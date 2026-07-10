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포타겔현탁액대원제약
필자는 기름지거나 소화가 잘되지 않는 음식을 먹고 탈이 나는 경우가 많다. 특히 구토하거나 설사를 하는 경우도 종종 있는데, 그때마다 늘 찾는 상비약이 있다. 포장을 뜯으면 은은하게 달달한 바닐라향이 나고, 몸이 허한 상태에서 그 엄청난 단맛의 약을 먹으면 묘하게 낫는 기분이 든다. 배앓이를 하는 아이들에게 달달한 맛을 선사하는 이 약의 이름은 '디옥타헤드랄 스멕타이트(상품명: 스타빅·포타겔 현탁액)'다.
스멕타이트는 급·만성 설사에 흔하게 사용하는 약이다. 그런데 최근 식품의약품안전처(아래 식약처)가 19세 미만 소아·청소년 대상 적응증을 삭제했다고 알려지면서 약국가에서 큰 논란이 되고 있다. 수십 년간 아이들의 배탈을 달래온 약에 무슨 일이 생긴 것일까?
약이 된 점토, 중금속 위험 우려에 휩싸이다
스멕타이트의 뿌리는 뜻밖에도 '흙'이다. 과거 여러 나라에서 중독을 예방하거나 설사를 치료하기 위해 점토를 먹는 관습이 있었다. 1977년 프랑스의 제약회사 입센은 이 무기질 점토 성분이 강력한 흡착 특성을 가지고 있어 장내 박테리아, 바이러스, 독소를 빨아들여 몸 밖으로 내보낼 수 있다는 점에 주목했고, 이를 약으로 개발했다.
약 자체는 몸에 흡수되지 않는다. 독소만 흡착해 대변과 함께 빠져나가고, 장 점막과 유익균을 보호하는 효과까지 있었다. '몸에 남지 않고 나쁜 것만 데리고 나간다'는 이 단순한 원리 덕분에 스멕타이트는 매우 안전하고 효과적인 지사제로 오랜 기간 각광 받았다. 아이가 배탈이 났을 때 부모들이 별 걱정 없이 먹였던 이유이기도 하다.
그런데 2019년에 상황이 바뀌었다. 원개발국인 프랑스의 국립의약품건강제품안전청(ANSM)이 스멕타이트의 납 흡수 이행 위험성을 검토한 결과, 만 2세 미만 소아에게서 혈중 납 흡수 이행 위험을 배제할 수 없다고 판단했다. ANSM은 만약을 방지하기 위해 예방 조치로 '만 2세 미만 소아, 임부 및 수유부'에게 사용하지 말 것을 발표했다. 몸속 독소를 빼내기 위해 먹인 약이 오히려 중금속인 납을 몸속에 남길 수 있다는 소식은 한국에도 곧바로 전해졌고, 식약처는 부랴부랴 만 2세 미만의 사용을 금지시켰다.
이번 조치는 그 후속편이다. 프랑스 제품과 한국 회사들이 쓰는 원료가 다르기 때문에, 식약처는 사용하는 원료에 대한 소아 안전성 입증 자료를 국내 제약사에게 요구했다. 제약사들은 성인을 대상으로 혈중 납 흡수 이행 여부를 시험한 뒤 그 결과를 소아에게 외삽(과학적 근거 기반으로 결과를 추정)하는 방식으로 자료를 제출했다. 그러나 식약처가 이 분석 결과를 수용하지 않았다. 여기서 눈여겨볼 대목이 있다. 제약사들은 소아 대상의 제대로 된 시험 대신 성인 자료로 갈음하는 길을 택했고, 그것이 거부되자 적응증을 지키는 대신 포기하는 길을 택한 것이다.
소아 임상시험의 비용 부담과 소아 시장의 낮은 상업성 앞에서, 이 약이 아이에게 정말 위험한지 확인하는 절차마저 포기한 것은 아닐까?
아이 낳으라는 나라, 아이 먹일 약은 없다