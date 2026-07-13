박종현

2026-06-01 화재및폭발 5대전 / 11시경 / 한화에어로스페이스(대전시 유성구 외삼동) 대전사업장 56동 공구 세척장에서 폭발이 발생해 노동자 5명이 사망하고 2명이 중경상을 입음. 노동자 A(50대)씨와 B(50대)씨, C(30대)씨, D(20대)씨와 E(20대)씨가 사망했으며, 이중 D씨와 E씨는 입사 2년 이내의 계약직 노동자로 전해짐. 해당 사업장에서는 로켓 추진제를 만들 때 쓰는 공구를 세척하는 곳으로 알려짐. 한화에어로스페이스에서는 2018년(5명 사망)과 2019년(3명 사망)에도 폭발 사고가 발생한 바 있음. 이번 폭발 사고까지 총 13명의 노동자가 사망.2026-06-01 부딪힘 1강원 양양 / 09시 28분경 / 강원 양양군 손양면 소재 폐기물 처리 사업장에서 운반차량의 적재함을 열던 노동자 A(50대)씨가 굴삭기와 차량 사이에 끼여 사망.2026-06-01 떨어짐 1경남 김해 / 08시 53분경 / 경남 김해시 유하동 소재 화학제품 공장에서 지게차 포크 위에 올라 비 가림용 패널을 부착하던 노동자 A(60대)씨가 3m 아래로 떨어져 사망.2026-06-01 떨어짐 1인천 / 11시 46분경 / 인천지방법원 북부지원 신축 공사 현장에서 노동자 A(40대, 중국 국적)씨가 거푸집 해체 작업 중 8m 높이에서 작업 발판과 외벽 사이로 떨어져 사망.2026-06-02 끼임 1경기 화성 / 12시 10분경 / 경기 화성시 만세구 우정읍 소재 토건업체 야적장에서 노동자 A(60대)씨가 살수 작업 중 지게차에 실린 적재물과 야적장에 있던 철제 박스 사이에 끼여 사망. 혼자서 작업하던 A씨는 사고 후 20시간이 지난 이튿날 오전 9시경 동료에게 발견됨.2026-06-02 끼임 1부산 / 09시 58분경 / 부산시 사상구 소재 재활용업체에서 노동자 A(50대)씨가 폐지 압축 작업을 하던 중 기계에 끼여 사망.2026-06-04 끼임 1경기 고양 / 14시경 / 경기 고양시 소재 게임기 제조업체 건물에서 화물용 승강기 모터를 교체하던 수리업체 직원 A(40대)씨가 승강기에 끼여 사망.2026-06-04 깔림 1충남 당진 / 09시 30분경 / 충남 당진시 순성면 소재 철판 제조공장에서 노동자 A(70대)씨가 철판 검수 작업 중 쓰러지는 철판에 깔려 사망.2026-06-05 떨어짐 1서울 / 09시 35분경 / 서울시 성북구 소재 건설 현장에서 그늘 쉼터를 설치하던 노동자 A씨가 이동식비계에서 떨어져 치료 중 사망.2026-06-08 끼임 1경남 창원 / 재해일시: 2026년 5월 8일 19시 29분경 / 경남 창원시 소재 자동차부품 제조 사업장에서 가공설비 점검 중 노동자 A씨가 안전문에 끼여 치료 중 사망.2026-06-09 떨어짐 2부산 / 12시 22분경 / 부산시 사상구 주례동 소재 아파트 11층에서 실외기를 설치하던 노동자 A(40대)씨와 B(40대)씨가 파손된 베란다 난간과 함께 바닥으로 떨어져 사망.2026-06-09 떨어짐 1서울 / 17시 26분경 / 서울시 관악구 신안산선 3-2 복선전철 공사 현장(포스코이앤씨 시공)에서 케이블 거치대 설치를 준비하던 하청업체 소속 노동자 A씨가 15m 높이에서 개구부로 떨어져 사망. 신안산서 복선철도 건설 현장에서 발생한 네 번째 사망 사고.2026-06-10 물체에맞음 1경기 평택 / 09시 01분경 / 경기 평택시 진위면 소재 제지공장에서 벽체를 철거하던 노동자 A(60대)씨가 떨어지는 벽체에 맞아 사망.2026-06-10 떨어짐 1경남 김해 / 재해일시: 2026년 6월 9일 15시 10분경 / 경남 김해시 대동면 소재 물류센터 신축 공사 현장에서 스프링클러를 설치하던 하청업체 소속 일용직 노동자 A(60대)씨가 5m 높이 고소작업대에서 떨어짐. A씨는 병원으로 옮겨져 치료를 받던 중 10일 사망.2026-06-10 화상 1전남 광양 / 2026년 5월 14일 16시 51분경 / 화학 소재 제품 제조사 OCI(전남 광양시 소재) 광양1공장에서 활성탄 교체 중 하청업체 소속 노동자 A씨가 고온 응축수에 