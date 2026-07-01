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[참고 논문]

https://arxiv.org/html/2606.30552v1

ZR-0의 프레임워크 구조. ZR-0는 시각-언어 모델(VLM)과 DiT(Diffusion Transformer) 기반 동작 전문가 모듈을 결합한 구조입니다. 임바디드 사고 사슬(ECoT)은 다음 토큰 예측(next-token prediction) 방식으로, 연속 동작은 디노이징 벡터 필드 예측(denoising vector field prediction) 방식으로 공동 학습됩니다. 즉 '생각'을 담당하는 대뇌(VLM)와 '행동'을 담당하는 소뇌(DiT)가 하나의 모델 안에서 동시에 훈련되는 구조를 보여줍니다.2026년 6월, 중국 LLM의 맏형 격인 지푸AI(Zhipu AI, 智谱AI)의 주가는 22일 처음으로 시가총액 1조 홍콩달러를 넘어섰습니다. 지푸의 가치를 결정하는 것은 현재 매출이 아니라 LLM에서 AGENT, 그리고 더 나아가 피지컬AI로 확장하는 세계관 때문입니다.6월 30일 지푸AI와 중국 인민대학(Renmin University of China, 中国人民大学)이 피지컬AI 모델 ZR-0를 공동 발표했습니다. 이는 평범한 로봇 제어 알고리즘이 아닙니다. 이 모델의 특이점은 인간처럼 성장한다는 데 있습니다.아기가 울다가 옹알이를 하다가 스스로 걸음마를 떼고 신발을 신을 수 있게 되기까지 먼저 관찰하고 생각한 뒤에야 행동하는 순서를 밟듯이, ZR-0 역시 26억 개의 매개변수로 대뇌와 소뇌가 협력하는 시스템을 구축해 '명령을 실행하는 것'에서 '왜 이렇게 해야 하는지 이해하는 것'으로 진화했습니다. 로봇의 진정한 지능은 반응 속도가 아니라 생각하는 능력에서 나온다는 것을, ZR-0가 증명하고 있습니다.인간이 복잡한 동작을 수행할 수 있는 것은 대뇌 피질의 사고와 소뇌의 운동 신경이 분업하고 협력하기 때문입니다. ZR-0의 설계는 이 생물학적 구조를 거의 그대로 디지털로 옮겨온 것과 같습니다. System 2, 즉 대뇌 역할은 알리바바의 큐웬3(Qwen3-VL-2B) 사전 훈련 멀티모달 모델이 맡아 시각·언어 정보를 처리하고 구조화된 추론을 생성합니다.지금 무슨 상황이고 무엇을 해야 하는지를 명확히 생각하는 역할입니다. System 1, 즉 소뇌 역할은 DiT(Diffusion Transformer) 아키텍처 기반의 동작 전문가 모듈이 맡아 대뇌의 의도를 구체적인 연속 동작으로 전환합니다. 컵을 어떻게 집을지 의식적으로 생각하지 않아도 소뇌가 이미 그 동작을 완성하는 것과 같은 이치입니다.이 두 시스템은 교차 어텐션(cross-attention) 메커니즘으로 연결되며 특히 어텐션 마스크(attention mask) 설계를 통해 추론 단계에서 ECoT(Embodied Chain-of-Thought) 텍스트 디코딩을 완전히 생략할 수 있게 했습니다. 그 결과 단일 A600 GPU에서 한 묶음의 동작을 생성하는 데 약 90밀리초밖에 걸리지 않습니다. 깊이 생각하면서도 빠르게 실행할 수 있다는 뜻입니다.이는 인간이 피아노를 치는 과정과 닮아 있습니다. 