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○ 논문 원문｜https://chinaxiv.org/abs/202605.00224

LogicFolding의 개념도.삼성전자(Samsung Electronics)가 가장 면밀히 분석해야 할 부분은 LogicFolding입니다. 삼성은 파운드리와 시스템LSI 사업에서 공정 미세화를 핵심 경쟁력으로 삼아왔습니다. 그러나 화웨이는 동일 공정 노드에서 53.5%의 트랜지스터 밀도 향상을 달성했다고 주장합니다. 이는 삼성의 '더 작은 공정' 전략이 더 이상 유일한 승리 공식이 아님을 시사합니다.특히 주목할 점은 기어비 개념입니다. 삼성의 3D IC 기술(예: 3D Cube-T)이 주로 메모리 적층에 집중되어 있다면, 화웨이는 논리 회로 자체를 셀 단위로 수직 분할하는 접근법을 제시했습니다. 삼성은 자신들의 혼성 본딩 공정 로드맵이 이른바 '셀 단위 연속 최적화'를 지원할 수 있는지, 그리고 이 격차를 어떻게 메울지 전략적 판단을 내려야 합니다.또한 V2 논문이 공개한 방열 문제에 주목해야 합니다. 3D 적층의 최대 난제는 열 관리이며, 화웨이는 CVD 다이아몬드와 미세유체 냉각을 제안했지만 아직 근본적 해결에는 이르지 못했습니다. 삼성은 자체 첨단 패키징 기술(Samsung Advanced Packaging)에서 이 문제를 어떻게 해결할지, 화웨이보다 앞서갈 수 있는지 검토해야 합니다.SK하이닉스(SK Hynix)는 3D Folding과 Hi-ONE에 주목해야 합니다. HBM(고대역폭 메모리)은 현재 GPU 옆에 적층되는 구조입니다. 그러나 화웨이는 메모리, 전원, 광 I/O를 칩 표면으로 직접 이동시키는 3D Folding을 제안했습니다. 이는 HBM의 물리적 배치와 이종 집적(heterogeneous integration) 전략에 대한 근본적 재검토를 요구합니다.또한 화웨이의 '데이터 이동이 병목'이라는 진단은, SK하이닉스가 단순히 '더 빠른 메모리'를 만드는 것을 넘어 '메모리와 연산의 물리적 거리를 어떻게 줄일 것인가'라는 질문을 던져야 함을 의미합니다. CXL, PIM(Processing-In-Memory) 등 SK하이닉스가 추진 중인 기술들과 화웨이의 접근법을 비교 분석할 필요가 있습니다.리벨리온(Rebellions), 사피온(SAPEON) 등 AI 반도체 설계 기업들은 Unified Bus 개념에 주목해야 합니다. 수백, 수천 개의 칩이 협력하는 AI 시스템에서 노드 간 통신 지연을 100ns 수준으로 단축한다는 목표는 칩-시스템 코디자인(co-design)의 패러다임 자체를 바꿉니다. 기존의 PCIe/CXL 기반 상호 연결 아키텍처를 재고해야 할 시점입니다.AI 데이터센터의 가장 큰 비용은 전력과 냉각입니다. 화웨이의 주장대로 대규모 AI 클러스터에서 에너지의 80% 이상이 데이터 이동에 소비된다면, Unified Bus와 Hi-ONE이 데이터 이동 효율을 극적으로 개선함으로써 데이터센터의 PUE(전력 사용 효율성)를 획기적으로 낮출 수 있습니다.특히 Hi-ONE이 구리 배선 대비 연결 거리를 1m 미만에서 100m로 확장하면서도, 랙 내부의 실제 배선 길이는 100cm에서 5cm로 단축한다는 점은 랙 내부 배선의 혁명을 예고합니다. Tb/s급 대역폭에서 구리 배선이 직면하는 케이블 두께, 발열, 신호 감쇠 문제를 광으로 해결함으로써 데이터센터의 공간 효율성과 냉각 효율성이 동시에 개선됩니다.AI 클러스터 확장성의 한계도 달라집니다. 현재 AI 클러스터의 확장은 통신 병목에 의해 제약받습니다. 수천 개의 GPU를 연결할 때 노드 간 통신 지연이 수십 μs 수준이라면 동기화(synchronization) 오버헤드가 기하급수적으로 증가합니다.화웨이가 Unified Bus로 100ns 수준의 지연을 목표로 한 것은, 대규모 분산 AI 훈련에서 통신 병목을 사실상 제거하겠다는 의미입니다. 이는 모델 병렬화(model parallelism)와 데이터 병렬화(data parallelism)의 효율을 동시에 끌어올려, 동일한 하드웨어 자원으로 더 큰 모델을 더 빠르게 훈련할 수 있는 길을 엽니다.화웨이는 이 논문에서 "첨단 리소그래피에 접근하기 어려운 기관들에게 이 제약은 더 일찍, 더 심각하게 다가온다"고 명시했습니다. 미국의 수출 통제를 정면으로 의식한 발언입니다. 타오 법칙이 주장하는 바는 명확합니다. EUV 없이도, 더 작은 공정 없이도, 아키텍처와 패키징 혁신으로 성능을 계속 끌어올릴 수 있다는 것입니다.화웨이가 2031년까지 1.4nm 공정 수준의 트랜지스터 밀도를 달성하겠다는 목표는 TSMC의 1.4nm 상용화 시점(2028년)보다 3년 늦지만, 수출 통제라는 극한의 제약 속에서도 추격을 멈추지 않겠다는 의지로 읽힙니다. 더욱 주목할 점은 화웨이가 2020년부터 2026년까지 381종의 칩을 설계·양산하며 타오 법칙을 실증했다는 사실입니다. 이는 단순한 이론이 아니라 이미 검증된 대규모 실험임을 의미합니다.화웨이의 타오 법칙은 반도체 산업에 세 가지 근본적 질문을 던집니다.'더 작게'가 아니라 '더 빠르게'입니다. 경쟁의 축이 공정 미세화에서 시스템 시간 최적화로 이동하고 있습니다. '단일 칩'이 아니라 '전체 시스템'입니다. 트랜지스터에서 데이터센터까지 12자릿수에 걸친 통합 최적화가 새로운 경쟁 영역입니다. 'EUV 보유국'이 아니라 '아키텍처 혁신자'입니다. 리소그래피 접근성의 차이는 더 이상 절대적 장벽이 아닙니다.한국 반도체 기업들이 이 논문을 단순한 기술 보고서가 아닌 도전장으로 읽어야 하는 이유입니다. 삼성전자는 LogicFolding의 '셀 단위 연속 최적화'가 자신들의 3D IC 로드맵과 어떻게 경합하는지, SK하이닉스는 3D Folding이 HBM의 미래를 어떻게 재정의하는지, 한국의 AI 반도체 스타트업들은 Unified Bus가 자신들의 칩 아키텍처에 어떤 변화를 요구하는지 답해야 할 시간이 왔습니다.생물은 성장의 한계에 부딪히면 몸집을 키우는 대신 신경의 전달 속도를 높이는 방향으로 진화합니다. 세포를 더 작게 쪼개는 대신, 세포 사이의 연결을 재배선하는 것입니다. 지금 중국 반도체가 걷는 길이 정확히 그 경로입니다. 무어의 법칙이 60년간 반도체의 몸집을 키워왔다면, 타오 법칙은 다음 10년, 반도체의 신경계를 다시 구성할 것입니다. 그것이 화웨이의 승리로 끝날지 한국 기업들의 반격을 알리는 신호탄이 될지는 지금부터의 대응에 달려 있습니다.