투표 권리라도 갖고 싶었습니다. 지난 10년 동안 기자회견, 선관위 면담, 공직선거법을 바꾸기 위한 개정 활동, 언론인터뷰, 공익소송 등 저희가 할 수 있는 모든 것들을 해왔지만, 바뀐 것은 별로 없습니다.



이재명 대통령님께서는 대통령에 당선되시고 국민 주권을 내세우셨습니다. 모든 국민이 주권을 가지려면 가장 아래에서부터 위까지 같은 조건에서 같은 국민으로 살아야 대통령님이 원하시는 '국민 주권 정부'가 될 것 같습니다. 근데 그 안에 발달장애인도 함께 있어야 한다고 생각합니다.



저희 발달장애인에 대한 권리는 늘 부모님과 선생님, 사회복지사가 대신 말해왔습니다. 그러나 누군가 대신해 주는 요구가 발달장애인이 원하는 것과 같을 순 없습니다.



- 이재명 대통령에게 전한 편지 중 -

- 대통령은 뭐라고 하시던가? 기분은 어땠나?



형민 : "연예인 보는 줄 알았다. (웃음) 주변에 기자들도 엄청 많았고... 솔직히 무시하고 지나갈 줄 알았는데 만나줘서 고마웠다. 그런데 발달장애인들이 투표를 쉽게 할 수 있도록 후보자의 얼굴이 들어간 그림투표용지에 대해 말씀드렸더니 그건 좀 어렵지 않겠나 하셔서 조금 실망스러웠다. 하지만 그림투표보조용구는 검토해보겠다고 했다."



현철 : "부모님이 대통령에게 편지 준 걸 보시고 신기해하셨다. 아빠가 '왜 만난 거야?'라며 물어보시기도 했다. 주변친구들이 '너 언제 대통령 만났냐?'라고 하더라. 기분도 좋고 발달장애인들이 투표할 수 있는 권리에 도움이 될 수 있겠구나 싶어서 뿌듯했다."



은물 : "대통령이 그날 '그림투표보조용구의 경우 예산을 검토해 볼 수 있지 않겠나, 사전 투표 때는 힘들더라도 본투표 때는 가능하겠다'고 말하시더라. 어쨌든 사전투표에는 너무 다양한 경우의 수가 있지만 본투표 때는 도입해 볼만하다는 취지로 이해했다. 이렇게 순차적으로, 단계적으로 도입되면 좋겠다."



▲다피플퍼스트 활동가들이 지난 5월 29일 지방선거 사전투표를 위해 서울 삼청동 투표소를 찾은 이재명 대통령에게 발달장애인 투표권 향상을 위한 편지를 전달하고 있다 피플퍼스트

"발달장애인들에게 집에만 있으라고 해서는 안 된다"



- 내후년에 총선이 또 있다. 어떤 제도가 도입되었으면 좋을지?



형민 : "보조용구 도입과 함께 공적조력인 제도가 도입되었으면 한다. 공적 조력인이라 함은, 발달장애인들이 직접 도움 줄 사람을 데리고 가는 대신 선거를 관리하는 쪽에서 발달장애인에 대한 이해가 높은 사람들이 투표를 도왔으면 좋겠다는 말이다. 빨리빨리 하라는 말이 싫다. 공적조력인은 누구에게 투표할지 천천히 생각할 수 있도록 기다려 줄 수 있는 인내심도 가졌으면 한다. 발달장애인은 투표할 수 없다는 식으로 말하는 경우도 있는데 그러지 않았으면 좋겠다."



- 투표 조력자들이 어떻게 행동했으면 좋겠는지?



현철 : "투표 조력자는 우리에게 필요한 정보를 정확하게 제공해 줄 수 있어야 한다. 어떤 경우 사무적인 태도를 보이는 사람도 있는데, 이런 태도는 오해를 불러일으키기도 한다. 서로 진심을 담아서 소통하는 게 좋을 것 같다."



- 앞으로 발달장애인들에게 가장 필요한 것, 복지 제도는 무엇이 있다고 생각하는지?



형민 : "살아갈 집이 가장 중요하다. 장애인 지원주택처럼 발달장애인들에게 꼭 필요한 지원이 잘 이루어지는 집의 환경이 필요하다. 또 한 가지 이야기한다면 지역사회 활동에 참여할 수 있는 기회다. 체육 행사에 갔다가 소위 '어려운 행동'을 하는 사람들을 만나기도 했다. 나도 이런 행동에 당황하기도 했다. 그렇다고 해서 발달장애인들에게 집에만 있으라고 해서는 안 된다. 지역사회 활동에 참여하는 기회가 많아질수록 이러한 어려운 행동에 대한 이해도도 자연스럽게 높아질 수 있다."



