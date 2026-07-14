박선희

밤에 빛나는 별빛도서관 간판내비게이션이 알려준 목적지에서 멈췄는데 순간 이곳이 아닌가 싶었다. 속으로 '이렇게 크다고?' 싶을 만큼 별빛도서관의 외관은 내가 상상했던 것 이상으로 컸다. 2016년에 개관했으니 10년이 다 되었는데, 외형만 보면 3~4년 정도밖에 되지 않을 만큼 앳돼 보였다. 게다가 저녁 무렵이라 그런지 주차장도 여유롭고 한산했다. 늘 주차장 걱정부터 앞서는 도서관 여행자에게는 시작부터 반가운 환대였다.도서관 내부로 들어가니 외형과 달리 아주 새것 같지 않은 인테리어들이 반가웠다. 새로 개관한 도서관이라고 무조건 좋다고도 할 수 없다. 세월의 연차가 쌓인 도서관들만이 주는 장점이 크기 때문이다. 수많은 시행착오를 거쳐 그 도시의 사람들이 원하는 공간을 갖추기까지 도서관도 시간이 필요하다. 마치 세월이 갈수록 무르익는 한 사람의 생처럼, 웬만한 슬픔으로도 무너지지 않는 단단한 관록처럼 말이다.그래, 그런 장점들을 오늘 내가 찾아볼까 하는 목표가 생기기도 했다. 일단 가장 먼저 눈에 띈 것은 우산꽂이 자물쇠였다. 처음 보는 물건이었다. 어찌 보면 누가 과연 이용할까 싶지만, 도서관에 근무하다 보면 우산 하나로도 민원이 생기는 경우를 종종 본다. 애착이 가는 우산이라면 혹여 바뀌거나 없어질까 불안할 수도 있다. 이런 작은 불편까지도 세심하게 살피고 있는 도서관의 마음이라 여겨졌다.밤의 도서관을 본격적으로 즐겨야 할 시간, 밤 10시까지 불을 밝히는 3층 문헌정보실에 자리를 마련했다. 사실 밤의 도서관은 도서관의 반쪽만 이용할 수 있다는 치명적인 단점이 있다. 어린이 자료실을 비롯하여 오후 6시까지만 운영하는 시설들이 많기 때문이다. 별빛도서관도 마찬가지, 그곳에서 일하는 직원들의 말에 따르면 초록초록한 낮의 '어린이실'과 우주의 한 귀퉁이에 있을 것 같은 '별빛라운지'가 참 좋다던데 아쉽게도 이용할 수 없었다.반쪽짜리 우주라도 탐색해 보겠다는 마음으로 문헌정보실 서가 사이를 천천히 걸었다. 다행히 아쉬움은 오래가지 않았다. 걸음이 멈춘 신착 도서 서가에서 이 도서관이 품은 뜻밖의 보물을 발견했기 때문이다.시집이 참 많았다. 시문학 특화 도서관인 서울 은평구의 '내를 건너서 숲으로 도서관'에 다녀온 이후, 이렇게 시집이 많은 도서관은 처음이었다. 게다가 사서의 북큐레이션 역시 동시집이었다. 혹시나 하는 마음에 자료를 찾아보니, 별빛도서관이 '시 특화 도서관'이라고 했다. 별빛이라는 이름이 괜히 붙여진 이름이 아니었다.