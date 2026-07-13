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26.07.13 12:15최종 업데이트 26.07.13 12:15
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한 해 2,000명의 노동자가 일을 하다 퇴근하지 못하는 산재공화국 대한민국. 노동건강연대는 이달의 기업살인을 통해 매달 최소한 언론에 보도된 노동자의 죽음만이라도 한데 모아 노동자의 '조용한 죽음'을 기억하고, 기록하고, 책임을 묻기 위한 밑거름을 만들고자 합니다.[기자말]

박종현

2026년 상반기에 294명의 노동자가 일하다 사망했다.

재해유형 중 '떨어짐'이 가장 빈번하게 발생했다. '이달의 기업살인' 집계를 기준으로 봤을 때, 상반기 전체 사망자의 약 27.8%(82명)가 떨어져서 사망했다. 6월에만 21명이 추락사했다. 이동식 비계에서 떨어지고, 파손된 난간과 함께 떨어지고, 천막이 찢어져서 떨어지고, 공사 중인 계단 옆 틈으로 떨어지고, 고소작업대에서 떨어지고, 사다리에서 떨어지고, 발을 디딘 패널이 부서져 떨어졌다.


이주노동자의 사망도 이어졌다. 6개월 동안 25명의 이주노동자가 퇴근하지 못했다. 언론 보도에서 국적이 확인된 경우만을 집계했으므로 실제로는 더 많은 이주노동자의 죽음이 있을 것이다. 한 번에 2명 이상의 노동자가 사망하는 대형 재해도 끊이지 않았다. 안전공업, 서울 서대문고가 철거 현장, 한화에어로스페이스 공장 등에서 노동자가 목숨을 잃었다.

한국경영자총협회(이하 경총)는 지난 6월 23일 '중대재해 예방을 위한 근로자 역할 강화 방안'이라는 제목의 보고서를 발표했다. 보고서는 중대재해 감축이 더딘 이유가 '안전수칙을 준수하지 않는 노동자' 때문이라고 말한다. 설문에 응답한 기업의 73%가 노동자가 '사고가 나지 않을 것이라고 안일하게 생각'하기 때문에 안전수칙을 지키지 않는다고 답했다. 경총을 필두로 한 한국의 기업들이 산업재해를 어떻게 인식하고 있는지 여실히 드러나는 대목이다.

기업은 사고의 원인을 노동자의 탓으로 돌리고 싶어한다. 보호구를 제대로 지급하지 않거나 사진만 찍고 회수하는 현실은 무시한다(MBC '[단독] 지난해 178곳에서 사람이 떨어져 죽었다' 보도 참고). 하청 등 취약한 비정규직 노동자에게 전가되는 위험을 줄이려면 고용 구조를 개편하고 공급망을 점검해야 하지만 움직이지 않는다. 수익이 줄어들기 때문이다. 대신 생색 내기 좋은 'AI 안전 시스템' 등에 투자를 많이 했다고 대외적으로 홍보할 뿐이다.

중대재해처벌법이 제정됐고 산업재해에 대한 사회적 관심이 높아졌지만, 기업이 산업재해를 바라보는 시각은 바뀌지 않았다. 중대재해 감축이 더딘 건 현실을 제대로 인식하지 못한 채 노동자 탓만 하는 기업 때문이다. 이러한 현실을 바꿀 수 있는 건 정부의 촘촘한 정책과 관리·감독, 제대로 된 처벌, 그리고 시민들의 지속적인 관심이다.

6월, 퇴근하지 못한 노동자들

박종현

박종현

2026-06-01 화재및폭발 5
대전 / 11시경 / 한화에어로스페이스(대전시 유성구 외삼동) 대전사업장 56동 공구 세척장에서 폭발이 발생해 노동자 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입음. 노동자 A(50대)씨와 B(50대)씨, C(30대)씨, D(20대)씨와 E(20대)씨가 사망했으며, 이중 D씨와 E씨는 입사 2년 이내의 계약직 노동자로 전해짐. 해당 사업장에서는 로켓 추진제를 만들 때 쓰는 공구를 세척하는 곳으로 알려짐. 한화에어로스페이스에서는 2018년(5명 사망)과 2019년(3명 사망)에도 폭발 사고가 발생한 바 있음. 이번 폭발 사고까지 총 13명의 노동자가 사망.

2026-06-01 부딪힘 1
강원 양양 / 09시 28분경 / 강원 양양군 손양면 소재 폐기물 처리 사업장에서 운반차량의 적재함을 열던 노동자 A(50대)씨가 굴삭기와 차량 사이에 끼여 사망.

