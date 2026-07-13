금강수목원공공성지키기네트워크

"낙찰자가 생기면 민간업체를 상대해야 하잖아요. 그럼 싸움이 더 힘들어지겠죠. 3차에 입찰자가 있어서 걱정이 많았습니다."(박창재)

갑작스러운 금강수목원 폐원에 맞서 '금강수목원을 시민의 품으로' 국민청원과 서명운동을 벌이자 시민들이 줄을 서서 서명에 동참했다.이처럼 시민들의 저항이 거세자 충청남도와 세종시도 잠시 다른 길을 모색했다. 지난해 8월, 두 지자체가 함께 국정기획위원회에 '충남산림자원연구소(금강수목원)의 국유화 건의문'을 전달한 것. 건의문은 충남산림자원연구소 부지의 국가 자산화 필요성을 담아 생태 보전과 공공성 확보 방안으로 제시하는 내용이었다. 박 운영위원장은 "그때 뭔가 희망이 있을 걸로 기대했는데 정부에서 예산이 없다며 넘겼습니다"라며 아쉬워했다.특히 옛 충남도청 사례와 비교된다고도 전했다. 일제강점기인 1932년 대전 한복판에 지은 옛 충남도청은 1989년 충남 대전시가 대전직할시로 승격한 뒤로도 2012년 도청을 이전하기 전까지 도청으로 남았다. 또한 대전시와 충남도가 애쓴 결과, 2002년도에 국가등록문화유산으로 지정돼 현재도 대전근현대사전시관으로 쓰이고 있다. 충남산림자원연구소 이전에 있어서는 세종시와 충남도가 이때와 같은 노력을 하지 않는다는 지적이다.지자체가 움직이지 않으니 시민사회가 더 힘을 내 행동을 이어갔다. 기자회견과 논평을 숱하게 내고 정책토론회도 세 차례나 열었다. 1인 시위, 출근길 캠페인은 일상이 되었다. 그럴 때마다 음료수나 간식 등을 사다 주면서 응원하는 시민들이 있어서 앞이 안 보이는 막막함을 버틸 수 있었다.올해 4월 4일엔 '금강수목원 지키기 걷기대회'도 열었다. 100여 명의 시민들이 비가 주룩주룩 내리는 가운데도 세종보에서 금강수목원까지 8km에 이르는 거리를 "아주 절절한 마음으로" 걸었다.그런데 충남도는 이러한 시민들의 목소리는 외면한 채 매각 절차를 밟아나갔다. 올해 3월 6일, 3월 17일, 4월 16일 연이어 3차례나 매각 공고를 냈다. 감정가를 바탕으로 한 최저 입찰가가 3513억원. 1·2차는 응찰자가 없어서 유찰되고, 3차에는 1인이 응찰에 임했다가 절차상의 문제로 무효 처리됐다. 워낙 감정가가 커서 응찰자가 쉽게 나타나지 않을 줄 알았던 시민사회는 3차에 응찰자가 있어서 놀라고, 무효 처리에 가슴을 쓸어내렸다.