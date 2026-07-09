대외경제정책연구원 ‘2024년 유럽의회 선거

2024년 유럽연합 정치 그룹별 득표율과 의석수는 유럽 극우화의 모습을 보여준다.해방 후 한국은 40여 년간 독재 치하에 있었고, 1987년 민주화 이후에야 비로소 정당정치가 정상화될 수 있었다. 과거 독재 세력은 보수 세력으로 변모하면서, 양당 정치의 한 축으로 자리를 잡았다. 하지만 2004년경 보수세력의 일부에서 뉴라이트라는 극우의 새로운 흐름이 등장했고, 박근혜 탄핵을 거치며 태극기부대로, 급기야 12·3내란을 계기로 '윤어게인' 세력에 이르게 되었다.한국 극우의 등장은 서구 극우 포퓰리즘과 시기적으로 겹치지만 배경은 상이하다. 서구의 극우가 신자유주의 세계화의 부정적 결과에 대한 대응이었다면, 한국의 극우는 보수세력의 약화와 권력 상실에 직면해서 보수를 재편하려는 시대착오적 시도에서 비롯되었다.한국 극우가 등장하자, 가뜩이나 취약한 합리적 보수의 기반도 흔들렸다. 이들은 이승만 재평가 등 반공주의를 불러내 양당 정치의 한 축을 이루는 민주세력조차 '친북 좌파'로 매도하고, 정당한 민주적 경쟁마저 어렵게 만들었다. 또한 국제주의를 내세워 일방적인 친미·친일적 태도를 취하며 과거 일제 식민지배의 불행을 기억하고 있는 국민의 역사적 트라우마를 건드려왔다.한국 극우는 급기야 극우 대통령에 의한 내란으로 이어졌다. 하지만 내란은 실패했고, 대통령은 탄핵되었다. 내란 발생 이후 대통령 파면 다음날까지 124일 동안 서울에서만 67차례의 시위와 60회의 시민행진이 이루어졌고, 연인원 천만 명이 광장에 모였다. 글로벌 민주주의의 위기 속에서 유독 한국에서만 내란이 극복될 수 있었던 이유는 무엇일까? 4·19혁명, 부마항쟁, 5·18광주민주화운동, 6월민주항쟁, 촛불항쟁으로 이어지는 시민항쟁의 역사적 전통에서 비롯된 뛰어난 시민 역량에서 이유를 찾을 수 있다.한국의 시민항쟁은 위기 때마다 민주주의 수호와 발전의 돌파구를 만들었지만 시민항쟁이 일상의 정치를 대체할 수는 없다. 일상에서는 정당정치가 그것을 대체해야 한다. 그러나 거대 양당의 정당정치는 갈등과 적대의 정치로 변질됐고, 민주주의 토대 약화로 이어졌다. 특히 여소야대의 분점정부가 등장하면 국정은 자주 마비되곤 했다. 결국 시민항쟁의 눈부신 성과는 뿌리내리지 못한 정당정치로 인해 그 색이 바랬다. 한국 정치에서 희망과 절망이 자주 교차되었던 것은 바로 이 때문이었다.내란 극복이 한국 민주주의의 지속적 발전을 보장해 주지는 않는다. 양당제 특성상 여당의 실패는 야당의 집권으로 이어지고, 내란의 책임에서 자유로울 수 없는 국민의힘이 향후 정부 여당의 실정에 힘입어 재집권할 가능성도 배제할 수 없다. 물론 민주정치에서 정권 교체는 필요하다. 문제는 지금도 '윤어게인'을 외치고 있는 사실상 극우세력에 의해 국민의힘이 장악되었다는 점이다.향후 민주주의를 지속적으로 발전시키려면, 일상의 정치를 지금과 같은 구조의 정당정치에만 맡겨서는 안 된다. 일상에서 시민 역량이 발휘될 수 있을 때 새로운 활로가 만들어질 수 있다. 물론 이조차 한계가 분명하다. 시민 역량은 시민항쟁 때를 제외하곤 큰 주목을 받지 못했다. 이번 내란 극복에도 광장의 다양한 목소리는 '내란의 시간'이 지나가자 사라져 버렸다. 심지어 집권정당조차 시민들의 정치 참여가 자신들의 권한을 침해하는 것이 아닌지 두려워한다.