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베이비박스로 온 아이들은 왜 속절없이 시설로 가야 했을까지방이양사업 구조는 또 다른 문제를 만들었다. 위탁가정 매칭이 행정구역 안에서만 이루어졌다. A시에 보호가 필요한 아이가 있고 B시에 적합한 위탁가정이 있어도 관할이 다르면 연결이 되지 못했다. 같은 나라 안에서 서류가 통하지 않았다. 지자체가 다르다는 이유로 행정은 물론이고 예산 문제는 더욱이나 오갈 수 있는 길이 겹겹으로 막혀 있었다.학대 피해를 입었거나 장애가 있거나, 영아보호를 위한 전문위탁이 필요한 경우 전국 매칭 실패율이 1/3에 달했다. 위탁가정이 없어서가 아니었다. 지자체와 지자체 사이에 눈에 보이지 않는 국경선이 그어져 있었다. 그 너머로 아이를 받을 수 있는 위탁가정이 있어도 아이를 건네 주지 못했다.2021년 봄, 베이비박스로 온 아이들이 속절없이 시설로 떠넘겨지던 이유를 추적했을 때 마주한 구조가 이것이었다. 매뉴얼에 있는 보호전달체계는 작동되지 않았고 일시보호소는 일상적인 정원초과 상태였으며 일반위탁가정은 턱없이 부족했다. 그리고 그 부족을 메울 방법이 제도 안에 없었다. 아이에게 허락된 길은 시설로 향하는 일방통행이었다.일반위탁가정에 국가가 제공한 것은 월 34만 원에서 56만 원 내의 권고 양육보조금이었다. 법적 강제가 아닌 권고다. 이마저도 지자체마다 달랐고 양육비로는 턱없이 부족해서 위탁부모 돈이 더 얹어져야 아이를 먹이고 입힐 수 있었다.2025년 10월 이전까지 위탁부모는 법적으로 아이의 보호자가 아니었다. 아이가 다쳐 수술이 필요해도 연락이 끊긴 친부모를 찾아야 했다. 책임은 위탁부모에게 있었지만 보호권한은 없었다. 그런 괴이한 상태가 제도 시행부터 22년 동안 이어졌다.그럼에도 비혈연 일반위탁가정은 있었다. 선뜻 아이를 맡겠다는 사람들이 있었다는 의미다. 그 사람들이 버틸 수 있었던 건 국가가 만든 제도 덕분이 아니었다. 그저 부모가 없거나 있어도 없는 것과 같은 아이에 대한 부모의 마음이었다. 국가는 그런 그들의 선의에 아이를 맡기고 구조를 방치했다.선의는 제도를 대신할 수 없다. 제도가 선의에 기댈 때 선의가 고갈되면 제도는 이름만 남는다. 2025년 제 3차 아동정책 기본계획으로 가정위탁이 국가사업으로 전환된다고 발표됐다. 같은해 10월 위탁부모에게 일부 법정대리권이 주어졌다. 그러나 2021년 봄 그 조용했던 사무실에서 목격한 것들 중에 아직 바뀌지 않은 것들이 있다. 이중 위탁구조, 예산 관행, 순환 근무, 행정 칸막이.해외 사례를 들여다보면 위탁제도가 만능이 아니라는 사실도 함께 보인다. 미국에서는 교도소 수감자의 약 20%가 위탁가정 출신이라는 통계가 있다. 영국에서는 위탁보호 경험자의 유죄 판결 가능성이 일반 인구의 네 배에 이른다는 조사도 있다. 이 숫자만 떼어놓고 보면 위탁제도 자체에 구조적 결함이 있는 것처럼 보인다.그러나 같은 나라의 다른 연구는 정반대를 가리킨다. 미국 미시간주에서 진행된 한 인과관계 연구는 비슷한 위기 환경에 있던 아동을 무작위에 가까운 조건으로 위탁과 친가정 잔류로 나누어 추적했다. 결과는 위탁에 들어간 아이들의 체포율이 친가정에 남은 아이들보다 오히려 낮았다. 위탁보호가 범죄를 만드는 게 아니라 제대로 작동하는 위탁보호가 범죄를 막고 있었다.두 통계가 동시에 존재하는 이유는 단순했다. 위탁보호 출신이라는 한 줄로 묶인 아이들 안에는 안정된 위탁가정에서 자란 아이와 몇 번이고 위탁가정을 옮겨 다닌 아이가 섞여 있기 때문이다. 배치가 불안정할수록, 시설형 그룹홈에 가까울수록 결과는 나빠졌다.반면, 가정에 가까울수록 한 곳에 오래 머물수록 결과는 좋아졌다. 범죄 통계는 위탁제도의 실패를 보여주는 것이 아니라 안정성의 중요성을 보여주는 자료였다. 위탁보호의 부정적 통계는 제도를 버릴 이유가 아니었다. 제도를 제대로 만들어야 할 이유였다.이 지점에서 분명히 해야 할 것이 있다. 아동에게 가장 안정적인 보호 형태는 입양이다. 영구적인 가족관계, 법적 지위의 명확함, 평생에 걸친 소속감은 위탁이 줄 수 없는 성질이다.그러나 모든 아이가 입양 대상이 되지 않는다. 친권이 살아 있고 입양에 동의하지 않는 경우나 친권이 정리되지 않은 채 보호가 시작된 아이는 입양대상에서 제외된다. 입양의사를 밝히지 않는 친부모가 있는 아이도 입양은 선택지가 아니다. 이들에게 남은 선택지는 시설 아니면 위탁이다.결국 위탁은 입양이 불가능한 경우 선택할 수 있는 차선의 보호방식이다. 그렇지만 시설과는 분명한 차이가 있다. 한 명의 보호자, 한 곳의 집, 일관된 일상. 아동복지시설의 평균 재원 기간이 10년을 넘는 한국의 현실에서 그 10년을 집단시설과 하나의 가정 중 어디에서 보내느냐는 결코 작은 차이가 아니다.미국과 영국의 사례가 말해주는 것은 위탁제도를 포기할 이유가 아니라 제대로 설계해야 할 이유다. 두 나라 모두 위탁부모를 전문적으로 양성하고, 배치 안정성을 국가 단위로 추적하고 실비에 가까운 보상을 제공한다. 국가가 나서서 시설보호율을 낮추었다.