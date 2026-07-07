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아키타현의 한 주택가에 출몰한 곰. 해당 지역 시민이 차 안에서 촬영한 사진.일본 각처의 관광지도 안전지대는 아니다. 지난 6월 29일에는 아오모리현을 대표하는 관광지인 핫코다산(八甲田山)에서 곰에 의한 것으로 추정되는 시신이 발견됐다. 관할 경찰은 "곰이 사람을 두려워하기는커녕, 먹이로 인식하고 있을 가능성이 있다"며 핫코다산의 '곰 출현 경보'를 최대치로 높이고 관광객들에게 입산 자제를 요청했다.같은 달에 일본 3대 절경으로 꼽히는 교토의 아마노하시다테(天橋立)에도 곰이 출몰했다. 곰은 관광객들이 지켜보는 가운데 바다를 헤엄쳐 해변으로 올라왔다. 당국은 일대를 전면 통제한 뒤, 밤늦게야 마취총으로 곰을 포획할 수 있었다.전문가들은 "관광 목적으로 일본을 방문할 경우에도, 해당 지역이 곰이 출몰하는 곳인지 사전에 조사하고 주의할 필요성이 있다"라고 경고하고 있다.환경성 등의 추계에 따르면 일본 전역에는 약 5만 6000마리 정도의 곰이 서식하는 것으로 알려져 있다. 전 세계에서 일본보다 곰이 많은 나라는 캐나다와 러시아, 미국 정도에 그친다. 국토 면적을 고려하면 일본은 세계에서도 손꼽히는 '곰 밀집 국가'다.일본에 거주 중인 곰의 종류는 크게 두 가지로 나뉜다. 혼슈와 시코쿠를 중심으로 거주 중인 '일본반달가슴곰'과 홋카이도 지역에 한정적으로 거주하는 것으로 알려진 '에조불곰'이다.최근 일본 사회를 달구는 뉴스의 주인공은 대부분 일본반달가슴곰이다. 몸무게는 수컷 기준 60~120kg 정도로 날카로운 송곳니와 단단한 앞발을 갖춘 맹수다. 순간 시속은 40~50㎞에 달해, 사람이 마주쳤을 때 도망가는 것은 불가능에 가깝다.반달가슴곰보다 더욱 위협적인 존재는 에조불곰이다. 이들은 현재 일본에 존재하는 가장 큰 육상 포유류다. 수컷은 보통 200~400kg, 큰 개체는 500kg을 넘기도 한다. 몸집과 힘이 일본반달가슴곰보다 훨씬 커 한 번 사람을 공격하면 치명적인 피해로 이어질 가능성이 높다.에조불곰에 의한 대표적인 피해 사례는 지난해 7월 홋카이도 후쿠시마초에서 발생한 사건이다. 자전거로 새벽 신문 배달을 하던 50대 남성이 에조불곰의 습격을 받고 사망했다. 이 장면을 목격한 주민은 "곰이 사람 위에 올라타는 것을 봤고, 사람을 수풀 속으로 끌고 들어갔다"라고 증언했다.경찰은 수십 미터 떨어진 숲에서 피해자를 발견했다. 시신에는 전신에 발톱 자국과 복부를 중심으로 심한 교상이 남아 있었다. 사건 발생 엿새 후 경찰은 인근 주택에서 해당 곰을 발견해 사살했다. 이후 DNA 분석으로 해당 곰이 4년 전 같은 장소에서 또 다른 주민을 숨지게 했던 개체인 것이 확인됐다. "한번 인간의 생활권에 접근한 경험이 있는 곰이 같은 행동을 반복한다"는 학계의 분석이 증명되는 순간이었다.불과 몇 년 전까지만 해도 일본에서 발생한 곰 관련 사고는 대부분 산 속이나 민가로 내려온 곰과 인간이 갑작스럽게 조우하면서 발생한 것이었다. 그러나 최근에는 우발적이라 하기 어려운 빈도로 민가에 출몰하는 곰의 숫자가 급속히 증가하고 있다. 왜일까?전문가들은 먼저 곰의 개체수가 늘어난 점을 원인으로 꼽는다. 1960~1980년대까지만 해도 무분별한 포획과 산림 개발로 일본 전역의 곰 개체 수가 크게 감소했었다. 환경성은 이후 곰을 멸종위기 개체군으로 지정해 보호해 왔다. 그러나 이 보호 정책이 오히려 곰의 개채수가 급속히 회복되는 계기를 제공했다.기후 변화로 곰들의 먹을거리가 줄어든 것도 이유다. 해수 온도 상승으로 물고기가 줄고, 숲에는 도토리나 너도밤나무 같은 열매가 없어졌다. 각지에서 아사한 것으로 추정되는 곰의 시체가 발견됐다는 뉴스도 들려온다. 곰들이 자연 생태계에서 먹이를 구하기 어려운 환경이 되어 버린 것이다.무엇보다 전문가들이 주목하고 있는 것은 일본 전역의 인구 감소다. 특히 농촌 지역에서 사람이 사라진 것이 문제다. 과거 일본 농촌에는 '사토야마(里山)'라 불리는 산과 마을의 완충 지대가 있었다. 주민들은 이곳의 밭과 잡목림을 관리하며 야생동물과 공존해 왔다.