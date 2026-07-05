이찬재

▲스페인 바야돌리드(Valladolid)의 라 파리야 데 산 로렌소(La Parrilla de San Lorenzo) 입구 앞에서 송연실 진아에프앤씨 대표와 마리아노 데 후안(Mariano De Juan) 부부와 함께 기념사진을 찍었다. 오래된 석조 벽과 ‘Restaurante’, ‘Bar’ 간판, 식당 입구의 따뜻한 불빛은 와인이 병 안에만 머물지 않고 식탁의 문화로 이어지는 순간을 예고하고 있었다. 이찬재

우리에게도 장독이라는 오래된 발효 용기가 있다. 흙을 빚고 구워 만든 다공성 그릇, 계절의 온도 변화를 품고, 햇볕과 바람 속에서 장과 액젓을 천천히 익혀온 그릇이다. 그러나 루에다의 와이너리들을 보고 있자니 부러움과 함께 작은 부끄러움도 밀려왔다. 우리는 장독을 지켜왔다고 말해왔지만, 장독을 발효의 기술로 충분히 해석해왔는지는 자신 있게 말하기 어려웠다.



한국의 장류와 액젓 산업도 용기는 바뀌었다. 장독을 고수하는 경우도 있지만, 대부분 장독에서 1톤 규모의 PE(폴리에틸렌) 발효통으로, 작은 플라스틱 통과 비닐 내포장으로, 시멘트 탱크와 스테인리스 설비로 이동했다. 그것은 대량 생산과 위생, 관리 효율을 위한 변화였다. 물론 그런 선택을 무조건 낮게 볼 수는 없다. 스페인의 멸치 가공업체들도 PE 탱크를 사용한다. 산업이 커지면 일정한 용량과 관리 편의, 세척성과 비용을 따질 수밖에 없다.



왕신은 그 흐름 속에서도 오래된 장독 발효 방식을 지켜오고 있다. 그러나 루에다의 와이너리들을 보고 나니, 지킨다는 말만으로는 부족하다는 생각이 들었다. 장독을 고수하는 일과 장독을 깊이 해석하는 일은 다르다. 장독이 발효액의 온도와 산소, 미생물의 흐름과 감칠맛에 어떤 변화를 만드는지 설명할 수 있을 때, 비로소 전통은 단순한 방식이 아니라 살아 있는 기술이 된다. 어쩌면 이것이야말로 오늘의 푸드테크가 오래된 발효 앞에서 해야 할 일인지도 모른다. 전통을 대체하는 기술이 아니라, 전통이 품고 있던 원리를 새롭게 읽어내는 기술 말이다.



문제는 그다음이다. 용기가 바뀌는 동안, 우리는 그 용기가 발효의 맛을 어떻게 바꾸는지 충분히 물었을까. PE 통은 온도를 어떻게 머금는가. 비닐로 봉한 발효는 산소와 미생물의 흐름을 어떻게 바꾸는가. 시멘트 탱크와 장독은 같은 멸치와 소금을 전혀 다른 속도로 익히지 않을까. 스테인리스는 위생적이지만, 장기 숙성의 깊이와는 어떤 관계를 맺을까. 이런 질문들이 산업의 중심에 충분히 놓였는지 돌아보게 된다.



루에다에서 본 와인 용기의 변화는 "더 많이, 더 쉽게, 더 싸게" 만들기 위한 변화만은 아니었다. 오히려 "더 다르게, 더 깊게, 더 설득력 있게" 만들기 위한 변화에 가까웠다. 스테인리스는 신선함을 맡고, 오크와 푸드르는 시간과 구조를 맡고, 콘크리트 에그는 질감을 맡고, 다마후아나는 태양과 산화를 맡고, 티나하는 흙의 숨결을 맡았다. 용기는 단순한 그릇이 아니라 차별화의 언어가 되어 있었다.



그에 비해 한국의 장독은 오랫동안 전통의 상징으로 머물렀다. 전라도 항아리의 넉넉한 배, 경상도 항아리의 계란 같은 곡선은 아름답다. 그러나 그 아름다움이 발효 온도와 산소 이동, 미생물 생태와 감칠맛에 어떤 차이를 만드는지 우리는 충분히 설명하지 못했다. 어떤 흙으로 빚었는지, 어떤 온도에서 구웠는지, 벽은 얼마나 두꺼운지, 기공은 어느 정도인지, 햇볕과 바람은 어떻게 닿는지, 그런 조건들이 장맛과 액젓의 향을 어떻게 바꾸는지 더 깊이 파고들어야 했다.



