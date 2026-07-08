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마라케시 카르푸 매장의 향신료 코너. 큐민과 강황, 파프리카, 계피 등 모로코 음식에 쓰이는 대표 향신료들이 가득 진열돼 있었다. 시장의 향이 대형마트 안에서도 이어지는 듯했다.이찬재
재래시장을 나와 대형마트 카르푸로 향했다. 목적은 와인.
조금은 뜻밖이었다. 모로코는 무슬림이 다수인 아랍권 국가다. 그런데 와인이 있었다. 숨겨진 물건이 아니었다. 현지인도 살 수 있었다. 이브 학장이 모로코 와인 몇 병을 골랐다. 프랑스인들이 포도 품종과 양조 기술을 들여왔다고 했다. 메크네스와 아틀라스 산맥 기슭이 산지다.
"모로코는 연간 약 4천만 병을 생산합니다. 수출은 5% 수준이고 대부분 자국에서 소비됩니다." 그의 설명이었다.
무슬림 나라에서 와인이 만들어지고, 그 대부분이 그 나라 안에서 소비된다. 프랑스 식민의 흔적이 한 병의 발효주 안에 남아 있었다. 아틀라스 산맥의 고도와 대서양의 영향이 포도 재배에 필요한 온도차를 만든다. 더운 북아프리카에서도 균형 잡힌 포도가 자라는 이유다.
재미있는 장면도 있었다. 카르푸 매장은 현지인에게는 와인 영수증을 내주지 않았다. 되파는 걸 막기 위해서라고 했다. 모로코에서 와인은 금지와 허용, 종교와 관광 사이 어딘가에 놓인 물건 같았다.
셰프의 '무기고' 같은 부엌
집으로 돌아오자 셰프의 주방이 움직였다. 야채가 씻기고, 고기가 손질됐다. 팬이 달궈지고, 냄비가 끓었다. 주방은 화려하지 않았다. 다만 갖춘 것이 많았다. 벽에는 온갖 칼이 꽂혔다. 선반엔 냄비와 팬, 소스와 향신료, 절임과 저장식품이 줄지었다. 고기 민칭기계도 있었다.
이 공간은 집의 부엌이면서 셰프의 무기고 같았다. 전쟁의 무기가 사람을 해친다면, 셰프의 무기는 사람을 살린다. 칼은 자르고, 팬은 익히고, 향신료는 맛을 깨운다. 칼 하나, 병 하나에도 손의 기억이 묻어 있었다. 어떤 칼은 호텔 주방 시절 선배 셰프가 준 선물이라 했다.
올리브오일도 특별했다. 집 마당엔 올리브나무가 수십 그루. 직접 짠 기름을 쓴다고 했다. 마트에서 산 평범한 올리브오일이 아니었다. 기름이 팬 위에서 데워졌다. 큐민과 파프리카, 마늘과 허브 향이 올라왔다. 한국 부엌에서 된장과 간장이 음식의 바닥을 잡는다면, 이 부엌에서는 향신료와 올리브오일이 먼저 움직였다.
이브 학장의 손놀림엔 군더더기가 없었다. 속도와 순서가 몸에 배어 있었다. 어떤 향신료를 먼저 넣는지, 고기는 어디까지 익히는지, 그는 웃으며 설명했다. 요리는 말보다 먼저 움직였다.
칼끝이 도마를 두드리는 소리가 규칙적으로 울렸다. 양파 써는 냄새가 매캐하게 퍼졌다가 이내 기름 냄새에 묻혔다. 냄비 뚜껑이 들썩이며 김을 뿜었다. 창밖은 이미 어두워지고 있었지만, 주방의 불빛과 냄새만은 환했다.
우우리카 계곡, 강가의 타진
호텔과 다른 아침이었다. 주방 소리가 들렸다. 식탁엔 빵과 올리브, 치즈, 과일, 커피.
인상 깊었던 건 오렌지주스. 마당 오렌지나무에서 나탈리가 열매를 직접 따와 그 자리에서 즙을 짰다. 병에 담긴 주스가 아니었다. 나무에서 식탁으로 곧장 이어진 한 잔이었다. 올리브는 기름이 됐다. 오렌지는 아침 주스가 됐다. 이 집 식탁은 시장과 마트만이 아니라 마당의 나무에서도 시작되고 있었다.
다음 날 이브 학장은 우리를 아틀라스 산맥으로 이끌었다. 차로 두 시간, 목적지는 우우리카 계곡(Ourika Valley) 끝의 세티 파드마(Sti Fadma) 마을. 우우리카 계곡은 하이 아틀라스 북쪽 사면. 마라케시 사람들이 도시의 열기를 피해 산과 물을 찾는 곳이다. 붉은 평야가 끝나고 산자락이 시작된다. 강을 따라 마을과 과수원, 작은 식당이 이어진다.