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서아프리카 발효 조미료 숨발라(Soumbala)의 원료와 완성 형태. 왼쪽 그릇에는 네레나무 씨앗이, 오른쪽 그릇에는 삶고 발효시켜 동그랗게 빚은 숨발라가 담겨 있다. 자료사진
놀라운 것은 이 모든 일이 현미경도 연구실도 없던 오래 전부터 이어져 왔다는 사실이다.
한국의 어머니들은 오늘날 초등학교 교과서에도 나오는 바실러스균이라는 미생물 이름을 몰랐지만, 메주가 잘 뜬 냄새는 알았다. 말리의 여성들도 아미노산이라는 말을 몰랐지만, 네레 씨앗이 언제 숨발라가 되는지 손끝과 코끝으로 알았다.
부엌은 살아 있는 실험실이었다. 장독대는 배양실이었고, 사바나의 햇볕과 바람은 건조실이었다. 현미경 대신 냄새를 맡았고, 계량기 대신 손으로 만졌고, 논문 대신 세대의 기억으로 전했다.
인간은 미생물을 명령하지 않았다. 미생물이 일할 자리를 마련했을 뿐이다. 콩을 삶고, 메주를 매달고, 장독을 햇볕 아래 두었다. 네레 씨앗을 삶고, 잎에 싸고, 사헬의 뜨거운 바람 아래 말렸다. 미생물을 알기 전부터, 인간은 미생물과 함께 사는 법을 알고 있었다.
숨발라를 만드는 노동은 대개 마을 여성들의 몫이었다. 씨앗을 모으고, 삶고, 껍질을 벗기고, 발효시키고, 말린다. 뜨거운 날씨 속에서 불 앞에 오래 서야 한다. 발효가 됐는지 손끝과 코끝으로 살펴야 한다. 온도계보다 몸의 감각이 먼저 필요했다.
그 이야기를 들으며 한국의 장독대가 떠올랐다. 겨울철이면, 콩을 삶고 메주를 빚고, 볏짚에 매달아 띄우고, 장을 담그고, 햇볕 좋은 날 장독 뚜껑을 열던 사람들. 가족의 밥상을 위해 시간을 다루던 어머니들의 손.
발효는 기술이면서 돌봄이다. 한 번 만들어 끝나는 음식이 아니다. 날씨를 보고, 냄새를 맡고, 시간을 기다려야 한다. 사바나의 여성들과 한국 장독대 앞의 어머니들은 만난 적 없지만, 같은 일을 해왔다. 재료를 살리는 일. 가족을 먹이는 일. 부족한 환경에서 깊은 맛을 만드는 일이었다.
식민지와 내전을 견뎌낸 기억의 맛
말리의 역사는 찬란함과 상처를 함께 품고 있다. 중세 말리는 금과 교역의 제국이었다. 사하라 남쪽 금이 북쪽 소금과 만나 사막을 넘었다. 근현대의 말리는 프랑스 식민 지배와 쿠데타, 내전과 가뭄의 시간을 지나왔다.
그 역사 속에서도 숨발라의 냄새는 사라지지 않았다. 외부 권력이 행정과 언어를 흔들어도 혀끝의 기억까지 빼앗기는 어렵다. 사람들은 시장에서 숨발라를 사고, 냄비에 넣고, 곡물 반죽과 나눠 먹었다. 그 냄새는 "우리는 이땅에 살아있다"는 조용한 웅변이었다.
소울푸드는 정권보다 오래 남는다. 이브 학장이 숨발라를 이야기할 때 표정이 달라진 이유도 거기에 있었다.