2026-06-01 떨어짐 1
경남 김해 / 08시 53분경 / 경남 김해시 유하동 소재 화학제품 공장에서 지게차 포크 위에 올라 비 가림용 패널을 부착하던 노동자 A(60대)씨가 3m 아래로 떨어져 사망.

2026-06-01 떨어짐 1
인천 / 11시 46분경 / 인천지방법원 북부지원 신축 공사 현장에서 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 거푸집 해체 작업 중 8m 높이에서 작업 발판과 외벽 사이로 떨어져 사망.

2026-06-02 끼임 1
경기 화성 / 12시 10분경 / 경기 화성시 만세구 우정읍 소재 토건업체 야적장에서 노동자 A(60대)씨가 살수 작업 중 지게차에 실린 적재물과 야적장에 있던 철제 박스 사이에 끼여 사망. 혼자서 작업하던 A씨는 사고 후 20시간이 지난 이튿날 오전 9시경 동료에게 발견됨.

2026-06-02 끼임 1
부산 / 09시 58분경 / 부산시 사상구 소재 재활용업체에서 노동자 A(50대)씨가 폐지 압축 작업을 하던 중 기계에 끼여 사망.

2026-06-04 끼임 1
경기 고양 / 14시경 / 경기 고양시 소재 게임기 제조업체 건물에서 화물용 승강기 모터를 교체하던 수리업체 직원 A(40대)씨가 승강기에 끼여 사망.

2026-06-04 깔림 1
충남 당진 / 09시 30분경 / 충남 당진시 순성면 소재 철판 제조공장에서 노동자 A(70대)씨가 철판 검수 작업 중 쓰러지는 철판에 깔려 사망.

2026-06-05 떨어짐 1
서울 / 09시 35분경 / 서울시 성북구 소재 건설 현장에서 그늘 쉼터를 설치하던 노동자 A씨가 이동식비계에서 떨어져 치료 중 사망.

2026-06-08 끼임 1
경남 창원 / 재해일시: 2026년 5월 8일 19시 29분경 / 경남 창원시 소재 자동차부품 제조 사업장에서 가공설비 점검 중 노동자 A씨가 안전문에 끼여 치료 중 사망.

2026-06-09 떨어짐 2
부산 / 12시 22분경 / 부산시 사상구 주례동 소재 아파트 11층에서 실외기를 설치하던 노동자 A(40대)씨와 B(40대)씨가 파손된 베란다 난간과 함께 바닥으로 떨어져 사망.

2026-06-09 떨어짐 1
서울 / 17시 26분경 / 서울시 관악구 신안산선 3-2 복선전철 공사 현장(포스코이앤씨 시공)에서 케이블 거치대 설치를 준비하던 하청업체 소속 노동자 A씨가 15m 높이에서 개구부로 떨어져 사망. 신안산서 복선철도 건설 현장에서 발생한 네 번째 사망 사고.

2026-06-10 물체에맞음 1
경기 평택 / 09시 01분경 / 경기 평택시 진위면 소재 제지공장에서 벽체를 철거하던 노동자 A(60대)씨가 떨어지는 벽체에 맞아 사망.

2026-06-10 떨어짐 1
경남 김해 / 재해일시: 2026년 6월 9일 15시 10분경 / 경남 김해시 대동면 소재 물류센터 신축 공사 현장에서 스프링클러를 설치하던 하청업체 소속 일용직 노동자 A(60대)씨가 5m 높이 고소작업대에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 10일 사망.

2026-06-10 화상 1
전남 광양 / 2026년 5월 14일 16시 51분경 / 화학 소재 제품 제조사 OCI(전남 광양시 소재) 광양1공장에서 활성탄 교체 중 하청업체 소속 노동자 A씨가 고온 응축수에 화상을 입음. A씨는 병원에서 치료 중 사망.

2026-06-11 끼임 1
광주 / 13시 39분경 / 광주시 북구 동림동 소재 자동차부품 제조 공장에서 선반정밀작업을 하던 노동자 A(70대)씨가 기계에 끼여 사망.

2026-06-11 떨어짐 1
광주 / 07시경 / 광주시 남구 양림동 소재 21층 아파트 옥상에서 외벽 페이트칠 사전 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 떨어져 사망.

2026-06-11 사업장내교통사고 1
전북 군산 / 13시 13분경 / 전북 군산시 소룡동 소재 제분 공장에서 신호수 A(70대)씨가 트럭 유도 작업 중 움직이는 25t 카고트럭에 부딪혀 사망.

2026-06-11 끼임 1
충남 아산 / 06시 20분경 / 충남 아산시 인주면 걸매리 인주일반산업단지 내 명화공업에서 하청업체 소속 노동자 A(37)씨가 컨베이어에 끼인 제품을 빼내던 중 리프트 운반구와 컨베이어 사이에 끼여 사망.