악보는 대뇌가 읽고 손가락은 소뇌가 움직입니다. 초보자는 악보를 보며 건반의 위치를 하나하나 생각하지만 숙련자는 이미 지행합일의 경지에 이릅니다. ZR-0는 바로 이 방향으로 나아가고 있습니다.아이들은 새로운 기술을 배울 때 종종 혼잣말을 합니다. "빨간 블록은 여기에 두고, 파란 블록은 그 위에 얹자." 이렇게 소리 내어 생각하는 과정이 복잡한 과제를 실행 가능한 단계로 분해하도록 돕습니다. ZR-0의 핵심 혁신인 밀집형 임베디드 사고 사슬은 바로 이 원리를 공학적으로 구현한 것입니다.연구팀은 구조화된 ECoT 주석 체계를 설계해, 각 로봇 궤적의 모든 프레임에 대해 장면 설명, 진행 상황 판단, 장기 작업 계획, 표준화된 원자적 동작, 목표 객체 경계 상자, 이산 동작 토큰이라는 여섯 가지 원자적 감독 정보를 자동 생성합니다. 이 여섯 가지 정보는 로봇 버전의 혼잣말인 셈입니다.더 놀라운 것은 데이터의 규모입니다. 연구팀은 Open X-Embodiment, DROID, RH20T 등 여러 오픈소스 데이터를 통합해 ProcCorpus-60M 데이터셋을 구축했습니다. 40만 개 이상의 로봇 궤적, 6000만 프레임, 약 1000시간에 달하는 조작 영상 가운데 96.8%에 밀집형 ECoT 주석이 달려 있습니다.이는 로봇 곁에 조기 교육 교사 수십 명을 배치해, 1000시간의 수업 동안 매 순간 "지금 너는 무엇을 하고 있고, 왜 그렇게 해야 하며, 다음엔 무엇을 해야 하는지"를 알려준 것과 다르지 않습니다. 그리고 이 모든 주석은 대형 모델을 통해 자동 생성되어 인건비를 대폭 절감했습니다.인간 지혜의 핵심 능력 가운데 하나는 전이 학습입니다. 자전거를 배우면 오토바이는 훨씬 빨리 익히고, 한 가지 구기 종목을 익히면 다른 종목에도 빠르게 적응합니다. 전통적인 로봇 모델은 이렇게 할 수 없었습니다. 로봇 팔이나 휴머노이드마다 운동 자유도 동작 공간 하드웨어 구성이 천차만별이어서 기존 VLA 모델로는 기종 간 전환이 매우 어려웠습니다.ZR-0는 ECoT로 이 문제를 해결했습니다. ECoT가 포착하는 것은 장면 인식, 물체 식별, 작업 계획, 하위 작업 분해와 같은 고수준의 인지 과정이며, 이는 서로 다른 로봇 형태에서도 고도로 공통적입니다.그 결과는 수치로 확인됩니다. LIBERO 단일 팔 시뮬레이션에서는 전체 성공률 97.8%, 가장 어려운 장기 다중 하위 과제에서도 96.4%를 기록했습니다. RoboTwin 2.0 양팔 시뮬레이션에서는 클린·랜덤 환경 각각 88.70%, 87.98%를 보였고, RoboCasa 휴머노이드 시뮬레이션에서는 평균 완료율 69.3%로 잡기 유형 작업에서 두드러진 우위를 나타냈습니다.실제 xArm 로봇 팔 실험에서는 평균 점수 76.0을 기록해, 기준선 모델인 π0.5보다 8.2점 높았습니다. 이는 운전할 줄 아는 사람이 다른 차로 갈아타도 운전할 수 있는 것과 같습니다. 가속 페달과 브레이크 위치는 조금 다를 수 있지만, 도로를 관찰하고 거리를 판단해 페달을 조작하는 인지 사슬은 보편적입니다. ZR-0는 바로 이 보편적 인지를 로봇에게 가르친 것입니다.연구팀은 핵심 실험인 소거 실험을 수행했습니다. ECoT 사고 사슬 감독을 제거하자, 모델의 전체 성공률이 2.1%포인트 하락했습니다. 이 수치는 겉보기에 크지 않아 보이지만 그 의미는 깊습니다. 