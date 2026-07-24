이정미

"여기서 음식 만들면 캠핑하는 기분이 들어서 안 힘든 것 같아."

"하하. 좀 그렇긴 하지."

쉼터 발코니에서 책을 읽고 스트레칭도 하고 자연을 조망하는, '나만의 여름 피서'요즘처럼 수시로 폭염주의보가 발령될 때는 아무리 좋은 피서지라 해도 나에겐 이만한 곳이 없다. 편안한 옷차림이어도 다른 사람을 의식할 필요 없다. 요가 매트에 배를 깔고 누워 책을 읽기도 하고, 석달째 배우고 있는 발레 동작 연습도 한다. 초록을 바라보며 깊은 호흡과 스트레칭을 하는 일은 '자유로움'을 느끼게 한다.조금만 움직여도 땀이 맺히는 여름날에 불 앞에서 요리하는 것은 수행이다. 그런데 신기하게도 시골 쉼터에서는 밥상 차리는 일이 힘들게 느껴지지 않는다. 나는 종종 남편에게 이 기분을 말로 뱉어내곤 했다.왠지 요리하는 시간도 놀이처럼 느껴지는 거다. 슬리퍼 차림에 양산을 받쳐 들고 고추, 상추, 가지, 부추, 방울 토마토를 먹을 만큼만 땄다. 텃밭에서 바로 공수한 채소들은 볼 때마다 예쁘다. 물기가 많아 탱글탱글하다. 느루뜰 냉장고 채소 칸에는 지난번에 수확한 당근, 단호박이 보관되어 있다. 그늘이 많은 보일러실 창고 앞 공간에는 햇양파가 구멍이 숭숭 뚫린 소쿠리에 담겨 있다. 신문지로 잘 덮어두어서 아직도 싱싱하다.채소가 종류별로 다 갖춰져 있으니 점심은 손쉬운 방법으로 채소 비빔밥을 만들어 보기로 했다. 먼저 당근은 채 썰기 하여 소금을 살짝 뿌려 뚜껑을 덮어 전자레인지를 이용하여 찐다. 전자레인지로 채소를 찔 때는 물을 조금 뿌린 후 뚜껑을 닫아 영양소 손실을 최소화한다.양파는 채 썰기, 가지는 반달 썰기한다. 프라이팬에 기름을 두르고 두 채소가 섞이지 않도록 넣는다. 따로 볶으면 번거로우니 프라이팬 공간을 반으로 나눠 한꺼번에 두 가지 채소를 볶는다. 불 앞에 계속 서 있으면 더우니까 약한 불에 맞추고 뚜껑을 덮어 익을 때까지 기다리면 끝이다.여름 부추는 식감이 질길 수 있다. 알맞은 크기로 썰어 기름에 1분 정도 짧게 볶면 부드러워질 뿐만 아니라 베타카로틴, 비타민 K의 흡수율이 60~70% 이상으로 증가한다고 한다. 그리고 부추 특유의 매운맛이 분해되어 훨씬 편안하게 먹을 수 있다.개인적으로 간이 강한 것보다 재료 본연의 맛을 좋아하기 때문에 채소를 준비할 때는 약간의 소금만으로 간을 한다. 조금 심심하다 싶으면 깨소금을 더한다. 번거로워 보이는 비빔밥 채소 준비도 이렇게 하면 간단하게 끝낼 수 있다. 준비한 채소 위에 보통 달걀 프라이를 얹거나 다진 소고기를 익혀 올리기도 하지만 우리는 '낫또'로 마감했다. 비상용으로 낫또를 사서 냉장고에 넣어두면 요긴하게 사용할 수 있다.