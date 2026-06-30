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김성수와 이승만. 1948년 대통령선거 이전까지는 사이가 좋았다.호남은 오랫동안 첨단산업과 거리가 멀었다. 지금은 많이 달라지고 있지만, 과거에는 호남이 경제적이든 정치적이든 '차별'과 함께 연상될 때가 많았다.호남보다 더한 차별을 받는 곳들은 항상 있었다. 호남 차별은 영남이나 수도권과의 상대적 관계를 전제로 하는 개념이다. 이런 의미의 호남 차별은 박정희 집권기에 특히 심했지만, 이승만 집권기에도 결코 적지 않았다.초대 주한미국대사인 존 무초(재임 1949~1952)는 5·30총선을 앞두고 딘 애치슨 국무장관에게 1950년 5월 27일 자 보고서를 보냈다. 이 보고서에서 무초는 "민주국민당은 그들의 요새인 전라도에서 대체로 현재의 우위를 그대로 유지하게 될는지 모르나, 다른 지역에서는 고전하게 될 것 같다"고 선거 결과를 전망했다.이 시기에 가장 강력한 야당인 민주국민당은 한국민주당(한민당)의 후신이자 민주당의 전신이다. 전북 고창 출신인 인촌 김성수가 이끄는 한민당은 1948년 대통령선거 때는 이승만을 밀었지만 김성수가 총리직을 확보하지 못한 일을 계기로 이승만과 틀어졌다. 이 악연은 그 뒤 한민당 계열 정당들이 반이승만 노선을 표방하는 원인이 됐다.그 같은 한민당 계열 정당들의 최대 거점이 위 보고에 나타나듯이 호남 지방이었다. 이런 이유에서도 호남은 이승만의 미움을 살 만한 조건을 갖추고 있었다. 박정희 때만큼은 아닐지라도, 이승만 때도 상황이 좋지 않았던 것이다. 이런 속에서 호남은 장관 임용 면에서도 낮은 대우를 받았다.곽진영 건국대 교수는 <의정연구> 2017년 제52호에 실린 '역대 장관 충원 패턴의 변화'에서 박근혜 정부 때까지의 역대 장관 844명의 인적 사항을 분석했다. 이에 따르면, 박정희·전두환·노태우 정권하의 전라도 출신 장관은 11.2%이고, 경상도 출신 장관은 35.4%였다. 이 비율이 김영삼·이명박·박근혜 때는 15.1% 대 31.8%이고. 김대중·노무현 때는 28.8% 대 29.5%였다.이에 비해, 12년간 유지된 이승만 정권과 9개월간 유지된 장면 정권 때를 합하면 전라도는 9.6%, 경상도는 21.8%였다. 다른 시기에 비해 경상도의 비율도 낮지만, 전라도의 비율도 낮았다. 이 시기의 호남은 수도권(25.9%), 이북(23.4%), 충청(14.2%) 다음이었다.호남은 자유당 창당에서도 소외됐다. 김영모 중앙대 명예교수의 <한국 권력지배층 연구>는 자유당 창당을 주도한 그룹이 지방토착세력 및 신흥 상공인들과 더불어 경기·강원·충남·경북 정치세력이었다고 알려준다. 정부뿐 아니라 집권당 내에서도 호남의 목소리가 작을 수밖에 없었던 것이다.이 시기에 호남 차별이 두드러진 또 다른 분야는 산업 투자다. 한국의 산업 지형에 큰 영향을 끼친 미국 국제협조처(ICA) 자금을 비롯한 원조자금이 지역별로 어떻게 사용됐는지를 확인하면 그것이 명확해진다.한국 경제를 주도하는 산업이 지금은 반도체·자동차·조선업 등이지만, ICA 자금이 대거 투입된 1950년대 중후반에는 이른바 삼백산업(三百)이었다. 흰색의 이미지를 띠는 제분·제당·면방직업이 이 시기 한국 경제를 이끌었다.당시, 원조자금을 받는 삼백산업 기업들은 수도권이나 영남권에 집중돼 있었다. 1959년 10월 27일자 <조선일보> 2면은 "대한·극동·부국 등 각 제분시설에는 수십만 불의 원조자금이 투입"됐다고 말한다. 대한제분의 공장은 인천에 있었고, 극동제분과 부국제분의 공장은 부산에 있었다.제당산업도 마찬가지였다. 1956년 2월 7일자 <경향신문> 2면은 제당기업들이 미국 원조자금을 밑천 삼아 미국산 원당을 구매하는 상황을 지적하면서 "원당의 실수요자가 현재로서는 제일제당·동양제당·삼양사 그 외에 군소 공장이 2개처 있으나, 그 대부분이 전기(前記) 3개 공장에서 사용"하고 있다고 전했다. 제일제당의 부산공장과 삼양사의 인천공장에 원조자금이 들어갔음을 알려주는 보도였다.호남 기업들도 원조자금을 어느 정도 받았지만, 여타 지역에 비하면 아무것도 아니었다. 자금 분배를 정부가 결정했으니, 호남이 이 시기 정부의 산업정책에서 소외돼 있었던 것은 명확하다.이 당시에는 정권의 입맛에 따라 기업의 운명이 냉온탕을 오고가는 일이 자연스레 일어났다. 대표적인 예가 삼양그룹과 삼성그룹의 역전이다.