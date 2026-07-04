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26.07.04 10:59최종 업데이트 26.07.04 10:59
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한국의 이공계 대학원 연구실은 해마다 비어갑니다. 전국의 가장 똑똑한 아이들은 성적순으로 의대에 줄을 섭니다. 수학올림피아드 수상자가 피부과 전문의가 되는 나라에서, AI 연구자의 자리는 어디에 있을까요.

그리고 또 하나의 오래된 질문이 있습니다. 미국 대학과 빅테크에서 세계적 성과를 낸 한국인 연구자들은 왜 한국으로 명예롭게 돌아오지 않습니까. 처우 때문만은 아닐 것입니다. 돌아온 이들을 기다리는 것이 연구가 아니라 행정과 서열과 정치라는 것을 그들은 너무 잘 알고 있기 때문입니다.


이 질문을 품고 읽어야 할 보고서가 나왔습니다. 2026년 6월, 스탠포드대 후버연구소와 인간중심AI연구소(HAI)가 발표한 '딥시크 AI와 위대한 인재 경쟁' 업데이트 보고서입니다. 2025년 첫 보고서가 딥시크 논문 5편의 저자 223명을 분석했다면, 이번에는 V3.2(2025년 12월)와 V4(2026년 4월)를 더해 논문 7편, 저자 356명으로 대상을 확장하고, OpenAlex 데이터베이스로 282명의 학력·경력·이동 경로를 전수 추적했습니다. 현재까지 나온 가장 정밀한 중국 AI 인재 실증 연구입니다.

주목할 것은 이 보고서의 성격입니다. 미국 최고 싱크탱크가 "중국은 모방만 한다"는 자국의 통념을 스스로 데이터로 해체하고, 미국이 중국의 인재 파이프라인에서 배워야 한다고 고백한 문서입니다. 미국조차 배우기 시작한 이 교훈 앞에서 한국은 아직 질문조차 시작하지 않았습니다. 리포트가 말하는 10가지 핵심 인사이트는 다음과 같습니다.

딥시크 연구자 271명의 현재 거주지. 84.5%가 중국에 있으며 미국(6.64%)과의 격차가 13배에 달해 핵심 연구진들은 이미 중국에 있음을 보여준다.자료이미지

1. 중국이 '모방자'라는 프레임은 자만심이다

딥시크 핵심팀 31명 중 3분의 1인 10명은 단 한 번도 해외를 거치지 않은 순수 국내파입니다. 이들이 오픈AI o1에 필적하는 모델을 구현했습니다. 미국은 더 이상 중국을 '기술 추격자'가 아닌 '병행하는 혁신자'로 인식해야 하며, 미국이 독점적 우위라는 가정 자체를 버려야 합니다.

2. '두뇌 유출(Brain Drain)'이 아닌 '두뇌 획득(Brain Gain)'이 현실이다

미국 대학이나 기업 경력이 있는 연구자 80명 중 국제적으로 이동한 인재의 70.3%가 결국 중국으로 귀국했습니다. 특히 5년 이상 장기 체류자 13명은 합산 119년 이상을 미국에서 보냈지만 대부분 지금 중국에 있습니다. 미국 체류 기간이 길다고 잔류율이 높아지지 않았습니다. 미국은 인재를 '유치'한 것이 아니라 첨단 기술을 장착하여 중국에 '고급 두뇌를 수출'해온 셈입니다.

3. 이미 이동한 지식은 되돌릴 수 없다

미국에서 10년 이상 교육받고 일한 연구자들이 체득한 방법론, 네트워크, 암묵적 지식은 이미 중국 생태계에 이식되었습니다. 지금 비자와 수출 통제를 강화해도 이 '이미 이동한 지식'은 회수할 수 없습니다. 미래의 접근을 차단하는 정책은 과거의 유출이라는 사각지대를 건드리지 못합니다.

4. 미국 비자 시스템은 '자국 적(enemy)' 역할을 하고 있다

중국 연구자들이 미국을 떠나는 것은 '선택'이 아니라 '생존'일 수 있습니다. 취업 영주권 대기는 5년에 육박하고, H-1B 신청시 수수료는 10만 달러(약 1억 5,200만 원)에 달합니다. 미국의 이민 규제는 결과적으로 경쟁국의 인재 회수율을 극적으로 높이는 역효과를 내고 있습니다.

5. 핵심 연구진과 순환 연구진 '2개 트랙' 인재 운영은 효율적이다

딥시크는 7편 논문 전부를 관통하는 핵심팀 31명과, 특정 모델 출시마다 투입되는 대규모 순환 연구진(1회성 기여자 38.2%)을 분리 운영합니다. 1년 새 새로운 연구자 141명을 흡수하면서도 핵심 코어는 그대로 유지했습니다. 비용 효율과 역량 집중을 동시에 달성하는 이 구조는 관료적이고 획일적인 연구 인력 운영에 대한 대안 모델입니다.

딥시크 연구자들의 이력과 이동 분포. 딥시크 연구자 271명 중 절반(53.5%)은 경력 전체가 중국 안에서 완결됐고, 해외로 나갔던 나머지도 대부분 중국으로 돌아왔으며 시작이 어디든 종착지는 중국으로 수렴한다.자료이미지

6. 중국식 K-12 교육시스템에서 STEM 기초 교육에 성공했다

전체 저자의 53.5%, 145명이 해외 경험이 전무한데도 최전선 모델에 기여했습니다. 중국의 K-12와 대학 교육 시스템이 자체적으로 세계 최고 수준의 AI 인재를 길러내는 '클로즈드 루프'에 진입했다는 뜻입니다. 미국의 STEM 교육 격차는 이제 미국 국내 문제가 아니라 국가 안보 문제입니다.