장독은 과거의 풍경이 아니라, 아직 충분히 연구되지 않은 미래의 발효 용기일 수 있다. 이제는 "장독에 담갔다"는 말만으로 충분하지 않다. 어떤 장독인가를 물어야 한다. 장독을 지키려면 장독을 더 깊이 해석해야 한다. 전통을 지키는 일과 전통 안에 머무는 일은 다르기 때문이다.



오래된 그릇이 미래의 기술이 될 때



▲스페인 카스티야 이 레온주의 와인 산지 루에다(Rueda) 입구에서 찍은 기념 사진. ‘RUEDA’ 조형물 아래에는 “가능성의 포도송이(Un racimo de posibilidades)”라는 문구가 새겨져 있었다. 이 간판 앞에서 루에다는 지도 위의 단순한 지명이 아니라, 발효와 용기, 식탁과 문화의 가능성을 품은 여행지가 되었다 이찬재

루에다에서 나는 와인보다 발효 산업의 자세를 보았다. 전통을 사랑하되, 전통에 갇히지 않는 태도. 오래된 용기를 존중하되, 그것을 현대의 맛과 시장, 연구와 기술 안에서 다시 움직이게 만드는 태도. 그것이야말로 법고창신이었다.



그날 루에다에서 만난 용기들은 모두 다른 방식으로 말하고 있었다. 발효는 완전히 통제하는 기술이 아니라, 자연이 가진 힘을 읽고 조율하는 일이라고. 좋은 용기는 원료를 지배하지 않는다. 원료가 시간과 만날 수 있도록 자리를 내어준다.



용기가 다르면 시간이 달라진다.

시간이 달라지면 맛이 달라진다.

그리고 맛이 달라지면, 한 지역의 문화도 달라진다.



루에다에서 우리는 그것을 보았다. 포도즙은 스테인리스 안에서 신선함을 얻고, 콘크리트 안에서 질감을 얻고, 유리병 안에서 태양의 산화를 얻고, 진흙 항아리 안에서 흙의 숨결을 얻는다. 그리고 그 모든 장면은 한국의 장독 발효가 앞으로 어디로 가야 하는지 묻고 있었다. #세계의발효 #지중해발효 #루에다 #와인발효 #한국장독 프리미엄 세계의 발효를 찾아서 이전글 400년 지하 동굴, 시간을 보관하는 공간 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 스크랩 페이스북 트위터 카카오 공유 시민기자 기사쓰기

