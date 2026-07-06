연합뉴스

"일정에 세금을 바치고 호적을 하고 법률에 복종하고 일장기를 달고 황국신민서사를 부르고 신사에 참배하고 국방헌금을 내고 관공립학교에 자녀를 보내고 한 것이 모두 일본에의 협력이다. 더 엄격하게 말하면 죽지 않고 살아 있는 것도 협력이다. 왜 그런고 하면 그가 협력을 아니하였던들 죽었거나 옥에 갔겠기 때문이다."

2019년 10월 2일 이병태 카이스트 교수가 세종시 정부세종청사 기획재정부에서 열린 국회 기획재정위원회 국정감사에서 증인으로 나서 문재인 정부 경제 정책에 대한 의견을 피력하고 있다.친일을 당연시하는 발언은 해방 직후의 주요 친일파들에게서 쏟아졌다. 이광수가 쓴 <나의 고백>은 친일파들의 그 같은 주장을 논리적으로 뒷받침하는 역할을 했다. 국회 반민특위가 본격 활동을 개시하기 직전인 1948년 12월에 발행된 이 책의 부록인 '친일파의 변(辯)'에서 이광수가 강조한 것은 '친일은 당연하고 부득이했다'는 논리다.이광수는 단순히 친일파를 변호하는 데 그치지 않고, 일반 대중을 겨냥해 '너희가 친일파와 다를 게 무어냐'는 메시지도 전했다. 그의 말은 이랬다.이광수는 일제 때 숨 쉬고 살아간 것 자체가 친일이라고 주장했다. 그러면서 일반 대중이 했던 세금 납부 및 관공립학교 진학 등과 친일파들이 했던 국방헌금 납부를 동일한 카테고리로 묶은 뒤 '다를 게 무어냐?'고 강변했다.그는 죽지 않고 살아남은 것 자체가 친일이라며 비장함을 연출했다. 일제에 협력하지 않았다면 죽음과 투옥밖에 없지 않았겠느냐는 것이 그의 말이다. 만해 한용운처럼 친일을 거부하는 대신에 불이익을 감수한 사람들이 적지 않았던 현실을 은폐했던 것이다.이광수는 "남이 온전하기를 요구하지 말고 제가 부족한 것을 용서치 말라"라는 말도 인용했다. 친일파들을 욕하지 말고 너희 자신을 돌아보라고 대중에게 훈계를 한 셈이다.친일파들이 일본을 지지한 것은 일본이 자신들의 기득권을 보장해 줬기 때문이다. 친일파들은 일제에 협력하는 대신, 일반 대중보다 우월한 지위를 인정받았다. 소수 지배층이 다수 대중의 권익을 억누르고 이익을 독과점하는 속에서 일제와 친일세력의 협력 구도가 유지됐다.그렇게 기득권을 확보했기 때문에, 친일파들은 소수 지배층을 위한 일반 대중의 희생을 당연시하는 관념을 발전시킬 수밖에 없었다. 그들이 한국 서민층을 강제징용·위안부·강제징병 및 강제공출피해로 내모는 데 앞장선 일은 대중의 희생을 대수롭지 않게 치부하는 세계관의 뒷받침을 받는 것이었다.그런 특성은 해방 이후의 대규모 민간인 학살과 관련해서도 나타났다. 친일세력은 제주 4·3 학살, 여수·순천 집단살상, 국민보도연맹 학살 등을 주도했다. 학살에 간여하지 않은 친일파들도 이를 당연한 일인 듯이 보아 넘겼다. 일제가 한국인 대중을 억압하고 착취하고 살상하는 것을 지지한 그들은 해방 뒤에는 자신들이 직접 한국인들을 학살하거나 아니면 학살을 묵인했다.이는 친일을 옹호하는 것이 단순히 일본에 대한 태도만을 반영하는 게 아님을 보여준다. 친일을 옹호하는 태도는 한국 대중을 이유 없이 희생시키는 일에 대한 비판의식을 약화시킨다. 그런 태도를 가진 사람은 인권과 민주주의에 대해서도 시대착오적 관념을 가질 가능성이 높다. 친일을 옹호하는 인물들을 공직에서 배제하는 것은 그런 이유 때문에도 중요하다.친일 문제와 5·18광주 학살에 대해 퇴행적 역사인식을 보여준 이병태 부위원장은 지금 직책에 위촉된 뒤인 지난 3월 3일 "정제되지 않은 표현으로 불편함이나 상처를 느끼셨던 모든 분께 진심으로 이해와 용서를 구한다"라며 지난날을 반성하는 글을 페이스북에 남겼다.그랬던 그가 또다시 5·18을 폄훼했다. 사과의 진정성이 확인되는 데에 4년도 아니고 4개월밖에 걸리지 않았다. 과거의 그와 달리 지금의 그는 민주당 정권의 일원이 되어 있다. 그의 발언은 스타벅스에서 시작된 5·18 논란을 민주당으로 옮기는 역할을 하고 있다.