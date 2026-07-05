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인도네시아의 요그야카르타에서 햇볕에 루왁 커피 원두를 말리고 있다.역사적으로 보면 루왁 커피는 혐오 커피의 원조였다. 세계적으로 커피의 대중화가 급속하게 진행된 1830년대부터 1870년대까지 인도네시아의 자바와 수마트라 지역에는 많은 커피 농장이 생겨났다. 소유와 운영은 네덜란드 식민 정부가, 노동과 생산은 현지인들이 맡았다. 네덜란드 식민 정부의 철저한 관리 덕분에 자바커피는 예멘 모카커피를 잇는 세계적인 명품 커피가 되었다. 현지인들은 생산과 유통에 필요한 노동을 제공하였을 뿐 커피를 마시는 것은 금지되어 있었다.유일하게 현지인들이 마실 수 있는 커피가 하나 있었다. 루왁 커피였다. 현지인들은 사향고양이 루왁이 커피콩을 먹고 배출하는 배설물에 섞여 있는 커피 씨앗을 주워서 세척한 후, 볶아서 커피를 만들어 마셨다. 현지 네덜란드인들이 혐오하는 음료 습관이었다. 1870년대에 유행한 커피 녹병으로 인도네시아의 고급 커피는 사라졌고, 이후 거의 100년 동안 세계 커피 애호가들은 인도네시아 커피를 선호하지 않았다. 루왁 커피 또한 지역 특산품 수준으로 여겨졌을 뿐 국제적으로 유통되지는 않았다.루왁 커피를 세계적으로 유명하게 만든 것은 영국의 커피 역사학자 안토니 와일드였다. 1991년 와일드는 자신이 일하던 커피 기업의 일로 인도네시아를 방문하게 되었다. 현지에서 우연히 루왁 커피를 접하게 되었고, 흥미롭다는 생각에 1킬로그램을 구해 귀국했다. 와일드가 지역 신문에 소개한 루왁 커피 소식이 언론을 통해 전국으로 퍼져나갔고 루왁 커피는 갑자기 유명 커피가 되었다.루왁 커피는 여러 나라에서 흥미로운 '해외 토픽'으로 소개되기 시작하면서 가격이 천정부지로 올랐다. 2003년 미국의 유명한 텔레비전 프로그램 <오프라 윈프리 쇼>에 소개되었고, 2007년에는 영화 <버킷리스트>에 등장함으로써 '세계에서 가장 비싼 커피' '고양이 똥 커피'라는 수식어를 얻었다.<오프라 윈프리 쇼>에서는 루왁 커피가 탄생하는 과정이 인상적으로 소개되었고, <버킷리스트>에서는 억만장자인 주인공 에드워드 콜(잭 니컬슨)이 "세계에서 가장 희귀한 음료"라며 루왁 커피를 달고 살았다. 이런 과정을 통해 루왁 커피는 세계적으로 "가장 유명하고 가장 비싼" 프리미엄 커피 지위에 올랐다. 이렇게 유명해진 커피를 <포브스>는 2011년에 "세계의 혐오 음식" 5위에 올려놓은 것이다.2010년대 들어 이른바 스페셜티 커피 붐이 일면서 최고급 커피인 루왁 커피를 찾는 소비자가 급격히 증가하였다. 그러자 사향고양이를 철창에 가두고 강제로 커피 열매를 먹이는 사육 방식이 나타났다. 사향고양이에 이어 다른 동물들에게도 커피콩을 강제로 먹인 후 배설물을 수거해서 커피생두를 얻는 방식이 하나둘 등장하였다. 태국에서 유행하는 블랙 아이보리 커피는 코끼리에게 커피콩을 먹여서 만드는 세계에서 가장 비싼 커피 중 하나로 알려졌다. 소화 과정에서 단백질이 분해되어 쓴맛이 줄어든다는 홍보가 통하였다. 과학적으로 확인된 사실은 아니다.이외에도 '자쿠'라는 야생 조류 배설물을 이용해서 만든 브라질의 '자쿠' 커피, 인도와 동남아시아 여러 지역에서 나오는 '원숭이' 커피, 코스타리카와 마다가스카르 등 지역의 '박쥐' 커피, 베트남의 '다람쥐' 커피 등이 유명하다.2010년대 중반 이후 다문화주의의 영향으로 특정 민족이나 지역의 음식에 '혐오'라는 단어를 붙이는 모습은 서서히 사라지고 있다. 대신 루왁 커피를 비롯한 다양한 동물의 배설물을 이용한 커피에 "윤리적 딜레마를 가진 고급 커피"라는 수식어가 붙여지고 있다. 동물보호운동의 여파로 그 인기 또한 약해지고 있다.커피도 등장 초기에는 혐오 음식으로 여겨진 적이 있다. 여성이 커피를 마시면 불임이 된다, 남성의 경우 성기능이 저하된다, 이교도들이 즐기는 사탄의 음료라는 등 가짜 뉴스가 만든 혐오였다. 수백 년이 지난 지금 커피가 다시 혐오 음식이 될 수도 있다.커피를 생산하기 위해 자행된 산림 훼손은 지구 온난화를 가속화했고, 지구 온난화는 커피 재배 가능 지역을 점차 축소시키는 악순환을 가져왔다. 악순환의 결과 50년 후엔 커피나무가 사라질 것이라는 예측도 있다. 환경을 파괴하지 않고 커피를 재배할 수 있는 농업 기술이 개발되거나 온대 지역에서 재배할 수 있는 커피 품종이 개발되지 않는 한, 커피는 환경 파괴의 주범으로 지목되어 혐오의 대상이 될 수도 있다.세계 환경의 날(6월 5일)을 지나 초복(7월 15일)이 다가오고 있다. 수천 년 이어온 보신탕 문화가 사라지기 전 마지막 삼복이다.(<커피 한잔에 담긴 문화사>의 저자, 한국학중앙연구원 명예교수)