발달장애인들에 대해 우리는 어떤 편견을 갖고 있을까? 본인 의지 대신 항상 남이 시키는 대로만 할 것이라는 편견이 뿌리 깊게 박혀 있지는 않았을까? 이들의 투표를 위한 보조도구나 공적조력인 요청이 '패싱'당했던 이유는 '편견'이 가장 큰 원인이었을 것이다. 피플퍼스트 당사자 활동가의 목소리가 더 퍼져나가서 투표권뿐 아니라 해외처럼 자신들의 목소리를 직접 전하는 발달장애인 정치인들이 나오기를 바란다. #발달장애인 #발달장애인투표권 #피플퍼스트 #소형민 #박현철 프리미엄 홍윤희의 다채로운 세상 이전글 "장애 학생이 코딩을?" 편견 깨자 일어난 놀라운 변화 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 피플퍼스트 활동가들이 지난 5월 29일 지방선거 사전투표를 위해 서울 삼청동 투표소를 찾은 이재명 대통령에게 발달장애인 투표권 향상을 위한 편지를 전달하고 있다: "보조용구 도입과 함께 공적조력인 제도가 도입되었으면 한다. 공적 조력인이라 함은, 발달장애인들이 직접 도움 줄 사람을 데리고 가는 대신 선거를 관리하는 쪽에서 발달장애인에 대한 이해가 높은 사람들이 투표를 도왔으면 좋겠다는 말이다. 빨리빨리 하라는 말이 싫다. 공적조력인은 누구에게 투표할지 천천히 생각할 수 있도록 기다려 줄 수 있는 인내심도 가졌으면 한다. 발달장애인은 투표할 수 없다는 식으로 말하는 경우도 있는데 그러지 않았으면 좋겠다.": "투표 조력자는 우리에게 필요한 정보를 정확하게 제공해 줄 수 있어야 한다. 어떤 경우 사무적인 태도를 보이는 사람도 있는데, 이런 태도는 오해를 불러일으키기도 한다. 서로 진심을 담아서 소통하는 게 좋을 것 같다.": "살아갈 집이 가장 중요하다. 장애인 지원주택처럼 발달장애인들에게 꼭 필요한 지원이 잘 이루어지는 집의 환경이 필요하다. 또 한 가지 이야기한다면 지역사회 활동에 참여할 수 있는 기회다. 체육 행사에 갔다가 소위 '어려운 행동'을 하는 사람들을 만나기도 했다. 나도 이런 행동에 당황하기도 했다. 그렇다고 해서 발달장애인들에게 집에만 있으라고 해서는 안 된다. 지역사회 활동에 참여하는 기회가 많아질수록 이러한 어려운 행동에 대한 이해도도 자연스럽게 높아질 수 있다."발달장애인들에 대해 우리는 어떤 편견을 갖고 있을까? 본인 의지 대신 항상 남이 시키는 대로만 할 것이라는 편견이 뿌리 깊게 박혀 있지는 않았을까? 이들의 투표를 위한 보조도구나 공적조력인 요청이 '패싱'당했던 이유는 '편견'이 가장 큰 원인이었을 것이다. 피플퍼스트 당사자 활동가의 목소리가 더 퍼져나가서 투표권뿐 아니라 해외처럼 자신들의 목소리를 직접 전하는 발달장애인 정치인들이 나오기를 바란다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 글 홍윤희 (kithong9) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차33 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 "장애 학생이 코딩을?" 편견 깨자 일어난 놀라운 변화 맨위로 다크 발달장애인 당사자들이 모인 권익단체인 피플퍼스트 활동가들이 발달장애인 투표권 주장을 위해 지난 5월 29일 이재명 대통령이 사전투표하는 삼청동 투표소에 모였다. 이날 활동가들은 대통령에게 발달장애인 투표권을 보장할 수 있는 방법을 요청하는 편지를 전했다.: "삼청동 주민센터 앞에서 오전 7시부터 대통령이 올 때까지 30여 명의 활동가들이 기다렸다. 9~10시에 올 거라고 생각했는데 12시가 돼서 오셨다. 지쳤지만 끝까지 버텼다. 원래 청와대 비서관분이 우리에게 '편지만 주면 전달하겠다'라고 하셨다. 하지만 우리가 '발달장애인 당사자 활동가들이 밤늦게까지 쓴 거다. 직접 드리고 싶다'라고 했다. 비서관분이 이어 '대통령에게 물어보겠지만, 안될 수도 있다'고 하셨다.그런데 대통령이 투표하고 나오다가 기자들도 많고 하니 중간에 잠깐 멈추어 서더라. 그 순간 누군가가 '여기 발달장애인 활동가분들이 있습니다! 편지 드리고 싶습니다!' 이렇게 소리치더라. 그렇게 직접 대통령에게 편지를 전달할 수 있게 되었다. 나와 피플퍼스트 성북센터 기백 활동가가 직접 전달하고 악수도 했다.": "연예인 보는 줄 알았다. (웃음) 주변에 기자들도 엄청 많았고... 솔직히 무시하고 지나갈 줄 알았는데 만나줘서 고마웠다. 그런데 발달장애인들이 투표를 쉽게 할 수 있도록 후보자의 얼굴이 들어간 그림투표용지에 대해 말씀드렸더니 그건 좀 어렵지 않겠나 하셔서 조금 실망스러웠다. 하지만 그림투표보조용구는 검토해보겠다고 했다.": "부모님이 대통령에게 편지 준 걸 보시고 신기해하셨다. 아빠가 '왜 만난 거야?'라며 물어보시기도 했다. 주변친구들이 '너 언제 대통령 만났냐?'라고 하더라. 기분도 좋고 발달장애인들이 투표할 수 있는 권리에 도움이 될 수 있겠구나 싶어서 뿌듯했다.": "대통령이 그날 '그림투표보조용구의 경우 예산을 검토해 볼 수 있지 않겠나, 사전 투표 때는 힘들더라도 본투표 때는 가능하겠다'고 말하시더라. 어쨌든 사전투표에는 너무 다양한 경우의 수가 있지만 본투표 때는 도입해 볼만하다는 취지로 이해했다. 이렇게 순차적으로, 단계적으로 도입되면 좋겠다."