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기사 제보하기 스페인 카스티야 이 레온주의 와인 산지 루에다(Rueda) 입구에서 찍은 기념 사진. ‘RUEDA’ 조형물 아래에는 “가능성의 포도송이(Un racimo de posibilidades)”라는 문구가 새겨져 있었다. 이 간판 앞에서 루에다는 지도 위의 단순한 지명이 아니라, 발효와 용기, 식탁과 문화의 가능성을 품은 여행지가 되었다루에다에서 나는 와인보다 발효 산업의 자세를 보았다. 전통을 사랑하되, 전통에 갇히지 않는 태도. 오래된 용기를 존중하되, 그것을 현대의 맛과 시장, 연구와 기술 안에서 다시 움직이게 만드는 태도. 그것이야말로 법고창신이었다.그날 루에다에서 만난 용기들은 모두 다른 방식으로 말하고 있었다. 발효는 완전히 통제하는 기술이 아니라, 자연이 가진 힘을 읽고 조율하는 일이라고. 좋은 용기는 원료를 지배하지 않는다. 원료가 시간과 만날 수 있도록 자리를 내어준다.용기가 다르면 시간이 달라진다.시간이 달라지면 맛이 달라진다.그리고 맛이 달라지면, 한 지역의 문화도 달라진다.루에다에서 우리는 그것을 보았다. 포도즙은 스테인리스 안에서 신선함을 얻고, 콘크리트 안에서 질감을 얻고, 유리병 안에서 태양의 산화를 얻고, 진흙 항아리 안에서 흙의 숨결을 얻는다. 그리고 그 모든 장면은 한국의 장독 발효가 앞으로 어디로 가야 하는지 묻고 있었다. 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독다음 채널구독 10만인클럽 프로필사진 10만인클럽 회원 이찬재·송연실 (2chanjae) 내방 구독하기 진실과 정의를 추구하는 오마이뉴스를 후원해주세요! 후원문의 : 010-3270-3828 / 02-733-5505 (내선 0) 오늘 그만보기 다시 보지 않기 목차12 ㅣ 첫화부터 읽기> 이전글 400년 지하 동굴, 시간을 보관하는 공간 맨위로 다크 스페인 바야돌리드(Valladolid)의 라 파리야 데 산 로렌소(La Parrilla de San Lorenzo) 입구 앞에서 송연실 진아에프앤씨 대표와 마리아노 데 후안(Mariano De Juan) 부부와 함께 기념사진을 찍었다. 오래된 석조 벽과 ‘Restaurante’, ‘Bar’ 간판, 식당 입구의 따뜻한 불빛은 와인이 병 안에만 머물지 않고 식탁의 문화로 이어지는 순간을 예고하고 있었다.우리에게도 장독이라는 오래된 발효 용기가 있다. 흙을 빚고 구워 만든 다공성 그릇, 계절의 온도 변화를 품고, 햇볕과 바람 속에서 장과 액젓을 천천히 익혀온 그릇이다. 그러나 루에다의 와이너리들을 보고 있자니 부러움과 함께 작은 부끄러움도 밀려왔다. 우리는 장독을 지켜왔다고 말해왔지만, 장독을 발효의 기술로 충분히 해석해왔는지는 자신 있게 말하기 어려웠다.한국의 장류와 액젓 산업도 용기는 바뀌었다. 장독을 고수하는 경우도 있지만, 대부분 장독에서 1톤 규모의 PE(폴리에틸렌) 발효통으로, 작은 플라스틱 통과 비닐 내포장으로, 시멘트 탱크와 스테인리스 설비로 이동했다. 그것은 대량 생산과 위생, 관리 효율을 위한 변화였다. 물론 그런 선택을 무조건 낮게 볼 수는 없다. 스페인의 멸치 가공업체들도 PE 탱크를 사용한다. 산업이 커지면 일정한 용량과 관리 편의, 세척성과 비용을 따질 수밖에 없다.왕신은 그 흐름 속에서도 오래된 장독 발효 방식을 지켜오고 있다. 그러나 루에다의 와이너리들을 보고 나니, 지킨다는 말만으로는 부족하다는 생각이 들었다. 장독을 고수하는 일과 장독을 깊이 해석하는 일은 다르다. 장독이 발효액의 온도와 산소, 미생물의 흐름과 감칠맛에 어떤 변화를 만드는지 설명할 수 있을 때, 비로소 전통은 단순한 방식이 아니라 살아 있는 기술이 된다. 어쩌면 이것이야말로 오늘의 푸드테크가 오래된 발효 앞에서 해야 할 일인지도 모른다. 전통을 대체하는 기술이 아니라, 전통이 품고 있던 원리를 새롭게 읽어내는 기술 말이다.문제는 그다음이다. 용기가 바뀌는 동안, 우리는 그 용기가 발효의 맛을 어떻게 바꾸는지 충분히 물었을까. PE 통은 온도를 어떻게 머금는가. 비닐로 봉한 발효는 산소와 미생물의 흐름을 어떻게 바꾸는가. 시멘트 탱크와 장독은 같은 멸치와 소금을 전혀 다른 속도로 익히지 않을까. 스테인리스는 위생적이지만, 장기 숙성의 깊이와는 어떤 관계를 맺을까. 이런 질문들이 산업의 중심에 충분히 놓였는지 돌아보게 된다.루에다에서 본 와인 용기의 변화는 "더 많이, 더 쉽게, 더 싸게" 만들기 위한 변화만은 아니었다. 오히려 "더 다르게, 더 깊게, 더 설득력 있게" 만들기 위한 변화에 가까웠다. 스테인리스는 신선함을 맡고, 오크와 푸드르는 시간과 구조를 맡고, 콘크리트 에그는 질감을 맡고, 다마후아나는 태양과 산화를 맡고, 티나하는 흙의 숨결을 맡았다. 용기는 단순한 그릇이 아니라 차별화의 언어가 되어 있었다.그에 비해 한국의 장독은 오랫동안 전통의 상징으로 머물렀다. 전라도 항아리의 넉넉한 배, 경상도 항아리의 계란 같은 곡선은 아름답다. 그러나 그 아름다움이 발효 온도와 산소 이동, 미생물 생태와 감칠맛에 어떤 차이를 만드는지 우리는 충분히 설명하지 못했다. 어떤 흙으로 빚었는지, 어떤 온도에서 구웠는지, 벽은 얼마나 두꺼운지, 기공은 어느 정도인지, 햇볕과 바람은 어떻게 닿는지, 그런 조건들이 장맛과 액젓의 향을 어떻게 바꾸는지 더 깊이 파고들어야 했다.장독은 과거의 풍경이 아니라, 아직 충분히 연구되지 않은 미래의 발효 용기일 수 있다. 이제는 "장독에 담갔다"는 말만으로 충분하지 않다. 어떤 장독인가를 물어야 한다. 장독을 지키려면 장독을 더 깊이 해석해야 한다. 전통을 지키는 일과 전통 안에 머무는 일은 다르기 때문이다.

