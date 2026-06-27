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조선일보 2006년 2월 27일 <한국인에게 한국을 깨우쳐준 '천생 기자'>이규태는 서양 문화가 물밀듯 들어온 1950년대에 10대 후반과 20대를 보냈다. 대부분의 한국인들이 서양 문화에 대해 막연한 동경심을 품던 시절에 학교를 마치고 사회로 나왔던 것이다.그가 사회의 중견이 된 뒤인 1980년대는 한국인들이 먹고사는 문제에서 어느 정도 벗어나 우리의 옛것을 돌아보며 우리 것의 가치를 재평가할 여유를 갖게 된 시기다. 그 이전부터 역사·문화에 관한 글을 써온 그는 1980년대에 이르러 이 방면의 사회적인 수요를 충족시키는 데에 기여했다.일례로, 1980년 2월 9일의 <조선일보> 4면에 실린 그의 칼럼은 실내에서 신발을 신는 문화와 신발을 벗는 문화를 비교한다. 그는 일제 말기의 국민학교에서 실내 신발 착용의 야만성에 관해 주입받았다고 회고했다. 일본은 미국과 싸우기 위해 미국 문화를 그렇게 매도해야만 했다.그런데 그는 해방 뒤에는 정반대 관념을 갖게 됐다. "집안에서 신발을 벗는 습관이 있는 나라가 이 세상에서 한국 이외에는 일본과 버마 정도의 극히 제한된 지역에 국한된 것을 알았을 때, 이 신발을 벗는 문화에 열등감마저도 느꼈"다고 칼럼에 썼다.그랬던 그는 47세가 된 1980년에 쓴 위 칼럼에서는 야만이니 문화니 하는 이분법적 관점에서 벗어나, 자연환경을 통해 두 문화를 비교하는 모습을 보였다. 그는 두 문화의 차이를 설명하는 여러 관점을 언급하면서 그중 하나로 '물과 습도의 관점'을 소개했다.그는 신을 신고 밭일을 하는 유럽인과 달리, 논에서 일하는 한국인은 신을 신었다 벗었다 하는 데 익숙할 수밖에 없다고 말한다. 또 유럽의 땅은 대체로 건조해 신발이 더러워질 일이 별로 없으므로 그것을 신고 실내에 들어가도 무방하지만, 한국의 촌락은 물이 많은 곳에 조성돼 있어 땅의 습기로 인해 신이 더러워지기 쉬우므로 그것을 신고 실내에 들어가기가 힘들 수밖에 없다고 지적한다.이 칼럼에서는 대기질의 차이도 지적된다. 한국의 대기는 유럽보다 습하므로 발 건강을 위해 통풍이 잘되는 신발을 신게 되고 또 신을 자주 벗게 된다고 말한다. 그러면서 일본인들이 통풍 걱정이 필요 없는 게다를 신는 것은 그곳 습도가 한국보다 높기 때문이라는 의견을 제시한다.이규태는 이 외에도 온돌·젓가락·김치 문화 등등과 한국인의 의식구조를 탐구하는 글들을 썼다. 100% 정답을 기대하기 힘든 분야이기는 하지만, 일상의 소재를 바탕으로 역사와 전통을 재조명하는 방법으로 그는 한국학을 깊숙이 파고들었다.이규태의 글에는 친일이나 식민지배에 관한 것들도 있다. 1968년 5월 12일에 쓴 <조선일보> '개화백경' 코너는 이재극이라는 친일파를 소개한다. 을사늑약 2주 전인 1905년 11월 3일, 한양 남산 주한일본공사관에서 무쓰히토 일왕(연호는 메이지)의 53회 생일연회(천장절)가 열렸다. 이때 황실 대표로 참석한 이재극 궁내부대신은 축배를 들고 "덴노 헤이카 반자이(천황 폐하 만세)"를 삼창했다.대한제국 황제를 위해 '만세'를 외쳐야 할 신하가 일왕을 위해 그렇게 했다는 보고를 받은 고종은 이재극을 불러 꾸짖었다. 그러나 엉뚱하고 기막힌 답변에 고종은 할 말을 잃었다. 이재극의 답변은 "신은 만세라 부르지 않고 반자이라 불렀나이다"였다. 박정희의 친일정책으로 인해 반일감정이 높던 시절에 이규태는 이런 글을 써서 친일문제를 환기시키기도 했다.이규태가 연세대에서 전공한 것은 화학공학이다. 전공과 어울리지 않는 신문사에 들어간 그는 이번에는 신문사와 잘 어울리지 않는 분야를 파헤치고 글을 썼다. 도서관을 갖춘 학교나 연구소에서 해야 할 일을 신문사에서 해야 하는 그의 입장에서는 자료를 모아둘 공간 확보가 절실했다.