피플퍼스트 소형민(왼쪽)·박현철 활동가. 피플퍼스트는 발달장애인 당사자들이 주축이 되어 구성된 발달장애인 권익옹호단체다.: "2019년부터 피플퍼스트에서 발달장애인의 권리를 주장하고 있는 소형민이다.": "2020년부터 피플퍼스트에서 활동하고 있는 박현철이다.": "발달장애인들이 투표를 잘하기 위한 권리를 주장해 왔다. 우선 선거에 누가 나오는지 이해하기 쉬운 선거 자료가 필요하다. 두 번째로는 후보자를 명확히 확인하고 선택할 수 있도록 후보자 사진 등이 그려진 '그림투표용지'(대만 등에서 도입하고 있는 제도)를 도입하자는 거다. 세 번째는 투표할 때 실제로 우리가 뽑고 싶은 사람을 잘 뽑을 수 있도록 투표보조가 필요하다는 이야기다.": "2007년부터 쭉 투표에 참여했다. 가족과 같이 살았을 땐 가족과 함께, 독립하고 나서는 혼자 투표하고 있다. 이번처럼 여러 후보를 뽑아야 하는 선거에서는 투표지에 후보 이름만 나와 있어서 어려웠다. 특히 교육감 선거는 번호조차 없어서 헷갈리더라.공보물도 이해하기 어렵다. 특히 복지 정책 외의 선거 공보물 내용은 이해하기 어려웠다. 현수막을 보면 어떤 공약은 이해할 수 없다. 공약 이야기를 하면 좋겠는데 정치 싸움 구호를 내건 현수막 같은 건 이해도 되지 않을뿐더러 불필요하다는 생각이 든다. 도움이 되는 이야기를 했으면 좋겠다. 그래서 공보물이나 현수막 대신 인터넷 검색을 한다든지 해서 공약을 찾아보기도 했다.": "저는 고등학교 때부터 했으니 투표 자체가 크게 어렵지는 않은 편이긴 하다. 하지만 선거공보물은 이해하기가 어려웠다. 궁금하면 인터넷을 검색해서 좀 더 쉬운 정보를 찾아본다.": "지금은 발달장애인의 투표보조가 전혀 보장되지 않아, 투표보조를 받을 수 있도록 계속 이야기를 하고 있다. 이번 지방선거 때도 투표보조를 요구하며 사전투표를 하러 갔다.처음에는 투표보조를 받아주지 않았지만, 계속 요구한 끝에 겨우 투표보조를 받으며 투표할 수 있었다. 그리고 투표보조는 가족이 아닌 경우 선거인이 지명한 2명이 들어가야 해서 조력자와 선관위 사무원이 함께 기표소에 들어갔다. 그런데 선관위 사무원은 투표를 지원하기보다는 조력자와 당사자를 감시하는 태도로 지켜봤다고 한다. 안 그래도 낯선 사람과 함께 있고 낯선 환경이 처음이라서 많이 긴장이 됐는데, 당사자(선거인)마저 감시받는 느낌이 들어 더욱 불편하고 위축되었다는 이야기가 있었다.투표보조와 공정한 선거 관리 모두가 중요하지만, 당사자가 편안하게 자신의 의사를 표현하며 투표할 수 있도록 지원하는 태도도 함께 필요하다고 생각했다. 선거 관리하는 사람들의 장애인식 개선이 정말 필요하다고 생각한다.": "조력자와 같이 들어가면, 조력자가 시키는 대로 찍는다는 의심을 받기 싫었다. 그래서 나는 혼자 들어가기는 했다.": "주변에서는 발달장애인들을 두고 '투표보조인이 시키는 대로 투표하는 거 아니냐? 비밀투표가 안 되는 것 아니냐?'는 식으로 물어보는데, 그건 발달장애인들도 자기 결정권이 있다는 점을 처음부터 인정하지 않는 것이다."피플퍼스트에서는 부모나, 시설에 있는 사회복지사가 발달장애인들의 투표조력인을 하기보다 선관위에서 발달장애인을 잘 이해할 수 있는 사람을 공적조력인으로 교육하여 배치해야 한다고 주장하고 있다. 중요한 건 발달장애인들이 잘 투표할 수 있는 환경을 만들자는 것인데 논의의 초점이 엉뚱하게 '비밀투표가 침해된다'로 흘러가게 되면 발달장애인들이 투표할 때 꼭 필요한 지원을 받기 어려워진다.