스페인 루에다(Rueda)의 보데가스 베르데알(Bodegas Verdeal) 숙성 공간에 놓인 진흙 항아리 티나하(Tinaja). 키를 훌쩍 넘는 진흙 항아리는 한국의 장독을 자연스럽게 떠올리게 했다. 물론 포도즙을 와인으로 익히는 티나하와 콩, 소금물, 멸치와 소금을 장으로 익히는 장독은 다르다. 그러나 흙으로 만든 둥근 그릇 안에서 자연의 시간과 미생물의 흐름을 조율한다는 점에서, 두 용기는 서로 먼 친척처럼 느껴졌다. (왼쪽) / 보데가스 베르데알의 공장 안에 마련된 별도 숙성 공간. 유리벽 너머로 오크배럴과 숙성 설비가 보이고, 바깥에는 현대식 제조 공간의 차갑고 정돈된 분위기가 이어져 있었다. 데 알베르토가 땅속 동굴의 서늘함과 습도를 이용해 와인을 익혔다면, 베르데알은 그 조건을 지상 공장 안에서 현대식 공간으로 재현하고 있었다. 자연 동굴을 그대로 보존한 것이 아니라, 동굴이 품고 있던 숙성의 감각을 오늘의 설비 안으로 옮겨놓은 장면이었다.(오른쪽)루에다에서 만난 또 하나의 강렬한 장면은 보데가스 베르데알(Bodegas Verdeal)의 공장 안에 있었다.베르데알은 데 알베르토처럼 오래된 지하 동굴 시스템을 중심에 둔 와이너리가 아니었다. 사무실 바로 뒤편으로 현대식 제조 공장이 연결되어 있었고, 그 안에는 스테인리스 탱크들이 서 있었다. 겉으로 보면 깔끔하고 기능적인 현대 와인 공장이었다. 그런데 더 안쪽으로 들어가자 예상하지 못한 공간이 나타났다. 공장 안에 또 하나의 공간이 들어앉아 있었다. 유리로 구획된 별도의 숙성 공간이었다.그곳은 와인을 다른 조건에서 익히기 위해 따로 마련한 숙성 공간이었다. 데 알베르토가 땅속 동굴의 서늘함과 습도를 이용했다면, 베르데알은 그 조건을 지상 공장 안에서 현대식 설비와 공간 구성으로 재현했다. 말하자면 자연 동굴의 감각을 현대식 숙성실로 옮겨놓은 셈이었다.그 안에는 오크배럴과 티나하(Tinaja), 그리고 유리병들이 함께 놓여 있었다. 차가운 스테인리스 탱크가 공장 전체의 기본을 이루고, 그 안쪽의 별도 공간에서 나무와 흙, 유리가 각자의 방식으로 와인을 익히고 있었다. 이 장면은 루에다 와이너리들이 얼마나 다양한 방식으로 자기 색깔을 찾고 있는지를 잘 보여주었다. 어떤 곳은 지하 동굴을 보존하고, 어떤 곳은 태양 아래 다마후아나를 세우고, 또 어떤 곳은 공장 안에 별도의 숙성 공간을 만들어 흙항아리와 나무통을 실험한다.그 공간에서 가장 눈길을 끈 것은 진흙 항아리 티나하였다. 수십 개가 빽빽하게 들어찬 장관은 아니었다. 5~6개 남짓한 거대한 진흙 항아리가 조용히 서 있었다. 그런데 바로 그 적은 숫자가 더 묵직하게 다가왔다. 대량 생산 설비처럼 보이지 않았기 때문이다. 스테인리스 탱크가 양조의 기본을 안정적으로 잡아주고, 그 옆의 별도 숙성 공간 안에서 티나하와 오크배럴이 소량 생산과 차별화를 맡고 있었다.내 키를 훌쩍 넘는 테라코타 특유의 옅은 황토빛 항아리들은 한국의 장독을 떠올리게 했다. 물론 티나하와 장독은 같지 않다. 포도즙을 와인으로 발효시키는 용기와, 콩과 소금물, 멸치와 소금이 장으로 익어가는 용기는 문화도 재료도 다르다. 그러나 그 앞에 섰을 때 느껴지는 감각은 분명 닮아 있었다.