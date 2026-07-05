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스페인 루에다(Rueda)의 와이너리에서 만난 콘크리트 에그(Concrete Egg). 달걀처럼 둥근 이 발효조는 직선적인 스테인리스 탱크와 달리, 와인 안에서 아주 느린 흐름이 생기도록 돕는 용기로 설명된다. 모서리가 없는 구조 덕분에 효모 앙금인 리스(lees)와 와인이 더 오래 접촉하며, 입안의 질감과 둥근 여운을 만드는 데 영향을 줄 수 있다고 한다. 이찬재
가장 먼저 눈길을 붙잡은 것은 콘크리트 에그(Concrete Egg)였다.
이름 그대로 달걀처럼 생긴 큰 콘크리트 발효조였다. 와이너리 내부의 직선적인 스테인리스 탱크들 사이에 둥근 몸체로 서 있는 모습은 묘했다. 처음에는 단순히 디자인이 독특하다고 생각했다. 그러나 설명을 들을수록 그 형태에는 양조학적 이유가 숨어 있었다.
스테인리스 탱크는 직선의 용기다. 차갑고 매끄럽고, 온도를 정밀하게 제어하며, 산소와 외부 오염을 최대한 차단한다. 반면 콘크리트 에그는 조금 다른 방식으로 와인을 대한다. 와인을 꽉 붙잡아 통제하기보다, 와인 안에서 아주 느린 움직임이 생기도록 돕는 용기다.
달걀형 콘크리트 용기에는 모서리가 없다. 바닥과 벽이 직각으로 만나는 구석이 없으니 액체가 한곳에 고여 정체되기 어렵다. 발효가 진행되면 포도즙은 열을 내고, 이산화탄소가 생기고, 내부의 밀도 차이가 발생한다. 이때 둥근 벽을 따라 와인이 아주 천천히 움직일 수 있다. 눈에 보이지 않을 만큼 느린 흐름이지만, 양조가들은 그 움직임에 주목한다.
그 흐름은 리스(lees), 곧 발효가 끝난 뒤 바닥에 가라앉는 효모 앙금과 와인의 접촉을 오래 유지하는 데 도움을 줄 수 있다. 리스는 효모가 당을 먹고 알코올을 만든 뒤 남긴 흔적이다. 예전 같으면 걸러내야 할 찌꺼기처럼 보였을지 모르지만, 와인 양조에서는 이 앙금도 중요한 숙성의 재료가 된다.
와인이 리스와 오래 만나면 효모 세포벽에서 만노프로테인과 다당류 같은 성분이 서서히 녹아나올 수 있다. 쉽게 말하면 와인의 입안을 채우는 느낌, 크리미함, 둥근 질감, 긴 여운을 만드는 데 영향을 줄 수 있다는 뜻이다. 와인을 마실 때 "입안에서 둥글다", "가볍지 않고 폭이 있다"라고 느끼는 감각 뒤에는 이 효모 앙금과의 시간이 숨어 있을 수 있다.
그렇다고 콘크리트를 낭만적으로만 볼 수는 없다. 콘크리트는 오크통처럼 바닐라나 토스트 향을 강하게 입히지는 않는다. 그래서 와인 업계에서는 흔히 '중립적인 용기'라고 부른다고 한다. 하지만 과학의 눈으로 보면 완전히 아무 영향도 주지 않는 그릇은 아니다. 콘크리트의 표면을 어떻게 처리했는지, 안쪽을 코팅했는지, 와인과 직접 닿는 면이 어떤 상태인지에 따라 산소 접촉이나 미세한 무기 성분의 움직임이 달라질 수 있다. 경우에 따라 와인의 산도나 pH, 입안의 질감에도 영향을 줄 수 있다.
그러니 "오크 향이 없으니 중립적이다"라는 말은 절반만 맞다. 콘크리트 에그는 바닐라나 토스트 같은 향을 더하지는 않지만, 온도와 움직임, 리스 접촉, 표면의 성질을 통해 조용히 와인의 구조를 바꾼다. 와인 맛을 앞에서 끌고 가는 용기가 아니라, 뒤에서 질감을 받쳐주는 용기라고 해야 할까.
그 앞에서 이런 생각이 들었다. 현대 양조의 방향이 단순히 더 차갑고 더 깨끗한 쪽으로만 가는 것은 아니구나. 좋은 와인은 때로 약간의 움직임, 약간의 숨, 약간의 불완전함을 필요로 하는지도 모른다.
다마후아나, 태양을 끌어안은 유리병
콘크리트 에그가 둥근 숨결의 용기였다면, 대형 유리병 다마후아나(Damajuana)는 태양을 끌어안는 용기였다.
데 알베르토에서 마리아노 데 후안 부장이 우리를 데려간 곳은 실내 저장고가 아니었다. 와이너리 안뜰이었다. 문을 나서자 하늘이 열렸고, 그 아래에 초록빛 대형 유리병들이 줄지어 놓여 있었다. 그것이 다마후아나였다. 와인이나 올리브유, 각종 액체를 담는 데 쓰이던 전통적인 대형 유리 용기다.
병들은 바닥 위에 가지런히 놓여 있었고, 유리 너머로는 황금빛으로 변해가는 와인이 고여 있었다. 가까이 다가가자 병마다 빛을 받는 각도에 따라 색이 조금씩 달랐다. 어떤 병은 연둣빛을, 어떤 병은 더 깊은 노란빛을 품고 있었다.
처음에는 이 많은 유리병들이 그대로 노천에 방치되어 있는 것처럼 보였다. 자세히 보니 그렇지 않았다. 병들 위로 철골 구조물이 세워져 있었고, 그 위에는 그물망이 씌워져 있었다. 햇볕과 바람은 통과시키되, 새나 큰 오염물이 직접 내려앉지 못하도록 막아놓은 장치였다. 오래된 방식의 산화 숙성이라 해도, 현대 와이너리의 위생 감각과 관리 방식이 함께 작동하고 있었다.
더 묘한 것은 그 뒤편의 풍경이었다. 다마후아나 유리병 너머로 현대식 스테인리스 대형 탱크들이 줄지어 서 있었다. 차갑고 매끈한 금속 탱크와, 햇볕 아래 놓인 오래된 방식의 유리병들이 한 공간에 공존하고 있었다. 한쪽은 산소와 온도를 정밀하게 통제하는 현대 양조의 상징이고, 다른 한쪽은 태양과 열, 낮과 밤의 온도 차이를 받아들이는 오래된 산화 숙성의 장치였다. 그 대조가 묘하게 아름다웠다. 루에다는 과거와 현재를 나란히 세워두고 있었다.
유리 자체는 산소를 통과시키지 않는 비활성 재료에 가깝다. 그래서 "유리병이 숨을 쉰다"라고 말하면 정확하지 않다. 중요한 것은 유리벽이 아니라, 그 유리병이 놓이는 환경이었다.
이곳의 다마후아나는 어두운 저장고 안에 조용히 보관된 병이 아니었다. 하늘 아래, 햇볕과 바람, 낮과 밤의 온도 차이 속에 놓인 병이었다. 유리는 닫혀 있지만, 병 안에는 빈 공간이 있고, 마개가 있으며, 온도 변화가 있다. 낮에는 햇볕을 받아 내부 온도가 오르고, 밤에는 다시 식는다. 그 변화 속에서 와인은 천천히 산화되고 농축된다. 신선한 화이트 와인이라면 피해야 할 조건이 여기서는 오히려 나름의 스타일을 만드는 요소가 된다.
도라도, 신선함의 반대편에서 태어난 황금빛 와인