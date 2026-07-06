변정정희

"랜드마크가 맨날 바뀌어요. 어느 시절에는 용두산공원이었다가, 어느 시절에는 해운대 엘시티였다가 그런 랜드마크가 어디 있어요? 허구한 날 랜드마크 타령하다가 값이 내려가고 시들해지면 또 다른 랜드마크를 추가로 만들어낼 거 아닙니까? 반짝 개장 효과는 있겠지만, 결국은 또 다른 흉물이 될 거거든요."

"이 길이 케이블카가 들어설 자리예요."

황령산 정상에서 바라본 하나둘 불이 켜지고 있는 부산 시내 전경.'먹고 살아야 한다'라는 논리로 모든 가치를 이겨내는 '개발'은 정말 경제효과가 있는 걸까? 1000억 원 넘는 돈을 들여 만든 거대한 실내 스키장은 지금 흉물이 되었다. 개장 당시 반짝였을 황금색의 폐건물을 보며 지금 누구도 빛난다고 말하지 않는다. 그에 앞서 추진했던 온천 단지를 열었으면 달랐을까? 사계절 내내 뜨거운 온천이었다가 사계절 내내 차가운 스키장이라니! 황령산의 특색을 전혀 고려하지 않고 당시 유행을 따라 진행한 사업들이다. 그렇다면 지금 추진하고 있는 케이블카와 전망타워, 호텔은 망한 실내 스키장을 대신해 부산의 경제를 성장시킬 랜드마크가 될 수 있을까?전국의 관광용 케이블카는 총 41개. 지자체들은 지역 관광을 활성화하겠다며 우후죽순 케이블카를 설치했지만, 대다수 적자 운영 중이다. 이미 너무 많은 케이블카 설치로 경쟁력이 떨어지게 된 것이다. 부산은 현재 송도 해상케이블카와 금강공원 케이블카를 운영 중이다. 노후화된 금강공원 케이블카는 경제성이 낮다며 현대화 계획조차 사실상 무산되었다. 이런 상황에서 황령산 케이블카가 흑자를 낼 수 있을까.최근 부산은 한국에서 꼭 가봐야 할 도시로 인기를 끌고 있다. 올해 1분기 부산을 찾은 외국인 관광객은 102만 명이다. 얼마 전 열린 케이팝 가수 BTS의 공연은 그 열기를 더욱 뜨겁게 지폈다. 그들이 부산을 찾는 이유는 무엇일까? 어느 나라 어느 도시에나 있는 케이블카를 타자고 부산까지 오는 것은 아닐 것이다. 관광을 통한 경제 활성화가 필요하다면, 부산만의 고유한 생태와 역사를 경험할 수 있는 황령산을 남겨두는 게 낫지 않을까?황령산은 울창했다. 숲에는 곰솔과 리기다소나무, 사방오리나무, 편백, 사람주나무, 벚나무, 참나무들이 우거져 있었다. 사스레피나무, 꽝꽝나무, 광나무처럼 남부 지역에서 자생하는 나무도 있었다. 한때 황폐했던 산은 자생한 나무들과 인공 조림한 나무들이 서로 경쟁하고 어우러지며 자신만의 초록을 만들어가는 중이었다. 다양한 나무 사이로 물까치가 날아다녔고, 쇠딱따구리는 우아한 깃털을 떨어뜨려 놓았다. 멀리서 희미하게 솔부엉이 소리가 들렸다. 팔랑거리는 나비를 비롯해 이름 모를 곤충들을 만났고, 땅을 파고 간 두더지의 흔적을 마주했다. 이틀에 걸친 짧은 산행이었지만, 경이로운 생명으로 가득 차 있다는 것을 알 수 있었다. 실제로 지난 2024 부산생물다양성탐사 조사에 따르면 황령산에는 식물 399종, 곤충은 153종, 조류 29종 등이 살고 있다.초록에 취해 잊고 있었다. 이곳이 곧 뿌리뽑히고 잘리고 다져질 자리라는 것을. 그런데 아름다운 산을 그냥 밀어도 되는 걸까? 우리나라는 개발에 앞서 '환경영향평가'를 실시한다. 개발 사업이 유발하는 환경영향에 대해 조사, 예측, 평가해 자연훼손과 환경오염을 최소화하기 위한 제도이다. 평가에서 황령산은 식생보전등급 '4등급'을 받았다. 보전 가치가 매우 낮다는 결과였다. 이에 반발한 시민사회는 공동 재조사를 요구했다. 왜 시민들은 전문가의 평가를 믿지 못했을까? 현 환경영향평가는 개발 주체인 사업자가 비용을 대고 용역 고용자에게 평가를 맡겨 이뤄지고 있다. 사업자에게 유리한 결과가 나올 수밖에 없는 구조다. 어느 사업자가 점 찍어둔 땅을 개발할 수 없다는 결과를 가지고 올까? 독립성과 객관성이 떨어진다. 그럼에도 부산시는 공동 조사 요구를 받아들이지 않았다.황령산의 식생을 무시하는 개발 사업이 사람에게는 안전할까? 지난 1985년, 1991년, 1999년, 2000년 산사태로 많은 인명피해가 있었다. 직접적인 원인은 폭우였지만 그에 앞서 산을 깎아 낸 것이 큰 영향을 미쳤다. 개발 업체는 케이블카가 공중으로 지나가니 괜찮을 거라고 말한다. 하지만 공중에 떠서 움직이는 육중한 케이블카를 지탱하려면 이를 버틸 수 있는 구조물을 세워야 한다. 얼마나 깊고 넓게 땅을 파야 할까? 거대한 철탑 여러 개를 세우기 위해 흙을 파헤치고 콘크리트를 쏟아내는 동안 다시 대형 참사가 일어나지 않는다고 누가 장담할 수 있을까? 게다가 2단계 케이블카가 지나갈 자리에는 이미 고압 송전선이 놓여있다.얼마쯤 산을 걸었을까? 흰 끈을 동여맨 나무를 만났다. 처음에는 등산 모임에서 걸어둔 표식인 줄 알았다. 하지만 곧이어 가지와 둥치에 흰 끈을 묶은 나무들이 줄지어 나타났다. 어떤 나무는 붉은 끈을 달고 있었고, 또 어떤 나무는 페인트로 하얗고 붉은 점을 찍고 있었다. 관할 구청 공원녹지과에 확인하니 케이블카 개발 사업을 위해 업체가 표시한 것이라고 했다. 흰 끈, 흰 점, 붉은 끈, 붉은 점의 나무들은 곧 용도에 맞게 잘리고 뽑힐지도 모른다. 숲은 이내 장례식장이 된 것 같았다. 그것은 상주가 매단 흰 끈이었을까? 나무들이 동시에 울어 젖었다. 머리 위로 까마귀가 날아갔다. 긴 통곡 소리였다. 붉은 끈을 뒤집어 보니 '작업로'라고 쓰여 있었다. 그 길에서 올려다본 하늘은 아직 푸르렀다. 케이블카의 어두운 그림자가 드리워지지 않기를 바랐다.