밀집형 고수준 추론 감독이 여러 로봇 기종 간 일반화의 핵심 요소임을 증명한 것입니다. 로봇에게 '이렇게 해라'라고만 가르치는 것보다 '왜 이렇게 해야 하는지'를 이해시키는 것이 훨씬 중요하다는 뜻이며 이는 인간 학습의 가장 본질적인 특성과 일치합니다.인간은 동작을 기계적으로 모방하는 것이 아니라 그 동작 이면의 의도와 논리를 이해합니다. 아이가 단순히 '블록을 쌓아 올려라'라고만 훈련받았다면 블록 모양이 바뀌었을 때 당황할 수 있습니다. 그러나 '밑부분은 안정적이어야 하고 무게 중심은 낮아야 한다'는 원리를 이해한다면 어떤 블록이라도 잘 쌓을 수 있습니다. ZR-0는 바로 이 길을 가고 있습니다.물론 ZR-0는 아직 완전체가 아닙니다. 연구팀은 현재 데이터셋에 캐비닛이나 서랍 닫기와 같은 정밀 조작 샘플이 부족해 해당 작업에서 성능이 상대적으로 약하며, 고정밀 정교 조작은 여전히 대량의 하위 레벨 동작 데이터에 의존해야 하므로 고수준 ECoT 추론만으로는 정밀 운동 능력을 보완할 수 없다는 한계를 스스로 밝히고 있습니다. 이는 계획은 잘 세우지만 손재주가 아직 부족한 사람과 같습니다. 시계를 수리하는 방법은 알지만 손가락이 충분히 안정적이지 않은 것입니다.미래를 위해 연구팀은 세 가지 개선 방향을 계획하고 있습니다. 첫째, 휴머노이드 및 정밀 조작 관련 데이터를 확충해 손에 더 많은 연습을 제공하는 것입니다. 둘째, 대규모 인간 1인칭 시점 비디오를 도입해 아이가 부모를 관찰하듯 인간의 행동을 관찰함으로써 학습하게 하고 로봇이 직접 데이터를 수집할 필요를 줄이는 것입니다.셋째, ECoT 주석 전략을 최적화해 핵심 프레임만 선별 주석함으로써 연산 비용을 절감하고 학습 효율을 높이는 것입니다. 이 세 가지 경로는 명확한 청사진을 그려줍니다. ZR-0는 생각하는 유아에서, 손과 머리를 함께 쓰는 청소년으로, 그리고 평생 학습하는 성인으로 성장해가는 경로 위에 서 있습니다.지푸AI의 1조 홍콩달러 시가총액을 두고 거품이라 말하는 이들도 있습니다. 그러나 ZR-0에서 우리가 목격하는 것은 더 본질적인 가치, 즉 지푸가 인간처럼 성장할 수 있는 AI 시스템을 구축하고 있다는 사실입니다. 이는 단순한 매개변수 증가로 해결하는 것이 아니라 인간의 인지 발달을 모방한 성장 논리입니다.먼저 대뇌가 있고 그 다음 소뇌가 있습니다. 먼저 생각하는 법을 배우고 그다음 실행하는 법을 배웁니다. 먼저 보편 원리를 이해하고 그다음 구체적 기술을 정교화합니다. 더 중요한 것은 ZR-0의 코드와 데이터셋이 전면 오픈소스로 공개되었다는 사실입니다. 이는 이 성장 방법론이 지푸의 폐쇄적 기술이 아니라 업계 전체가 함께 발전시킬 수 있는 공공 인프라가 되었음을 의미합니다.ZR-0가 발표되기 직전, 중국의 「휴머노이드 및 피지컬AI 표준 체계(2026판)」가 공식 제정되었습니다. ZR-0의 오픈소스는 이 표준 체계에 첫 번째이자 대규모이며 고품질의 교과서적 참조 구현을 제공한 셈입니다. 시가총액 1조 홍콩달러의 기업이 오픈소스를 통해 산업 표준을 정의하려 할 때, 우리가 목격하는 것은 기술적 혁신 그 이상입니다.중국의 로봇 산업이 각자 싸움에서 규율 있는 질서로 나아가는 신호입니다. 중국 AI는 이제 대형언어모델에서 에이전트로 그리고 물리적 환경에서 몸을 입은 피지컬AI로 확장되는 중입니다. 논문은 공개되어 있으며 데이터셋도 추후 오픈소스로 추후 공개 예정입니다.