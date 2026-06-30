위르겐 힌츠페터, 5·18기념재단 제공

"팀과 저는 즉시 이야기를 나눴습니다. 해가 뜨면 밖으로 나가 거리 상황을 관찰하고, 도청 쪽으로 가기로 했습니다. 왜냐하면 더 많은 사람이 죽을 것이고 그 중 우리가 아는 사람도 있을 것을 알고 있었기 때문입니다. (동이 트기까지) 약 4시간 동안 우리는 이 상황을 어떻게 받아들여야 하는지, 왜 미국 정부는 개입하지 않는지, 어떻게 무고한 사람들이 죽도록 방치할 수 있는지 고민했습니다." - 데이비드 돌린저

5·18민주화운동을 취재한 고 위르겐 힌츠페터의 촬영 테이프에 담긴 영상 갈무리.데이비드는 항쟁 마지막 날인 5월 27일 새벽을 마치 어제처럼 기억하고 있었다. 취재팀이 데이비드에게 "5월 27일"을 언급하자, 그는 곧장 울컥하는 모습을 보이며 떨리는 목소리로 그때의 이야기를 전했다. 그는 "당시 팀의 하숙집에 함께 있었다"라며 "우리는 확성기 소리에 즉시 깨어났고, '계엄군이 공격을 시작했으니 도청 앞으로 모이라'는 방송을 들었다"고 입을 뗐다.해가 뜬 직후 최후의 항쟁지 전남도청으로 간 데이비드는 "파괴된 현장, 죽은 사람들, 내 친구들의 시신을 봤다"고 말했다. 그는 "군에 의해 도청에서 쫓겨난 후 팀을 만나 내가 본 모든 것을 이야기했고 그는 매우 분노했다"라며 "우리는 미국 정부가 평화로운 해결을 위해 아무것도 하지 않은 것에도 분노했고 사람들이 치른 희생이 헛되지 않기를 바랐다"고 설명했다.데이비드는 계엄군이 광주를 다시 장악한 그날 "외국인인 우리가 광주 시민과 함께 걷는다면, 자연스럽게 이들을 안전한 곳으로 이동시킬 수 있다는 점을 알게 됐다"라며 ""라고 덧붙였다.팀과 데이비드는 직후 서울로 향했다. 항쟁 중 "서울로 당장 오라"는 주한 미대사관과 평화봉사단 본부의 지시를 어겼기 때문에 이를 소명하기 위해서였다. 데이비드는 당시를 떠올리며 "광주 시민들 곁에 있고 싶었기 때문에 우리는 모두 떠나지 않기로 결정했다"고 말했다. 이어 "팀은 자신의 친구들이 무사한지 확인하고 싶어했다"라며 "광주에서 무슨 일이 벌어지고 있는지 반드시 눈으로 목격하고, 그 현장의 증인이 되고자 했다"라고 강조했다. 그러면서 "이때 팀이 주로 작성했던 5·18 목격담을 들고 주한 미대사관을 방문했으나 미대사관은 우리의 면담 요청에 응하지 않았다"라고 덧붙였다.데이비드는 또 "서울에 도착하자마자, 우리는 우리가 본 일을 누구에게도 말하지 말고, 입을 닫으라는 지시를 받았지만, 우리는 정반대로 행동했다"라며 "우리는 평화봉사단원을 포함해 믿을 수 있는 사람들에게 최대한 우리가 목격한 사실을 전했다"라고 전했다. 이때 두 사람은 캐롤린과 스티븐을 만나 광주의 참상을 알렸다. 데이비드는 당시 상황을 두고 ""며 ""라고 짚었다.