흙으로 만든 그릇.둥근 몸체.완전히 닫히지 않은 발효의 감각.그리고 기다림.티나하는 오크통처럼 강한 나무 향을 와인에 입히지 않는다. 그래서 양조가들은 때때로 티나하를 "품종의 순수성을 지켜주는 용기"처럼 말한다. 그러나 그 말도 절반만 맞다. 흙으로 만든 용기는 흙의 종류, 굽는 온도, 기공 구조, 안쪽 코팅 여부에 따라 성격이 달라진다. 어떤 티나하는 산소를 조금 더 받아들이고, 어떤 티나하는 더 닫힌 성격을 가진다. 흙의 표면이 와인의 향 성분을 붙잡을 수도 있고, 효모 앙금이나 포도 고형물과 만나는 방식에 따라 입안의 질감이 달라질 수도 있다.그러니 티나하는 "아무 향도 주지 않는 중립적 용기"가 아니다. 오크처럼 바닐라나 토스트 향을 입히지는 않지만, 산소와 표면, 흙의 기공과 질감을 통해 조용히 와인에 관여한다. 흙항아리에 담그면 와인이 더 화려하게 향기로워질 것 같지만, 실제로는 품종 고유의 과실 향을 차분하게 지키면서 대신 묵직한 질감과 구조를 키우는 선택이 될 수도 있다고 한다.이 점에서 티나하는 낭만적인 그릇이기 전에 매우 현실적인 양조 도구였다. 와인을 무조건 더 좋게 만드는 마법의 항아리가 아니라, 얻는 것과 내려놓는 것이 분명한 선택지였다. 더 향긋한 와인이 반드시 더 깊은 와인도 아니고, 더 차분한 와인이 반드시 덜 좋은 와인도 아니다. 중요한 것은 흙항아리라는 이미지가 아니라, 그 용기를 어떤 와인에, 어떤 목적과 시간으로 쓰느냐였다.베르데알의 숙성 공간 안에서 이 티나하를 보며 우리는 또 다른 생각을 했다. 이곳은 전통으로 돌아간 공간이 아니라, 전통의 조건을 현대 공장 안에서 다시 설계한 공간이었다. 흙항아리는 스테인리스 공장 안에서 새로운 역할을 맡고 있었다. 자연과 전통을 그대로 흉내 내는 것이 아니라, 현대 설비 안에서 필요한 조건만 골라 다시 조합하는 방식이었다.이쯤에서 네 곳의 와이너리에서 본 장면들이 하나의 흐름으로 이어졌다. 어느 곳은 지하 동굴과 오크, 푸드르를 통해 시간의 깊이를 보여주었고, 어느 곳은 스테인리스 탱크로 현대 루에다의 신선함을 붙잡고 있었다. 데 알베르토는 다마후아나와 도라도로 오래된 산화 숙성의 세계를 보여주었고, 베르데알은 공장 안의 별도 숙성 공간에서 티나하와 오크배럴을 통해 또 다른 결의 와인을 만들고 있었다.네 곳이 모두 같은 말을 하고 있었던 것은 아니다. 오히려 달랐다. 그래서 더 흥미로웠다. 같은 루에다, 같은 베르데호를 말하면서도 각 와이너리는 자기만의 방식으로 답을 찾고 있었다. 어떤 곳은 동굴의 어둠을, 어떤 곳은 스테인리스의 정밀함을, 어떤 곳은 태양 아래 유리병을, 어떤 곳은 숙성 공간 안의 흙항아리를 선택했다. 그 차이가 루에다의 현실적인 생명력처럼 보였다.그 차별화는 단순한 마케팅 문구가 아니었다. 용기의 선택, 발효의 속도, 산소와의 거리, 효모 앙금과의 시간, 햇빛과 열을 받아들이는 방식이 모두 달랐다. 오래된 용기는 전시장에 놓인 유물이 아니라, 여전히 새로운 맛을 만드는 도구였다. 전통은 그곳에서 멈춰 있지 않았다. 현대식 스테인리스 탱크 옆에서, 별도의 숙성 공간 안에서, 햇볕이 내려앉는 안뜰에서 다시 움직이고 있었다.그 모습을 보며 자연스럽게 한국의 장독대를 떠올렸다.