화상을 입음. A씨는 병원에서 치료 중 사망.2026-06-11 끼임 1광주 / 13시 39분경 / 광주시 북구 동림동 소재 자동차부품 제조 공장에서 선반정밀작업을 하던 노동자 A(70대)씨가 기계에 끼여 사망.2026-06-11 떨어짐 1광주 / 07시경 / 광주시 남구 양림동 소재 21층 아파트 옥상에서 외벽 페이트칠 사전 작업을 하던 노동자 A(50대)씨가 떨어져 사망.2026-06-11 사업장내교통사고 1전북 군산 / 13시 13분경 / 전북 군산시 소룡동 소재 제분 공장에서 신호수 A(70대)씨가 트럭 유도 작업 중 움직이는 25t 카고트럭에 부딪혀 사망.2026-06-11 끼임 1충남 아산 / 06시 20분경 / 충남 아산시 인주면 걸매리 인주일반산업단지 내 명화공업에서 하청업체 소속 노동자 A(37)씨가 컨베이어에 끼인 제품을 빼내던 중 리프트 운반구와 컨베이어 사이에 끼여 사망.2026-06-13 떨어짐 1강원 횡성 / 14시 40분경 / 강원 횡성군 청일면 봉명리 소재 송전탑 공사 현장에서 노동자 A(65)씨가 송전탑 애자를 해체하던 중 10m 높이에서 떨어져 사망.2026-06-13 떨어짐 1경남 김해 / 10시 38분경 / 경남 김해시 진례면 소재 제조업체 공장에서 옹벽 보수 공사를 하던 일용직 노동자 A(50대)씨가 방수포를 옮기던 중 10m 아래로 떨어져 사망.2026-06-13 떨어짐 1서울 / 08시 01분경 / 서울시 중랑구 망우동 복합건축물 신축 공사 현장에서 노동자 A(70대)씨가 천장 배관 설치 중 이동식비계에서 떨어져 사망.2026-06-13 떨어짐 1인천 / 06시 16분경 / 인천시 남동구 만수동 소재 상가 건물에서 도색 작업을 하던 노동자 A(60대)씨가 10m 높이에서 떨어져 사망.2026-06-14 깔림 1충남 천안 / 17시 10분경 / 충남 천안시 용곡동 소재 서림농산 중앙할인마트에서 압축기에 끼인 파지를 제거하던 중 노동자 A(67)씨가 전도된 압축기에 깔려 사망하고 B(52)씨가 부상을 입고 치료 중.2026-06-15 알수없음 1전남 여수 / 16시 29분경 / 전남 여수시 율촌면 소재 논에서 모판 옮기기 작업을 하던 일용직 노동자 A(66)씨가 쓰러져 병원으로 이송됐으나 사망.2026-06-15 떨어짐 1충남 아산 / 09시 05분경 / 충남 아산시 소재 공장 신축 공사 현장에서 노동자 A씨가 고소작업대에 올라 이동하던 중 작업대가 전도되어 떨어져 사망.2026-06-15 깔림 1충북 충주 / 10시 54분경 / 충북 충주시 신니면 소재 골프장에서 굴착기로 잔디 보수 작업을 하던 중 전도되는 굴착기에 운전자 A(50대)씨가 깔려 사망.2026-06-18 깔림 1강원 정선 / 15시경 / 강원 정선군 임계면 봉산리 소재 아스콘 공장 옥상에서 중량물 인양 작업 중 노동자 A(53)씨가 전도되는 크레인에 깔려 사망.2026-06-18 화재및폭발 1경남 김해 / 10시 03분경 / 경남 김해시 진례면 소재 선박 부품 제조 공장에서 실린더 내부를 세척하던 중 화재가 발생해 노동자 A(30대)씨가 사망.2026-06-19 질식 1경기 안양 / 16시경 / 경기 안양시 동안구 소재 난임병원 내 의료용 가스통 보관 창고에서 연구원 A(20대)씨가 숨진 채 발견됨. 국과수 분석 결과 A씨의 사망 원인이 질식으로 추정됨.2026-06-19 화재및폭발 1경남 양산 / 10시 37분경 / 경남 양산시 물금읍 소재 물류공장에서 컨테이너 운반 차량의 350kg급 대형 타이어를 교체하던 중 폭발이 발생하여 노동자 A(60대)씨가 사망하고, B(60대)씨가 부상을 입고 병원으로 옮겨짐.2026-06-19 깔림 1제주 / 15시 33분경 / 제주시 애월읍 소재 농협 하나로마트 지하주차장 경사로에서 계약직 노동자 김영균(27)씨가 밀려 내려가는 지게차를 막다가 전도되는 지게차에 깔려 사망. 김씨가 지게차 면허가 없는데도 마트 측에서 지게차 업무를 시켜온 것으로 알려짐.2026-06-19 알수없음 1충남 예산 / 17시경 / 충남 예산군 삽교읍 소재 자동차 부품 공장(현대제철 위탁 업체)에서 노동자 A(54, 우즈베키스탄 국적)씨가 작업 중 쓰러져 병원으로 옮겨졌으나 사망. A씨는 오전 8시부터 자동차 부품을 옮기는 작업을 했던 것으로 알려짐.