쌍방울 레이더스

가장 약하고 가난한 팀 레이더스에 연습생으로 입단한 박경완은 강한 어깨, 장타력, 투수 리드 능력을 차례로 인정받았고 1990년대 후반부터 2010년대 초반 사이 한국 최고의 포수로 군림했다. 그는 지금도 역대 최고의 포수 중 한 사람으로 꼽힌다. 그가 현금 9억 원과 맞바꾸어져 현대 유니콘스로 이적한 시점으로부터 쌍방울 레이더스가 몰락하고 현대 유니콘스가 정상으로 올라섰다.하지만 가장 큰 환호성이 터져 나오던 바로 그 시간에 보이지 않는 곳에서 붕괴가 시작되고 있었다. 문제는 1997년 1월 24일부터 2월 2일 사이에 무주와 전주 일대에서 열렸던 동계 유니버시아드대회였다. '민간자본참여'가 유행어처럼 어지러이 쓰이던 김영삼 정권 말, 그 대회에 적극적으로 유치된 자본의 상당 부분이 하필 쌍방울의 것이었기 때문이다.그 대회를 위해 무주와 전주 일대에 스키장과 리조트를 짓는 사업을 맡은 쌍방울은 그 몇 해 동안 늘 그래왔듯 제2금융권에서 대부분의 자본을 조달했고, 대회가 끝난 얼마 뒤부터 금융시장에서 시작된 연쇄 붕괴가 경제 전반을 덮치는 것을 경험해야 했다. 바로 국제통화기금(IMF) 경제위기라 불리는, 바로 그 사태의 시작이었다. IMF 시대 내내 스키장과 리조트가 개점휴업 상태였음은 물론이다.성공적으로 치러내기만 하면, 그리고 그렇게 조성된 동계스포츠 붐을 바탕으로 리조트 경기가 살아난다면 그룹 전체의 위상이 격상될 거라던 달콤한 기대 속에 지켜보던 대회. 그 대회가 미처 끝나기도 전에 들려온 한보철강과 그룹의 부도 소식으로 시작해 3월엔 삼미, 4월엔 진로, 또 5월부터는 삼립과 대농, 또 일일이 이름을 적을 수도 없는 수십 개의 기업집단들이 부도 기업의 목록에 이름을 올렸다.자금 시장에 돈이 마르고 금리가 오르고 대출 상환 압박이 가중되기 시작한 것은 당연한 순서였다. 그리고 특히 제2금융권에서 조달한 부채가 많던 쌍방울 그룹이 부도를 낸 것은, 레이더스가 삼성과의 준플레이오프 1차전을 치르기 하루 전인 1997년 10월 5일이었다.결국 1승 2패로 플레이오프 진출권을 내주며 2번째 가을야구를 마무리한 레이더스는 다음번에는 반드시 정상에 오르겠다는 각오로 겨울 훈련을 준비했다. 하지만 부도를 내고 더 이상 돈을 끌어올 수 없게 돼버린 모기업은 그 각오를 뒷받침할 능력이 없었다.투자 이상의 성과를 낸 선수단에 훨씬 많은 보상이 이루어져야 했지만, 오히려 구단이 내놓은 '자구책'은 선수단 인건비 20% 감축으로 시작했다. 일본인 코치의 해임, 그리고 조만간 팀의 주축이 될 것으로 기대하며 육성해 온 유망주들과, 다른 팀에서 전성기를 보낸 뒤 싼값에 팔려 와 그나마 오랜 경험을 살려 이곳저곳 팀의 빈틈을 메워온 한대화, 박노준 같은 노장들의 방출이 이어졌다. 다른 팀들에게 획기적인 전력 강화의 기회로 그 해부터 허용된 외국인 선수 2명의 선발권은 그림의 떡일 뿐이었다.물론 그 정도로 끝날 수 있는 상황은 아니었다. 1997년 11월 12일, 주전 포수 박경완이 현금 9억 원을 받는 조건으로 현대 유니콘스로 트레이드됐다. 그리고 이듬해인 1998년 7월에는 마무리투수 조규제가 다시 6억 원에 현대로 보내졌고, 그 시즌이 마무리된 뒤에는 4번 타자 김기태와 불펜 에이스 김현욱이 삼성의 현금 20억 원과 맞바꾸어졌다.지명한 신인 선수들은 계약금을 주지 못해 대부분 대학으로 보내야 했다. 그리고 남은 선수들로 겨울에는 비닐하우스에서 훈련하고 원정경기는 당일 아침에야 이동하며 냉난방조차 시원치 않은 숙소에서 밤을 지새우며 1999년을 보낸 레이더스는 결국 해체의 운명을 맞게 된다.레이더스가 해체된 뒤 전북 지역의 연고권은 마찬가지로 부도를 맞은 해태를 대신해 타이거즈를 운영하게 된 기아에게 주어졌고, 레이더스에 남아 있던 선수들은 인천을 연고로 창단한 신생팀 SK 와이번스에 흡수되었다. 하지만 연고지를 넘겨받은 타이거즈도, 선수들을 이어받은 와이번스도 쌍방울 레이더스와의 연관성에 대해서는 조금도 인정하지 않았다. 쌍방울 레이더스란, 마치 이 세상에 존재한 적이 없었던 것처럼 순식간에 지워졌고 또 잊혀졌다.오늘날, 쌍방울 레이더스를 그리워하는 이들은 찾아보기 어렵다. 간혹 기억하는 이들이 있더라도, 자신과는 아무 상관 없던 우스꽝스러운 해프닝을 떠올리듯 이야기할 뿐이다. 혹은 조금 진지한 사람이라면, 레이더스처럼 선수를 팔아 연명하는 야구팀이 다시는 나타나지 말아야 한다고 목소리를 높인다.하지만 삶을 포기하지 않기 위해 무언가를 팔고 버리고 줄이면서 눈물을 삼킨 적이 있는, IMF를 기억하는 세대들에게 기업이 살기 위해 야구단을 팔고, 야구단을 살리기 위해 선수를 파는 일은 언젠가 일어날 수 있는 잠재적 현실이다. 그리고 그 잠재적 현실 속에서 사랑하는 무언가가 무너지는 것을 지켜볼 수밖에 없던 기억은, 굳이 끄집어내고 싶지는 않지만 끝내 사라지지 않는 인생관 한 구석의 경계선이다.어쨌거나 잠시라도 쌍방울 레이더스를 응원했던, 혹은 최소한 진지한 시선으로 바라본 적이 있는 이들에게 김기태, 조규제, 박경완, 김현욱이라는 이름들은 아련한 아픔이거나 혹은 슬픔 같은 감정을 일깨운다. 삶은 간혹 즐겁고 대개 무료하지만, 그 무료함이 간혹 슬픔으로 기울 때와 비슷한 느낌을, 그 이름들은 일깨운다. 그래서 그 팀과 그 선수들의 이름은 야구팬들의 기억 속 아무도 돌아보지 않은 아주 작은 틈에 남아 있는 차가운 현실의 느낌이다.