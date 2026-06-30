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삼체 컴퓨팅 위성군, 즈장 연구소(之江？？室), 중국공정원 왕젠(王？) 원사가 주도한다. 이 프로젝트는 2025년 5월 14일 1차로 12기의 위성을 발사하며 세계 최초의 우주 컴퓨팅 위성군으로 출범, 단일 위성당 최대 744TOPS의 연산 능력을 탑재했으며 80억 파라미터 규모의 천체(天基) AI 모델을 운용하고 있다. 최종적으로 1000기의 위성을 띄워 1EOPS(초당 100경 회) 규모의 거대한 '우주 데이터센터'를 구축하는 것이 목표다.중국의 첫 번째 전략은 정책과 시장의 정밀한 협업 구조입니다. 2025년 11월 국가우주국 산하에 상업우주국이 신설되었고 3개년 행동계획이 함께 발표되었습니다. 주파수·궤도·발사장 자원을 중앙 집중식으로 관리해 중복 투자와 무질서한 경쟁을 차단하는 동시에 사회 자본과 민간 로켓·위성 제조 분야를 전면 개방했습니다.이 구조는 '국가팀이 첨단 기술을 시험하고, 민간이 상업화와 비용 절감을 담당'하는 분업을 제도적으로 가능하게 합니다. 2025년 12월, 상하이증권거래소는 과학창업판(STAR Market) 제5호 상장 기준을 통해 상업용 로켓 기업의 IPO 진입 문턱을 낮췄습니다. 랜드스페이스 (75억 위안), CAS Space (中科宇航) 41.8억 위안 등 이미 IPO를 신청한 것은 단순한 자금 조달이 아니며 '기술 검증 → 자본 조달 → 대량 생산'으로 이어지는 순환 시스템을 전략적으로 설계한 결과입니다.중국의 두 번째 전략은 'kg당 1만 위안' 발사 비용 달성입니다. 이는 단순한 원가 절감 목표가 아니라, 위성 인터넷(Satellite Internet) 상업화의 임계점(Critical Threshold)입니다. 현재 중국의 위성 제조 비용은 천판(Qianfan, 千帆) 1세대 기준 약 414만 달러(약 67억 원)로, 스타링크(약 99만 달러, 약 16억 원)의 4배를 넘습니다.그러나 배치 생산(Batch Production)을 통해 지더블유 성좌(GW Constellation, GW星座)는 2026년 약 276만~345만 달러(약 45억~56억 원)까지 낮출 계획을 추진 중입니다. 이 궤적은 CATL이 배터리 셀 단가를 10년 만에 90% 이상 낮춘 과정과 구조적으로 동일합니다.이를 위해 중국은 중대형 재사용 로켓(Medium-to-Large Reusable Launch Vehicle)에 자원을 집중하고 있습니다. 동체 직경 5m 이상의 로켓이어야만 재사용 시 탑재량 손실(약 40%)을 감수하더라도 경제성이 확보되기 때문입니다. 규모의 경제(Economies of Scale)와 재사용 기술, 이 두 축을 동시에 가동해야만 비용 혁명이 가능합니다.중국의 세 번째 전략은 '응용 시나리오 주도(Application Scenario-Led)'입니다. 스타링크가 해외 164개국 시장을 개척해야 하는 것과 달리, 중국은 자국 내 5G/6G 통신, 스마트카(Smart Vehicle), 사물인터넷(IoT), 국방·보안 등 거대한 내수 수요를 이미 보유하고 있습니다. 중국은 위성 인터넷을 '신형 인프라(New Infrastructure, 新型基础设施)'로 정의하고, 국가 전략이 주도하며 지방 정부가 적극 호응하는 공급 측 주도(Supply-Side Led) 모델을 선택했습니다.이 전략 역시 낯설지 않습니다. 전기차 보조금으로 내수 수요를 먼저 폭발시킨 뒤 글로벌 시장으로 확장한 BYD의 경로, 내수 플랫폼을 실험장으로 삼아 알고리즘을 고도화한 틱톡(TikTok, 抖音)의 경로가 우주 산업에서 그대로 재현되고 있습니다.2026년 6월, 천판 성좌(Qianfan Constellation, 千帆星座)는 24시간 내 두 차례 발사로 위성 수를 200기로 늘렸습니다. MWC 상하이에서는 일반 스마트폰으로 위성 통신(Satellite Direct-to-Device)이 가능한 단말기를 공개했습니다. 지더블유 성좌(171기)와 합산하면 중국판 스타링크의 궤도 위성은 371기에 달합니다.