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6. 중국식 K-12 교육시스템에서 STEM 기초 교육에 성공했다

7. '슈퍼스타' 의존보다 '균형 잡힌' 분포가 강하다

8. 중국의 대학과 연구기관 네트워크가 슈퍼 허브를 형성한다

9. 미국을 대체하는 '대안 경로'가 등장했다

10. 문제는 하나가 아니라 둘이다

[연구보고서] DeepSeek AI and the Great Talent Competition

https://www.hoover.org/research/update-deepseek-ai-and-the-great-talent-competition

딥시크 연구자들의 이력과 이동 분포. 딥시크 연구자 271명 중 절반(53.5%)은 경력 전체가 중국 안에서 완결됐고, 해외로 나갔던 나머지도 대부분 중국으로 돌아왔으며 시작이 어디든 종착지는 중국으로 수렴한다.전체 저자의 53.5%, 145명이 해외 경험이 전무한데도 최전선 모델에 기여했습니다. 중국의 K-12와 대학 교육 시스템이 자체적으로 세계 최고 수준의 AI 인재를 길러내는 '클로즈드 루프'에 진입했다는 뜻입니다. 미국의 STEM 교육 격차는 이제 미국 국내 문제가 아니라 국가 안보 문제입니다.K-12 교육 시스템은 유치원(Kindergarten)부터 12학년(고등학교 졸업)까지의 전 과정을 의미하는 미국식 교육 체계입니다. 우리나라의 초·중등 교육(만 5~6세~18세)에 해당하며, 대학 입학 전 기초 학력과 기초 과학·수학(STEM) 소양을 키우는 핵심 단계입니다. 미국은 이 기초교육이 약화된데 반해 중국은 이 시스템을 강화하여 대학교육까지 이어가고 있습니다.오픈AI는 인용 평균이 2,481회인데 중간값은 100.5회에 불과합니다. 소수의 고피인용자가 평균을 끌어올리는 구조입니다. 반면 딥시크는 중간값 681회로 평균(1,763) 의 35%에 달할 만큼 영향력이 팀 전체에 고르게 분산되어 있습니다. 특정 천재 한두 명에 의존하는 구조는 시스템 리스크에 취약합니다.중국과학원(CAS) 네트워크는 전체 저자의 37%인 104명과 연결되며, 1년 만에 연계 연구자가 두 배로 늘었습니다. 칭화대는 16명에서 46명으로 급증했습니다. 분산된 미국 대학 시스템과 달리, 중국은 국가 주도로 연구자들이 유기적으로 연결되는 '슈퍼 허브'를 구축하고 있습니다.과거 최고의 연구자는 반드시 미국을 거쳐야 했습니다. 이제 딥시크 연구자들의 이력에는 마이크로소프트 리서치 인도, 싱가포르국립대, 영국 임페리얼 칼리지가 미국의 자리를 대신하는 노드로 등장합니다. 미국은 더 이상 유일한 골드 스탠다드가 아니며, 글로벌 인재 시장의 독점적 지위를 상실했습니다.미국의 과제는 이원화됩니다. 미국 내 중국 인재를 붙잡는 문제는 정책으로 해결 가능하지만, 미국을 거치지 않고 성장하는 중국 국내 파이프라인은 해결 불가능에 가깝습니다. 전자에만 집중하는 비자 정책은 후자에 닿지 않습니다. 미국에게 필요한 것은 '차단(Block)'과 '육성(Build)'을 동시에 진행하는 투트랙 전환입니다.칩도, 자본도, 데이터도, 모델도, 로봇도 결국 사람이 다룹니다. 이번 보고서가 증명한 것은 중국이 프런티어급 연구자를 자국 토양에서 대량으로 길러내는 생태계를 완성했고, 밖으로 나갔던 최상위 인재까지 중국으로 돌아오고 있다는 사실입니다.여기서 서두의 질문으로 돌아가 보겠습니다. 왜 중국의 인재는 돌아가고, 한국의 인재는 돌아오지 않습니까. 답은 간단합니다. 중국으로 돌아간 연구자를 기다리는 것은 딥시크의 핵심팀 자리, 칭화대의 연구실, 중국과학원 네트워크, 빅테크와 스타트업 이라는 '쓰일 곳'있습니다.귀환이 커리어의 후퇴가 아니라 도약이 되는 구조가 있었기 때문에 70%가 돌아간 것입니다. 반면 한국은 돌아온 인재를 맞이할 자리가 있을까요. 연구비 정산 서류와 승진을 위한 조직 정치, 턱없이 낮은 연봉, 세계 무대에서 하던 연구를 접고 국내 과제에 맞추라는 요구입니다.의대 쏠림도 같은 구조의 다른 얼굴입니다. 아이들이 의대로 가는 것은 아이들의 탓이 아닙니다. 이 사회가 공학자와 과학자에게 의사만큼의 보상도, 안정도, 존중도 설계해주지 않았기 때문입니다. 중국의 53.5%가 증명하는 것은 국가가 연구자라는 직업을 '가장 야심 있는 젊은이가 선택할 만한 길'로 만들면, 유학 없이도 세계 최고의 인재가 자국 토양에서 자란다는 사실입니다.미국은 이제 인재 우위를 '전제'가 아니라 '노력해서 얻어야 할 것'으로 재정의하기 시작했습니다. 세계 최강국조차 겸허해진 이 순간에 한국이 던져야 할 질문은 분명합니다. 우리는 인재가 뿌리내릴 토양을 만들고 있습니까. 중국의 AI 발전을 중앙 정부 중심 프레임으로 바라보기 이전에 그들이 근 20년 간 그리고 현재까지 가장 공을 들이고 있는 인재 교육, 그 뿌리 측면을 다시 들여다 볼 때입니다.