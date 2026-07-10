대원제약

포타겔현탁액필자는 기름지거나 소화가 잘되지 않는 음식을 먹고 탈이 나는 경우가 많다. 특히 구토하거나 설사를 하는 경우도 종종 있는데, 그때마다 늘 찾는 상비약이 있다. 포장을 뜯으면 은은하게 달달한 바닐라향이 나고, 몸이 허한 상태에서 그 엄청난 단맛의 약을 먹으면 묘하게 낫는 기분이 든다. 배앓이를 하는 아이들에게 달달한 맛을 선사하는 이 약의 이름은 '디옥타헤드랄 스멕타이트(상품명: 스타빅·포타겔 현탁액)'다.스멕타이트는 급·만성 설사에 흔하게 사용하는 약이다. 그런데 최근 식품의약품안전처(아래 식약처)가 19세 미만 소아·청소년 대상 적응증을 삭제했다고 알려지면서 약국가에서 큰 논란이 되고 있다. 수십 년간 아이들의 배탈을 달래온 약에 무슨 일이 생긴 것일까?스멕타이트의 뿌리는 뜻밖에도 '흙'이다. 과거 여러 나라에서 중독을 예방하거나 설사를 치료하기 위해 점토를 먹는 관습이 있었다. 1977년 프랑스의 제약회사 입센은 이 무기질 점토 성분이 강력한 흡착 특성을 가지고 있어 장내 박테리아, 바이러스, 독소를 빨아들여 몸 밖으로 내보낼 수 있다는 점에 주목했고, 이를 약으로 개발했다.약 자체는 몸에 흡수되지 않는다. 독소만 흡착해 대변과 함께 빠져나가고, 장 점막과 유익균을 보호하는 효과까지 있었다. '몸에 남지 않고 나쁜 것만 데리고 나간다'는 이 단순한 원리 덕분에 스멕타이트는 매우 안전하고 효과적인 지사제로 오랜 기간 각광 받았다. 아이가 배탈이 났을 때 부모들이 별 걱정 없이 먹였던 이유이기도 하다.그런데 2019년에 상황이 바뀌었다. 원개발국인 프랑스의 국립의약품건강제품안전청(ANSM)이 스멕타이트의 납 흡수 이행 위험성을 검토한 결과, 만 2세 미만 소아에게서 혈중 납 흡수 이행 위험을 배제할 수 없다고 판단했다. ANSM은 만약을 방지하기 위해 예방 조치로 '만 2세 미만 소아, 임부 및 수유부'에게 사용하지 말 것을 발표했다. 몸속 독소를 빼내기 위해 먹인 약이 오히려 중금속인 납을 몸속에 남길 수 있다는 소식은 한국에도 곧바로 전해졌고, 식약처는 부랴부랴 만 2세 미만의 사용을 금지시켰다.이번 조치는 그 후속편이다. 프랑스 제품과 한국 회사들이 쓰는 원료가 다르기 때문에, 식약처는 사용하는 원료에 대한 소아 안전성 입증 자료를 국내 제약사에게 요구했다. 제약사들은 성인을 대상으로 혈중 납 흡수 이행 여부를 시험한 뒤 그 결과를 소아에게 외삽(과학적 근거 기반으로 결과를 추정)하는 방식으로 자료를 제출했다. 그러나 식약처가 이 분석 결과를 수용하지 않았다. 여기서 눈여겨볼 대목이 있다. 제약사들은 소아 대상의 제대로 된 시험 대신 성인 자료로 갈음하는 길을 택했고, 그것이 거부되자 적응증을 지키는 대신 포기하는 길을 택한 것이다.소아 임상시험의 비용 부담과 소아 시장의 낮은 상업성 앞에서, 이 약이 아이에게 정말 위험한지 확인하는 절차마저 포기한 것은 아닐까?