2026-06-13 떨어짐 1
강원 횡성 / 14시 40분경 / 강원 횡성군 청일면 봉명리 소재 송전탑 공사 현장에서 노동자 A(65)씨가 송전탑 애자를 해체하던 중 10m 높이에서 떨어져 사망.

2026-06-13 떨어짐 1
경남 김해 / 10시 38분경 / 경남 김해시 진례면 소재 제조업체 공장에서 옹벽 보수 공사를 하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 방수포를 옮기던 중 10m 아래로 떨어져 사망.

2026-06-13 떨어짐 1
서울 / 08시 01분경 / 서울시 중랑구 망우동 복합건축물 신축 공사 현장에서 노동자 A(70대)씨가 천장 배관 설치 중 이동식비계에서 떨어져 사망.

2026-06-13 떨어짐 1
인천 / 06시 16분경 / 인천시 남동구 만수동 소재 상가 건물에서 도색 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.

2026-06-14 깔림 1
충남 천안 / 17시 10분경 / 충남 천안시 용곡동 소재 서림농산 중앙할인마트에서 압축기에 끼인 파지를 제거하던 중 노동자 A(67)씨가 전도된 압축기에 깔려 사망하고 B(52)씨가 부상을 입고 치료 중.

2026-06-15 알수없음 1
전남 여수 / 16시 29분경 / 전남 여수시 율촌면 소재 논에서 모판 옮기기 작업을 하던 일용직 노동자 A(66)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 사망.

2026-06-15 떨어짐 1
충남 아산 / 09시 05분경 / 충남 아산시 소재 공장 신축 공사 현장에서 노동자 A씨가 고소작업대에 올라 이동하던 중 작업대가 전도되어 떨어져 사망.

2026-06-15 깔림 1
충북 충주 / 10시 54분경 / 충북 충주시 신니면 소재 골프장에서 굴착기로 잔디 보수 작업을 하던 중 전도되는 굴착기에 운전자 A(50대)씨가 깔려 사망.

2026-06-18 깔림 1
강원 정선 / 15시경 / 강원 정선군 임계면 봉산리 소재 아스콘 공장 옥상에서 중량물 인양 작업 중 노동자 A(53)씨가 전도되는 크레인에 깔려 사망.

2026-06-18 화재및폭발 1
경남 김해 / 10시 03분경 / 경남 김해시 진례면 소재 선박 부품 제조 공장에서 실린더 내부를 세척하던 중 화재가 발생해 노동자 A(30대)씨가 사망.

2026-06-19 질식 1
경기 안양 / 16시경 / 경기 안양시 동안구 소재 난임병원 내 의료용 가스통 보관 창고에서 연구원 A(20대)씨가 숨진 채 발견됨. 국과수 분석 결과 A씨의 사망 원인이 질식으로 추정됨.

2026-06-19 화재및폭발 1
경남 양산 / 10시 37분경 / 경남 양산시 물금읍 소재 물류공장에서 컨테이너 운반 차량의 350kg급 대형 타이어를 교체하던 중 폭발이 발생하여 노동자 A(60대)씨가 사망하고, B(60대)씨가 부상을 입고 병원으로 옮겨짐.

2026-06-19 깔림 1
제주 / 15시 33분경 / 제주시 애월읍 소재 농협 하나로마트 지하주차장 경사로에서 계약직 노동자 김영균(27)씨가 밀려 내려가는 지게차를 막다가 전도되는 지게차에 깔려 사망. 김씨가 지게차 면허가 없는데도 마트 측에서 지게차 업무를 시켜온 것으로 알려짐.

2026-06-19 알수없음 1
충남 예산 / 17시경 / 충남 예산군 삽교읍 소재 자동차 부품 공장(현대제철 위탁 업체)에서 노동자 A(54, 우즈베키스탄 국적)씨가 작업 중 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 사망. A씨는 오전 8시부터 자동차 부품을 옮기는 작업을 했던 것으로 알려짐.

1일 오전 대전 유성구 외삼동 한화에어로스페이스 대전사업장에서 폭발 사고가 나 정문 앞이 통제 중인 가운데, 소방차 한 대가 정문 밖으로 나가고 있다.연합뉴스

2026-06-20 끼임 1
경기 안산 / 21시경 / 경기 안산시 단원구 소재 기계부품 제조 공장에서 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 기계에 끼여 사망.

2026-06-20 떨어짐 1
전남 신안 / 15시 39분경 / 전남 신안군 암태면 '신안군 식수전용저수지' 신축 건설 현장에서 거푸집을 해체하던 노동자 A(60대)씨가 12.5m 높이에서 떨어져 사망.

