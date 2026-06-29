▲박열과 가네코 소식을 보도한 국내 신문기사
(왼쪽부터) 박열과 가네코 부부의 옥중 투쟁과 옥중시를 소개한 1925년 11월 28일 조선일보 2면. 박열과 가네코가 도쿄지방재판소에서 대면하는 장면, 공판정 모습, 도쿄대지진 직후 일본 관헌들이 소위 불순분자들을 검속하는 광경을 담은 1926년 3월 2일 동아일보 2면. 박열과 가네코 사건의 판결문을 실은 1926년 3월 26일 조선일보 2면. 조선일보 이석 특파원이 공판 과정을 묘사한 1926년 3월 7일 조선일보 2면.네이버 뉴스 라이브러리
가네코는 1903년 1월 25일 일본 도쿄 근교인 가나가와현 요코하마에서 태어났다. 부모가 정식 결혼을 하지 않은 데다 둘 다 사생활이 문란해 어린 시절을 힘겹게 보냈다. 아버지와 어머니 양쪽 집과 외가 등을 전전하며 천덕꾸러기로 자랐고 학교도 제대로 다니지 못했다.
1912년 가을부터 7년간 충북 청주(현 세종시 부강면)의 고모 집에 맡겨져 하녀나 다름없는 생활을 했다. 그곳에서 일제의 폭정에 신음하던 조선인에게 동질감과 연민을 느꼈다. 1919년 3월에 터진 만세 운동을 보고는 자유를 향한 조선인의 열망에 깊은 인상을 받았다.
1919년 4월 귀국해 외가에서 지내다가 1년 뒤 독립을 선언했다. 도쿄에서 신문 가판원, 노점상과 행상, 식모살이, 오뎅집 점원 등 닥치는 대로 일하며 세이소쿠(正則)영어학교 등에 다녔다. 당초 온갖 고생을 무릅쓰면서도 고학을 한 목적은 출세를 위해서였으나 책을 읽고 사람들과 사귀면서 생각이 달라졌다.
처음에는 구세군을 통해 기독교를 접했다가 종교는 사람을 속이는 마취제에 지나지 않는다고 여겨 발길을 끊었다. 사회주의에도 관심을 품었지만 변혁이 도래했다 해도 권력 구조가 바뀌지 않는다면 민중은 여전히 권력의 노예가 될 수밖에 없다고 생각해 아나키즘에 빠져들었다. 그는 통치 체제나 권력 기구를 불신했고, 일평생 가난하고 힘없는 사람들 편에 서서 싸우기로 결심했다. 그는 옥중 수기 '무엇이 나를 이렇게 만들었는가'에서 이렇게 술회했다.
"나를 부유한 가정에 태어나지 않게 하고 가는 곳마다 생활의 모든 범위에서 괴롭힐 만큼 괴롭혀준 나의 모든 운명에 감사한다. 아무런 어려움 없이 컸다면 아마 나는 내가 그렇게도 미워하고 경멸하는 그런 사람들의 사상이나 성격이나 생활을 그대로 받아들여 결국 나 자신을 찾지 못했을 것이기 때문이다."
사상적 동지들을 찾아 교류하다가 조선인 유학생들과도 어울리게 됐다. 1922년 2월 정우영의 하숙방에 들렀다가 조선인 유학생 잡지 '청년조선'의 교정지를 보게 됐다. 그 가운데 '개새끼'라는 독특한 제목의 글이 눈에 들어왔다. 당시 허무주의 사상에 사로잡혀 있던 박열의 시였다.
"나는 개새끼로소이다/하늘을 보고 짖는/달을 보고 짖는/보잘것없는 나는 개새끼로소이다//높은 양반의 가랑이에서/뜨거운 것이 쏟아져 내가 목욕을 할 때/나도 그의 다리에다 뜨거운 줄기를 뿜어대는/나는 개새끼로소이다"
가네코는 "가슴의 피가 들끓고 생명이 살아 숨쉬는 황홀경에 빠졌다"고 털어놓을 만큼 격한 끌림을 받았다. 정우영에게 그를 소개해 달라고 졸랐다. 만나자마자 박열의 풍모에 흠뻑 빠졌다. 친구들에게도 "만일 조선에 박열과 같은 열렬한 투사가 30명만 있다면 조선 독립은 당장 이룰 뿐 아니라 조선 민족은 정말로 전 세계를 제패할 수 있을 것"이라고 치켜세웠다.
박열에게 서약서 받은 뒤 계약 동거