K-12 교육 시스템은 유치원(Kindergarten)부터 12학년(고등학교 졸업)까지의 전 과정을 의미하는 미국식 교육 체계입니다. 우리나라의 초·중등 교육(만 5~6세~18세)에 해당하며, 대학 입학 전 기초 학력과 기초 과학·수학(STEM) 소양을 키우는 핵심 단계입니다. 미국은 이 기초교육이 약화된데 반해 중국은 이 시스템을 강화하여 대학교육까지 이어가고 있습니다.

7. '슈퍼스타' 의존보다 '균형 잡힌' 분포가 강하다

오픈AI는 인용 평균이 2,481회인데 중간값은 100.5회에 불과합니다. 소수의 고피인용자가 평균을 끌어올리는 구조입니다. 반면 딥시크는 중간값 681회로 평균(1,763) 의 35%에 달할 만큼 영향력이 팀 전체에 고르게 분산되어 있습니다. 특정 천재 한두 명에 의존하는 구조는 시스템 리스크에 취약합니다.

8. 중국의 대학과 연구기관 네트워크가 슈퍼 허브를 형성한다

중국과학원(CAS) 네트워크는 전체 저자의 37%인 104명과 연결되며, 1년 만에 연계 연구자가 두 배로 늘었습니다. 칭화대는 16명에서 46명으로 급증했습니다. 분산된 미국 대학 시스템과 달리, 중국은 국가 주도로 연구자들이 유기적으로 연결되는 '슈퍼 허브'를 구축하고 있습니다.

9. 미국을 대체하는 '대안 경로'가 등장했다

과거 최고의 연구자는 반드시 미국을 거쳐야 했습니다. 이제 딥시크 연구자들의 이력에는 마이크로소프트 리서치 인도, 싱가포르국립대, 영국 임페리얼 칼리지가 미국의 자리를 대신하는 노드로 등장합니다. 미국은 더 이상 유일한 골드 스탠다드가 아니며, 글로벌 인재 시장의 독점적 지위를 상실했습니다.

10. 문제는 하나가 아니라 둘이다

미국의 과제는 이원화됩니다. 미국 내 중국 인재를 붙잡는 문제는 정책으로 해결 가능하지만, 미국을 거치지 않고 성장하는 중국 국내 파이프라인은 해결 불가능에 가깝습니다. 전자에만 집중하는 비자 정책은 후자에 닿지 않습니다. 미국에게 필요한 것은 '차단(Block)'과 '육성(Build)'을 동시에 진행하는 투트랙 전환입니다.

중국 AI 강세는 인재에서 비롯되었다, 그리고 한국의 질문

칩도, 자본도, 데이터도, 모델도, 로봇도 결국 사람이 다룹니다. 이번 보고서가 증명한 것은 중국이 프런티어급 연구자를 자국 토양에서 대량으로 길러내는 생태계를 완성했고, 밖으로 나갔던 최상위 인재까지 중국으로 돌아오고 있다는 사실입니다.

여기서 서두의 질문으로 돌아가 보겠습니다. 왜 중국의 인재는 돌아가고, 한국의 인재는 돌아오지 않습니까. 답은 간단합니다. 중국으로 돌아간 연구자를 기다리는 것은 딥시크의 핵심팀 자리, 칭화대의 연구실, 중국과학원 네트워크, 빅테크와 스타트업 이라는 '쓰일 곳'있습니다.

귀환이 커리어의 후퇴가 아니라 도약이 되는 구조가 있었기 때문에 70%가 돌아간 것입니다. 반면 한국은 돌아온 인재를 맞이할 자리가 있을까요. 연구비 정산 서류와 승진을 위한 조직 정치, 턱없이 낮은 연봉, 세계 무대에서 하던 연구를 접고 국내 과제에 맞추라는 요구입니다.

의대 쏠림도 같은 구조의 다른 얼굴입니다. 아이들이 의대로 가는 것은 아이들의 탓이 아닙니다. 이 사회가 공학자와 과학자에게 의사만큼의 보상도, 안정도, 존중도 설계해주지 않았기 때문입니다. 중국의 53.5%가 증명하는 것은 국가가 연구자라는 직업을 '가장 야심 있는 젊은이가 선택할 만한 길'로 만들면, 유학 없이도 세계 최고의 인재가 자국 토양에서 자란다는 사실입니다.

미국은 이제 인재 우위를 '전제'가 아니라 '노력해서 얻어야 할 것'으로 재정의하기 시작했습니다. 세계 최강국조차 겸허해진 이 순간에 한국이 던져야 할 질문은 분명합니다. 우리는 인재가 뿌리내릴 토양을 만들고 있습니까. 중국의 AI 발전을 중앙 정부 중심 프레임으로 바라보기 이전에 그들이 근 20년 간 그리고 현재까지 가장 공을 들이고 있는 인재 교육, 그 뿌리 측면을 다시 들여다 볼 때입니다.

[연구보고서] DeepSeek AI and the Great Talent Competition
https://www.hoover.org/research/update-deepseek-ai-and-the-great-talent-competition
덧붙이는 글 임선영 씨는 중국 칭화대 전산언어학 석사를 마친 중국경제전문가이며 <중국경제 미래지도>, <중국AI 미래지도>의 저자입니다. 이 글은 본인의 페북에도 올렸습니다.
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