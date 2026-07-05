원불교 기록관리소

정산 송규 종사일제는 원불교 경전을 자국의 국가정책에 맞게 수정할 것을 요구했다. "<정전>과 <회규>까지 그들의 국체·국책에 맞도록 개편 시행할 것을 강요"했다고 위 책은 말한다.경전을 바꾸는 일은 범종을 넘겨주고 국방헌금을 납부하는 것과는 차원이 달랐다. 이는 제국주의의 영혼이 교리 속에 침투하는 것을 허용하는 일이었다. 송규는 이에 대해 저항했다. 소극적 형태이기는 하지만, 그는 일제의 강요를 거부하는 쪽을 택했다. <원불교교사>는 송규가 "(일제의) 그 예봉을 서서히 무마하는 한편, 지방 순회를 빙자하여 부산에서 시일을 천연"했다고 기술한다.주기철 목사처럼 목숨을 걸고 신사참배 요구에 항거하는 종교인들도 있었지만, 상당수의 종교 지도자들은 일제의 요구를 수용하고 교단 내 지위를 유지했다. 그러나 송규는 그렇게 하지 않았다. 경전 내용을 바꾸라는 일제의 요구를 점차 약화시키면서, 지방 출장을 명분으로 일제 측과의 만남을 피하고 시일을 연기했다. 그는 경전을 바꾸라는 요구를 끝내 수용하지 않았다.그런 방식으로라도 일제의 요구를 거부하고 교단의 순수성을 지켜낸 종교 지도자가 그 시기에는 많지 않았다. 이런 지도자가 밀려나지 않고 자리를 지킬 수 있었던 것은 원불교 교인들의 지지가 있었기 때문이다. 교인들 대다수가 좋은 게 좋은 거라며 현실 순응을 요구했다면 송규가 그 상황에서 종법사 지위를 유지하기는 힘들었다.전봉준처럼 교인들을 이끌고 항일 전쟁을 벌이거나 아니면 교단을 해체하는 방법도 있었다. 그런 방법을 택했다면 추호의 친일도 범하지 않을 수 있었다. 하지만 그것이 현실적으로 쉽지 않은 상황에서 송규는 교단을 유지하면서도 과도한 요구를 피해 가는 방법을 선택했다. 이런 노력이 성과를 거뒀기에 원불교는 친일 과오를 크게 범하지 않으면서 교단을 유지할 수 있었다.송규는 해방 이후에는 새 시대에 적응시키는 방향으로 원불교를 이끌었다. 해외에서 귀환하는 동포들을 구호하고 한글을 보급하고 교육 사업을 확충했다. 1946년에는 유일학림을 세웠고 이는 원광대학교로 발전했다. 1947년에는 불법연구회를 원불교로 개칭했다. 열반에 든 것은 1962년이다.