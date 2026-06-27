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1998년 2월 28일 자 <실향 비둘기>네이버 뉴스 라이브러리
이규태 특집기사인 1998년 3월 5일 자 <조선일보> 22면에 따르면, 이 시기에 그의 도서 구입비는 월평균 200만 원이었다. 그해 1월 24일 자 <한겨레> 7면에는 이때의 짜장면값이 2500~2800원으로 보도됐다. 이런 시절에 매월 그 정도 돈을 도서 구입에 썼던 것이다.
그렇게 사 모은 1만 5천 권 이상의 서적이 아파트 서재는 물론이고, 현관에서부터 거실과 부엌과 아이들 방까지 채워졌다. 이로 인한 불편을 덜고자 1995년에 내린 결단이 빌라로 이사 가는 것이었다. 서울 서초구의 그 빌라에는 20평 남짓의 지하실이 딸려 있었다. 아파트에서 빌라로 이사 가는 사람들의 일반적인 정서와 달리, 그때 그의 기분은 환희에 가까웠다. 그는 "3년 전 용케 지하가 딸린 이곳 반포동의 빌라를 하나 구해 소원을 푼 셈입니다"라고 말했다.
'용케' 얻어 '소원'을 푼 빌라 지하실에는 <일성록>·<본초강목>·<비변사등록>·<한국고승집>·<황성신문>·<독립신문>·<육당전집>·<향토서울><고금도서집성>, 조선왕조실록 시리즈, 대한제국 관보, 구한말 외교관계 부속문서, 불교대장경 등이 있었다. 책들마다 손때가 묻고 밑줄이 그어지고 메모가 적혀 있었다고 한다.
1998년이면 컴퓨터 사용이 보편화된 때이지만, 이때도 그는 아날로그 방식으로 자료를 정리했다. 위 특집은 이규태의 컴퓨터에 방대한 데이터가 입력돼 있을 것으로 오해하는 독자들이 많지만, 실제로는 "철저히 수작업"으로 자료가 정리돼 있다고 말한다. "그동안 취급한 항목들을 색인해 둔 것만 10만여 개"라고 알려준다.
이규태 집을 방문한 기자는 그가 어느 책장, 어느 책, 어느 부분에 어떤 내용이 있는지를 훤히 알고 있었다고 알려준다. 색인 정리가 안 된 분야에 관해서도 글을 쓸 수 있을 정도로 독서량이 많고 기억력이 좋았던 것이다.
신문 기사의 특성상, 그의 집필은 그날그날의 시사도 의식하지 않을 수 없는 것이었다. 위 특집은 시사와 접목된 기사를 쓸 때의 집필 방식을 이렇게 소개한다.
"지난 28일 아침 <조선일보>에 나간 '실향 비둘기'란 칼럼도 마찬가지였다. 새 대통령 취임식에서 축포와 함께 날려보낸 비둘기 중 제 집을 찾지 못한 것들이 많았다는 뉴스에 착안, 2백자 원고지 6장 분량의 이 칼럼을 쓰기 위해 이 고문이 참고한 자료는 무려 17종. 우선 <삼국유사>나 <연려실기술>·<대동야승>·<성호사설>, 조선왕조실록 등 우리 고전들을 뒤져 비둘기에 관한 사항들을 찾았다. 그러나 언제나 그렇듯이 우리나라 문헌들은 정리가 잘 안 돼 있어, 희망하는 내용의 10% 정도나 건질 수 있으면 큰 수확이나. 다음은 중국의 <고금도서집성>이나 일본의 <고사유원> 등을 통해 동양의 비둘기에 관한 각종 기록들을 섭렵하고, 서양의 전문서들로 넘어갔다."
그는 아침 출근 전까지 위와 같이 자료를 정리해 둔 다음, 글에 인용할 서적 10여 권과 스크랩 자료 등을 가방에 넣고 회사에 가서 글을 썼다. 그런 식으로 '실향 비둘기' 칼럼도 써냈다.
이 칼럼에서 그는 고구려, 고대 그리스, 제2차 세계대전 사례를 근거로 비둘기의 귀소능력을 설명한 뒤, 김대중 대통령 취임식에 동원된 1500마리 중 상당수가 남산공원·서울대공원·서울시청의 자기 집을 찾아가지 못한 일을 지적하면서 "해가 갈수록 귀소하지 못하는 실향 비둘기가 는다 하니 서울의 대기오염이 원흉일 것"이라고 지적했다.
이규태는 전통문화와 역사에 대한 한국인들의 관심이 높아지던 시절에 이 분야 지식을 신문 지면을 통해 수십 년간 대중에게 알기 쉽고 흥미진진하게 전달했다. AI가 없던 시절에 거의 매일 같이 이런 종류의 기사를 쓴 것은 그의 학구열과 성실성에 기초한다. 그는 아날로그 시대에 가장 부지런한 자세로 우리 사회의 지적 수요를 충족시킨 인물 중 하나다.
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