스타링크(1만 2,000기 이상)와의 두 자릿수 격차는 엄연한 현실입니다. 그러나 중국은 2025년 말 국제전기통신연합(ITU)에 20만 3,000개의 위성 궤도 자원을 일괄 신청하는 방식으로 장기적 궤도 선점 전략을 병행하고 있습니다.중국이 가장 공격적으로 나서는 분야는 우주 컴퓨팅(Space Computing, 太空算力)입니다. 이는 단순한 기술 추격이 아니라 미국의 반도체·클라우드 제재를 우회하여 독자적인 AI 인프라를 궤도 위에 구축하겠다는 전략적 판단입니다. 2025년 5월 14일, 중국은 세계 최초의 우주 컴퓨팅 위성 성좌(Space Computing Constellation)인 '삼체컴퓨팅 성좌(Three-Body Computing Constellation, 三体计算星座)'의 1차 12기를 발사했습니다.중국공정원 왕젠(Wang Jian, 王坚) 원사가 이끄는 즈장 연구소(Zhijiang Lab, 之江实验室)가 주도한 이 프로젝트는 단일 위성 기준 최대 744TOPS(Tera Operations Per Second)의 연산 능력을 탑재했으며, 80억 파라미터(8B Parameters)의 궤도 기반 AI 모델을 운용하고 있습니다. 최종 목표는 1,000기의 위성으로 1EOPS(Exa Operations Per Second, 초당 100경 회) 규모의 우주 데이터센터(Space Data Center)를 구축하는 것입니다.이와 병행하여 민간기업 스타비전(StarVision, 国星宇航)이 주도하는 '스타컴퓨팅(StarComputing, 星算)' 계획은 2,800기의 컴퓨팅 위성(추론(Inference) 2,400기, 훈련(Training) 400기)으로 미래의 궤도 연산 네트워크를 구성하는 것을 목표로 합니다. 특히 2025년 11월, 스타비전은 세계 최초로 대형언어모델 큐웬3(Qwen3)을 궤도 위성에 탑재·운용하는 데 성공했습니다. 지구 위 LLM의 시대가 열린 것입니다.이 외에도 복수의 프로젝트가 동시다발적으로 추진되고 있습니다. 베이징우전대학 (BUPT, 北京邮电大学)의 '우주컴퓨팅성좌(TianSuan Constellation, 天算星座)'(8기 운용 중)는 세계 최초의 위성 탑재 5G 코어망(5G Core Network) 시스템과 클라우드 네이티브(Cloud Native) 위성 플랫폼을 구축했으며, 2030년까지 150K 규모의 궤도 연산 서비스 체계를 목표로 합니다.2026년 6월에는 CAS Space (中科宇航)의 '리젠 1호(LiJian-1, 力箭1号)'가 '슈퍼인텔리전트 컴퓨팅 1호(SuperZhiSuan-1, 超智算1号)' 연산 위성을 발사할 예정이며 오비탈타임(OrbitalTime, 轨道辰光)의 '천광 1호(ChenGuang-1, 辰光1号)', 스타빌리언(StarBillion, 千亿航天)의 '알라야식(Alaya Vijnana, 阿赖耶识)' 성좌(1만 2,500기 계획) 등이 뒤를 잇고 있습니다.중국 AI 위성 분야의 가장 특징적인 구조는 '국가팀-민간기업-연구기관'의 체계적 협업입니다. CASC (China Aerospace Science and Technology Corporation, 中国航天科技集团)- 창정(Long March) 시리즈 로켓을 운용하는 중국 최대 국영 우주기업- 기술위원회 주석 뤄시성(Luo Xisheng, 罗喜胜)은 이를 명확히 규정합니다."중국 상업우주 기술의 핵심 경로는 국가 우주팀이 핵심 기술을 장악하고 민간 기업이 상업화 응용을 담당하여 상호 보완적 경쟁력을 구축하는 것이다."구조적으로 분해하면 다음과 같습니다.국가 대표 연구소(즈장 연구소, 베이징우전대학연구소 등) 는 연산 칩(Computing Chip), 운영체제 커널(OS Kernel), 대형모델의 경량화(Model Compression) 등 원천 기술과 기초 연구를 주도합니다. 삼체 성좌의 위성 탑재 컴퓨터(On-Board Computer)와 80억 파라미터 모델, '우주컴퓨팅'의 자체 개발 러스트(Rust) 기반 우주 운영체제(Space OS)가 그 실례입니다.국영 우주기업(CASC 등) 은 창정(Long March) 시리즈 로켓을 통한 발사 인프라 제공과 대형 시스템 통합(Large-Scale System Integration)을 책임집니다.