2026-06-22 끼임 1
경기 김포 / 14시 31분경 / 경기 김포시 걸포동 소재 재활용 처리 사업장에서 폐비닐 압축기에 낀 이물질을 제거하던 김포도시공사 소속 노동자 A(50대)씨가 가동 중인 기계에 끼여 사망.

2026-06-22 물체에맞음 1
전남 영암 / 11시 25분경 / HD현대삼호 조선소 부두에서 접안 작업을 하던 노동자 A(40대)씨가 끊어진 홋줄에 맞아 사망. 해당 작업은 2인 1조 원칙으로 이루어져야 했으나 당시 현장에는 신호수 없이 A씨 혼자서 작업한 것으로 알려짐.

2026-06-23 떨어짐 1
경기 용인 / 14시 37분경 / 경기 용인시 처인구 소재 4층 건물 외벽 도장 공사 현장에서 노동자 A(60대)씨가 고소작업대에서 작업 중 7m 높이에서 떨어져 사망.

2026-06-25 떨어짐 1
경기 안산 / 재해일시: 2026년 6월 17일 16시 33분경 / 경기 안산시 소재 공장 공사 현장에서 자재를 옮기던 중 일용직 노동자 A(50대)씨가 밟고 있는 패널이 파손되어 A씨가 4.5m 높이에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 중 8일 만인 6월 25일 사망.

2026-06-25 떨어짐 1
경남 함안 / 재해일시: 2026년 6월 23일 10시 35분경 / 경남 함안군 대산면 소재 컨테이너 제조 공장에서 노동자 A(50대)씨가 컨테이너 위에서 용접을 하다가 3m 높이에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료 중 25일 사망.

2026-06-25 떨어짐 1
서울 / 재해일시: 2026년 6월 11일 13시 04분경 / 서울시 강남구 소재 건물 해체 공사 현장에서 노동자 A씨가 2층 계단 사이 개구부로 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받다가 사망.

2026-06-26 깔림 1
울산 / 10시 01분경 / 에쓰오일 샤힌프로젝트 패키지-1 현장(주간사 현대건설)에서 거푸집을 해체하던 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 굴러떨어진 콘크리트 더미에 깔려 사망.

2026-06-26 매몰 1
인천 / 03시 38분경 / 인천시 서구 왕길동 소재 한국전력공사 시설물 공사 현장에서 3m 깊이 구덩이에서 전기 맨홀 설치 작업을 하던 하청업체 소속 노동자 A(50대)씨가 붕괴된 토사에 매몰돼 사망. 현장에 흙막이 시설은 없었던 것으로 확인됨.

2026-06-27 물체에맞음 1
전남 영암 / 08시 26분경 / 전남 영암군 대불산단 내 선박 구성품 제조 공장에서 천장크레인으로 철제 배관을 인양하던 중 노동자 A(40대, 몽골 국적)씨가 배관에 맞아 사망.

2026-06-27 떨어짐 1
충남 아산 / 09시 15분경 / 충남 아산시 실옥동 소재 플라스틱 제조 공장 내 지붕 천막을 보강하던 중 기존 천막이 찢어져 천막 수리업체 소속 노동자 A(56)씨가 7m 높이에서 떨어져 사망.

2026-06-27 떨어짐 1
충남 아산 / 11시 29분경 / 충남 아산시 배미동 소재 임야에서 벌목 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 9.5m 높이 고소작업대에서 떨어져 사망.

2026-06-27 떨어짐 1
충북 청주 / 11시 10분경 / 충북 충주시 가덕면 소재 사찰 내 조경 작업 중 노동자 A(70대)씨가 3m 높이에서 떨어져 사망.

2026년 6월 자살 1
경기 광주 / 경기 광주 소재 병원에서 2023년부터 간호사로 일하던 강수빈(27)씨가 스스로 목숨을 끊음. 강 씨는 직장 내 괴롭힘을 호소하며 작년 3월에 퇴사한 뒤 노동부에 직장 내 괴롭힘 진정을 내어 일부 인정을 받았으나 병원에서는 가해자를 제대로 처벌하지 않은 것으로 드러남.

뒤늦게 보도된 '노동자의 죽음'

2025년 10월 자살 1
광주 / 광주 광산소방서 소속 소방공무원 A(20대)씨가 자살. 유족은 A씨가 생전에 직장 내 괴롭힘을 호소했는데도 광주소방본부가 유족의 감찰 요구를 묵살했다고 이야기함. 소방노조 위원장은 고인의 동료들이 직장 내 괴롭힘이 있었음을 인정했다고 밝힘.
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