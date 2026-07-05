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정산 송규 종사원불교 기록관리소
문화체육관광부가 발행한 <2018년 한국의 종교 현황>은 "원불교는 소태산 박중빈 대종사가 1916년 4월 28일에 궁극적 종교 체험인 대각(大覺)을 이룸으로써 창립"됐다면서 "불법(佛法)의 시대(화)·대중화·생활화를 표방했다"고 기술한다. 경북 성주 출신인 송규 역시 이 같은 진리의 시대화·대중화 등에 관심을 갖고 열여덟 살 때인 1918년에 입문했다.
원불교는 불교의 영향을 받기는 했지만, 불교의 종파는 아니다. 기존 불교에서는 석가모니불·아미타불·약사여래·미륵불 등이 신앙의 대상이 되지만, 원불교에서는 진리를 상징하는 일원상(○)이라는 기호가 신앙의 중심에 있다. 원불교 경전인 <정전(正典)>은 "일원(一圓)은 우주 만유의 본원"이라고 말한다. 인격화된 신보다는 일원으로 상징되는 진리 자체가 원불교 신앙의 중심에 놓인다.
불교에 비해 원불교에서는 재가신앙이 더 크게 중시된다. 때를 가림 없이, 장소를 가림 없이 수행에 전념한다는 <정전>의 "무시선 무처선(無時禪 無處禪)"이라는 문구는 속세 공간에서 진리를 추구하는 사람들의 교단 내 입지를 강화시키는 측면이 있다.
박중빈 종법사로부터 불법을 배운 송규는 재가 수행이 아닌 출가 수행의 길을 걸었다. 깨달음을 구하는 수행에 모든 것을 건 그는 광주 서쪽인 전남 영광군의 해안 갯벌을 막아 농토를 만드는 공사에도 크게 기여했다. 이는 초기의 원불교가 경제적·공동체적 기반을 구축하는 밑거름이 됐다.
그는 박중빈과 함께 경전 편찬에서도 중추적 역할을 맡았다. 교단 본부인 총부에서는 연구부장·교무부장·총무부장·교정원장 등의 임무도 수행했다. 박중빈이 열반에 든 1943년에는 제2대 종법사의 책임을 맡았다.
1943년이라는 시점은 한국인들을 제국주의 침략전쟁에 동원하기 위한 일제의 압력이 극을 달릴 때였다. 이때까지 교단을 무난히 지켜낸 박중빈도 대단했지만, 새로이 교단을 이끌게 된 송규의 어깨도 무거울 수밖에 없었다.
이 시기의 원불교도 어느 정도는 과오를 범했다. 원불교출판사가 펴낸 <원불교 교사(敎史)>는 정산(鼎山)이 호인 송규가 종법사에 취임했을 당시의 사정을 이렇게 서술한다.
"정산 종법사 취임 후 당면한 첫 난관은 패전의 빛이 날로 짙어져 가는 일정 당국의 노골적인 탄압과 수탈에 대처하는 일이었다. (중략) 총부를 비롯한 각 교단의 범종이 헌납이라는 미명하에 강제 공출되고, 모든 법회는 집회계를 제출하여 임석 경관의 설교 감청을 받아야 했으며, 국방헌금과 근로동원이 가중됨은 물론, 산업부의 농작물은 강제공출되어 총부 대중의 식량이 절박해졌고, 징병·징용 훈련 등으로 남자 청년 임원들은 집단생활이 어렵게 되어 산업대라는 이름으로 각지에 분산되고 여자 청년 임원들도 정신대를 면하기 위하여 사무 요원을 제하고는 공장 혹은 병원에 분산 취업하였다."
범종 같은 성물을 지키지 못하고 법회에 대한 일제의 감시를 허용하고 국방헌금 등을 낸 것은 원불교의 과오다. 송규의 역사적 의의는 원불교가 더 이상의 친일에 빠지는 것을 막는 데 기여했다는 점에 있다.
친일 과오를 크게 범하지 않으면서 교단 유지