▲
UM6P SHBM 조리 실습실에서 열린 학생 대상 오전 특강 장면. 왼쪽의 아이삼 아이트 우아크림(Aissam Ait Ouakrim) 셰프가 수업을 지켜보는 가운데, 이찬재 실장과 송연실 진아에프앤씨 대표가 한국 발효와 올리브김치 시연을 진행하고 있다.이찬재
오전 수업은 학생들이 직접 올리브김치를 만드는 방식으로 진행됐다.
먼저 한국 발효의 기본을 설명했다. 된장, 간장, 고추장, 액젓, 김치. 그리고 한식의 반상차림. 밥과 국, 김치와 반찬이 한 상에 놓이고, 짠맛과 신맛, 매운맛과 감칠맛이 서로 균형을 이루는 구조를 이야기했다.
학생들은 조용히 듣다가 곧 질문을 던졌다.
"김치는 모두 매운가요?"
"액젓은 생선 냄새가 강하지 않습니까?"
"발효는 얼마나 기다려야 합니까?"
질문은 구체적이었다. 그들은 단순한 청중이 아니었다. 자신들의 주방에서 이 재료를 어떻게 쓸 수 있을지 생각하는 예비 전문가들이었다.
학생들은 작은 그릇에 절인 올리브를 담고, 양념을 올리고, 직접 버무렸다. 처음에는 조심스럽게 손을 움직이던 학생들이 곧 웃으며 서로의 접시를 비교했다. 어떤 학생은 양념을 많이 넣었고, 어떤 학생은 매운맛을 걱정하며 조금만 넣었다.
강의실은 실습실이자 작은 시장처럼 변했다. 그릇이 부딪히는 소리, 학생들의 웃음, 고춧가루와 마늘 냄새, 올리브의 짠 향이 섞였다. 한국의 김치 양념이 벤게리르의 조리 실습실 공기 속으로 퍼지고 있었다.
"이것도 김치입니까?"
오후 강연은 교수진과 교직원을 대상으로 진행됐다.
오전이 학생들의 실습 중심이었다면, 오후는 시연과 테이스팅, 토론에 가까웠다. 이번에는 송연실 진아에프앤씨 대표가 직접 올리브김치를 만들고, 이브 사마케 학장을 필두로 한 교수진과 교직원들이 맛을 보며 질문을 이어가는 방식이었다.
여러 번 물에 씻어 짠맛을 덜어낸 절인 올리브 위에 붉은 양념이 올라가자, 한 여성 교직원이 한국어로 말을 건넸다.
"이것도 김치입니까?"
순간 모두의 시선이 그에게 향했다. 그는 한국 문화를 좋아한다고 했다. 집에서도 김치를 담근다고 했고, BTS 팬이라고도 했다. 이미 김치를 알고 있는 사람이, 모로코의 절인 올리브 위에 올라간 붉은 양념을 보며 김치의 경계가 어디까지인지 묻고 있었다.
그 질문은 단순했다. 동시에 이날 특강의 핵심을 정확히 찔렀다. 김치는 형태인가, 원리인가. 배추가 있어야만 김치인가, 아니면 채소와 양념, 발효의 시간이 만나면 다른 재료도 김치의 언어를 빌릴 수 있는가.
우리는 올리브김치가 전통 김치의 한 종류라고 설명하지 않았다. 다만 김치가 가진 원리, 곧 채소와 양념, 발효와 감칠맛이 만나 새로운 맛을 만드는 방식을 현지 식재료에 적용한 것이라고 설명했다. 그 설명을 들은 그는 고개를 끄덕였다. 그의 질문 덕분에 올리브김치는 단순한 응용 요리가 아니라, 김치의 경계를 함께 생각해보는 대화의 출발점이 됐다.
교수진이 물은 것은 매운맛이 아니었다
교수진과 교직원들은 올리브김치를 한입 맛본 뒤 단순히 맵다, 새롭다, 낯설다고 말하지 않았다. 곧바로 맛의 구조를 물었다. 매운맛은 어디까지 가야 하는지, 절인 올리브의 짠맛과 쌉싸름함은 어떻게 잡아야 하는지, 우마미부스터가 들어가면 맛의 중심이 어떻게 달라지는지 질문했다.
특히 이브 사마케 학장은 한국 음식에서 말하는 맛의 밸런스가 무엇인지 물었다. 그 질문을 계기로 대화는 단순한 시식 소감에서 음식문화의 차이로 옮겨갔다.
모로코의 교수진은 올리브김치에서 향의 균형을 먼저 보았다. 고춧가루와 마늘, 생강의 향이 올리브의 짠맛과 쌉싸름함을 어떻게 바꾸는지 물었다. 매운맛이 너무 앞서지는 않는지, 다른 향신료와 함께 쓰면 어떤 균형이 생길 수 있는지도 이야기했다.