민간기업(ADA Space, 国星宇航, CAS Space, 中科宇航 , Orbit Chenguang 轨道辰光 , QianYi Aerospace, 千亿航天 등) 은 위성 본체 제작, 상업적 운영, 응용 시나리오 발굴의 최전선에 섭니다. 정부의 '허가'와 '발사대'만 확보되면 수개월 내에 위성을 기획·제작·발사할 수 있는 속도와 유연성을 제공합니다.특히 주목할 것은 '혁신 연합체(Innovation Consortium, 创新联合体)' 모델입니다. 2026년 6월 베이징에 설립된 베이징 우주 컴퓨팅 혁신센터(Beijing Space Computing Innovation Center)는 '회사+연맹' 듀얼엔진 구조로 운영되며, 중국공정원 원사 12인을 포함한 30인 전문가 위원회와 108개 기관(대학, 국영기업, 민간기업)이 참여합니다.단일 기업이 감당하기 어려운 R&D 위험을 분산하는 동시에 "국가가 전략과 표준을 제시하고, 국영이 핵심 기술을 제공하며, 민간이 속도·효율·비즈니스 모델을 창출하는" 분업을 제도화한 것입니다.이 구조는 스페이스엑스의 수직 계열화(Vertical Integration, 로켓-위성-통신-운영을 한 기업이 모두 수행)와 정반대의 '수평적 생태계(Horizontal Ecosystem)' 전략입니다. 개별 기업의 규모는 작습니다. 그러나 국가 전략의 지원 아래 전체 생태계의 혁신 속도와 자원 동원력은 빠르게 결집되고 있습니다.그러나 이 전략에는 분명한 구조적 한계가 존재합니다.첫째, 발사장 인프라의 절대적 부족입니다. 미국은 약 20개 발사장과 40개 패드(Launch Pad)를 보유한 반면 중국은 7개 발사장에 29개 패드에 불과합니다. 하이난 상업용 발사장이 완공되더라도 연간 발사 능력은 60회 수준으로 스페이스엑스의 2025년 발사 횟수(170회)에는 여전히 크게 미치지 못합니다.둘째, 수직 계열화(Vertical Integration)의 부재에서 비롯되는 의사 결정 지연과 자원 배분의 비효율입니다. 30여 개의 로켓 회사와 수십 개의 위성 회사가 경쟁하는 구조는 혁신을 촉진하는 동시에, 표준화(Standardization)와 규모화(Scale-Up) 측면에서 명확한 핸디캡을 안고 있습니다.셋째, 실패를 용인하는 혁신 문화(Fail-Fast Culture)의 미성숙입니다. "중국 상업 운송 로켓이 실제 재사용을 실현하는 데는 3~5년이 필요할 것"이라는 업계 전망은 반복적 시험과 실패를 두려워하지 않는 시스템이 아직 충분히 정착되지 않았음을 반증합니다.중국이 상업우주와 우주AI에서 취하는 전략의 본질은 반도체에서 화웨이가, 배터리에서 CATL이, 전기차에서 BYD가 보여준 바로 그 전법입니다. "선발주자가 증명한 길을 더 싸고, 더 빠르게, 더 대규모로 반복하되, 내수 시장에서 수익 기반을 먼저 확보한다."과학적 혁신이 아닌 '대량 생산과 안정성(Mass Production & Reliability)'이라는 공학적 과제에 집중하는 것, AI 위성이라는 새로운 영역에서 '국가-국영-민간'의 삼각 협업 체계를 선제적으로 구축한 것, 그리고 미국의 반도체 제재를 우주 컴퓨팅으로 우회하려는 전략적 판단, 이 세 가지는 중국이 단순한 추격자가 아니라 '규칙을 재정의하는 후발주자(Rule-Redefining Latecomer)'로 진화하고 있음을 보여주는 증거입니다.한국 기업과 투자자들이 주목해야 할 지점이 바로 여기입니다. 중국의 우주 추격이 완성되는 시점은 중국이 스타링크를 위성 수로 따라잡는 날이 아니며 중국이 위성 제조 비용과 발사 비용을 스타링크 수준 혹은 그 이하로 낮추는 날, 즉 비용 혁명(Cost Revolution)이 완성되는 날입니다. 그 날이 오면, 우주 AI 시장의 판도는 배터리·전기차 시장에서 목격한 것과 동일한 방식으로 재편될 것입니다.AI 기술이 우주로 확장되는 전장에서 승자는 반드시 선발주자가 아닙니다. 후발주자의 공학적 끈기가 만들어내는 비용 파괴와 글로벌 시장 확장이 궁극적으로 우주 산업의 대중화를 앞당길 것입니다. 생태계의 다양성이 단일 포식자보다 더 넓은 세계를 만들어낸다는 것 중국은 앞서 효과를 본 후발주자의 법칙을 이제 우주에서 증명하려 하며 이는 우리에게도 시사하는 바가 큽니다.