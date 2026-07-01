공동행동

배재학당이 운영하는 배재대에 있는 이승만 동상의 모습. 2018년 5월 3일, '이승만 동상철거 공동행동' 회원들이 이승만 전 대통령의 동상에 죄상을 적은 종이를 붙이고 있다.그처럼 민주주의 전파에 앞장섰던 이승만은 나중에는 전혀 상반된 인생행로를 걸었다. 이승만은 체제 변화를 두려워하는 고종이 민주주의를 억압한 것 이상으로 민주주의를 혹독하게 탄압했다. 1948년 7월 24일에 대통령 취임식을 가진 그는 미군정이 벌여놓은 제주 4·3 학살을 이어받아 주권자들에 대한 살상을 이어갔다.뒤이어 그해 10월에 발생한 여순항쟁(여순사건)을 빌미로 민간인 살상을 계속 유지한 그는 한국전쟁 발발 직후에는 이 비상 상황을 자신을 반대하는 '반국가세력'을 학살하는 기회로 활용했다(국민보도연맹 학살 사건). 그런 뒤, 비상계엄을 통해 사실상의 내란을 일으키며 4년 만에 끝났어야 할 임기를 무려 12년간이나 이어갔다.청년 이승만이 정치적으로 부각된 것은 독립협회 활동과 더불어 배재학당 및 협성회 이력 때문이다. 그는 서재필의 지도하에 민주주의 토론장이 된 배재학당과 협성회를 배경으로 민주주의에 대한 소양과 역량을 넓혔다. 그랬던 그가 민주주의를 배신하고 파괴하는 데 앞장섰다.19세기 후반에 배재학당에서 강조된 것은 기독교 및 영어와 더불어 민주주의다. 이승만은 배재학당에서 강조된 민주주의 이념을 배신하고 거역했다. 그런 인물의 동상이 배재고에 세워지고 우상화되는 것은 어불성설이다. 이승만 같은 인물이 교내에서 추앙되면 학생들의 건전한 역사의식 형성이 어려워질 수밖에 없다. 배재학당이 '리 스쿨'이 돼서는 안 된다.