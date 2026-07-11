퍼블릭 도메인

"이른바 '사랑'이란 소외라는 우상숭배 현상의 일종이다. 이러한 형태의 복종적인 관계에서 사랑과 힘과 생각 모두를 쏟는다. (…) 온갖 풍요함을 사랑하는 사람에게 투사하고, 자기 것으로 경험하지 못하고 자기로부터 소외된다. (…) 자기가 하고 싶은 행동을 하고 있다는 착각에 빠져있지만 실은 자아와 분리된, 배후의 힘에 따라 움직이고 있을 뿐이다."

"근대 부르주아적 결혼방식에는 두 가지가 있다. 가톨릭 각국에서는 종전대로 부모가 아들에게 적당한 여자를 구해준다. (...) 프로테스탄트 각국에서는 아들이 자기 계급 중에서 아내를 선택할 자유를 다소라도 지닌다. 연애가 어느 정도 결혼의 기초가 될 수 있으며, 또 체면상 프로테스탄트 경향의 위선 정신에도 맞는다. (...) 결혼은 당사자의 계급적 위치로 규정되기에 언제나 타산적이다."

조지 킬번 <용서> 1888년부모에게 인정받지 못하는 결혼을 하고 결국 집을 떠났던 딸로 보인다. 부모의 반대를 무릅쓰고 사랑 감정 하나를 따랐으니 집에서 쫓겨났으리라. 하지만 처음의 생각과 다르게 연인이었던 남자는 얼마 지나지 않아 경제적으로 파산했던 듯하다. 게다가 여인이 두른 검은색 스카프를 고려할 때 남자가 세상을 떠났을 수도 있다. 겪어보지 못한 가난을 견디다 결국 부모를 찾아와 다시 받아달라고 용서를 구하는 중일 것이다.자식의 '사랑'과 같은 감정을 부모가 거부해 집안 가득 불편함이 감도는 경우가 드물지 않다. 이 그림처럼 부모가 자식과 가족으로서의 연을 끊겠다고 협박하기도 한다. 조건 없는 사랑이나 마음의 안식처와는 전혀 다른, 가족의 또 다른 얼굴이다. 특히 상속을 둘러싸고 불만이 생기면 극심한 이해관계의 충돌이 이어진다. 부부 관계도 예외가 아니다. 경제적인 상황이나 성격 차이 등을 놓고 분란이 일어난다.그런데도 여전히 수많은 사람이 가족을 절대적 가치로 여긴다. 세상의 갈등을 피하고 마음의 위안을 가져다줄 유일한 탈출구로 삼는다. 의미 있는 삶, 행복한 삶이라는 말을 가정과 거의 동의어로 연결한다. 조지 킬번의 그림은 다른 생각을 자극한다. 우리에게 꽤 잘 알려진 사상가 에리히 프롬이 <건전한 사회>에서 주장한 사랑과 소외 관계는 곱씹어 생각할 만하다.프롬에 의하면 사랑이 우상숭배가 되는 경우가 많다. 사랑을 절대화하면서 자기 소외에 빠지기 때문이다. 사랑을 절대적인 대상으로 만들어놓고 관심을 집중하면서 독립적인 인격으로서의 자아를 잃는다. 절대화된 가족 가치에 다른 모든 가치를 종속시킨다. 풍요로운 사고와 선택이 사라지고 협소한 행위로 제한된다는 점에서 자기 소외에 빠진다.우리는 흔히 현재의 가족 형태와 관계가 인류가 처음 이 세상에 등장한 이래 지금까지 거의 똑같이 이어지고 있다고 생각한다. 인간 본성에 따라 나타난 결과이므로 그만큼 가족 절대화의 강력한 근거가 된다. 하지만 이러한 믿음을 일종의 우상숭배로 비판하는 경향도 있다. 독일 사상가 프리드리히 엥겔스가 <가족, 사유재산, 국가의 기원>에서 주장한 내용이 그러하다.그에 따르면 인류 역사 전체에서 시대에 따라 가족 관계의 성격과 가족에 대한 관념이 달라졌다. 예를 들어 고대 그리스의 신화시대에 가족 내에서 아내는 꽤 자유로운 편이었다. 하지만 청동기로 접어든 영웅시대에 남성의 지배력이 대폭 강화되었다. 여자의 방은 위층 또는 뒤채처럼 외딴 데 있었다. 가정 내에서 여자 노예와 경쟁해야 하는 굴욕적인 처지로 전락했다.결혼은 대부분 아버지가 정해준 상대와의 결합 방식이었다. 우리가 상식으로 알고 있는 일부일처제 가족 형식과는 상당한 거리가 있었다. '본부인'이라는 말이 너무나 당연하게 사용될 만큼 일 대 일의 관계가 아닌 경우가 흔했다. 아예 법적·제도적으로 여러 명의 아내를 둘 수 있게 한 나라도 있고, 사실상의 일부다처제가 유지된 지역도 있었다.반대로 문명시대 이전의 원시공동체에서는 제도화되지는 않았어도, 한 여자를 중심으로 한 모계 형식의 가족 형태가 많았다. 엥겔스는 우리가 현재 상식처럼 알고 있는 가족 형태로서의 일부일처제는 근대에 들어 자리 잡았다고 한다. 남편을 중심으로 하는 가부장제는 유지하되 가정의 구성 과정을 비롯해 몇몇 변화가 나타났다.일부일처 형식을 갖춘 가부장제 확립에는 상속의 필요성이 크게 작용했다. "혈통이 확실해야 할 필요성은 아이들이 후에 직계 상속인으로서 아버지의 재산을 소유해야 했기 때문이다." 상속의 자격을 아버지의 혈통이 확실한 아이로 한정할 필요에 따라 법적으로 일부일처제를 확립했다. 즉 일부일처제는 많은 재화가 한 사람의 수중에, 그것도 남자의 수중에 집중되고, 이를 직계 자식에게만 상속하려는 욕망에서 발생했다는 것이다.