▲'세계 최대의 원전 밀집 지역'
부산 기장군 장안읍에 있는 고리원자력발전소. 설계수명이 다해 영구정지된 고리1호기와 계속운전 절차를 밟고 있는 2호기, 그 옆으로 3·4호기의 모습이 보인다. 김보성
다시 정원에 놓인 바위를 떠올려보자. 다른 모든 작물과 꽃과 나무가 바위의 자리를 거스를 수 없듯, 핵발전이 들어선 자리에서는 다른 모든 선택이 그 거대함을 중심으로 다시 짜인다. 바위는 다른 선택지의 봉쇄이고, 봉쇄는 곧 민주주의의 억압이다. 김현우가 에너지를 민주주의와 인권의 언어로 읽어야 한다고 말하는 이유다.
핵발전소가 들어선 자리는 본래 빈 땅이 아니었다. 전남 영광, 부산 기장의 고리, 경주의 나아리 모두 풍요로운 어촌이었고, 아름다운 해수욕장이었다.
"전기 들어오는 공장을 정부에서 짓는다고 하니까, 어쩔 수 없다고 생각하고 쫓겨난 거예요. 기존 산업들은 무너지고, 주민들은 보상금 받아서 살 수밖에 없게 되고. 그러다 건설 인구 떠나니까, 핵발전소 또 유치하자, 핵폐기장 또 유치하자, 말 나오고. 계속 의존에 의존을 거듭하게 되는 거죠."
이게 한국만의 일은 아니라며, 그는 프랑스의 좌파 철학자 앙드레 고르를 언급했다. 고르는 핵발전을 본질적으로 정치와 이데올로기의 문제로 봤다. 거대 기술과 기업, 관료가 그 거대함과 일종의 '짝사랑'에 빠져, 다른 모든 선택지를 가로막는다는 것이다. 에너지 사상가 에이머리 로빈스의 이야기도 들려주었다. 1976년, 그는 논문 <에너지 전략: 가지 않은 길>에서 두 길을 제시했다. 그중 딱딱한 길(경성 경로)은 핵발전과 화석연료, 부드러운 길(연성 경로)은 재생에너지와 지역 분산형 발전이다.
"왜 경성이냐 하면, 그 길밖에 못 간다는 거예요. 다른 모든 선택지를 가로막는다는 거죠. 그래서 경성 에너지는 비민주·군사주의·관료주의 같은 경성 정치를 유발하고 촉진하게 되고, 연성 에너지는 보다 민주적이고 분산적인 길로 갈 수 있고요."
벌써 반세기 가까이 된 이야기다. 그는 이 문제적 경성 정치를 10기 이상의 핵발전소를 가진 나라들의 공통점으로 꼽았다. 프랑스도, 미국도, 캐나다도 다르지 않다. 산업계와 언론과 정치가 한 덩어리로 엉킨 구조, 흔히 '핵 마피아'라 불리는 그 구조가 이 흐름을 강화한다.
그는 문득 밀양 송전탑 투쟁에서 나온 한 문장을 떠올렸다. 한때 사람들은 "민주주의는 공장 문 앞에서 멈춘다"고 했다. 투표로 정치적 민주주의는 이뤘지만, 노조를 만들면 극심한 탄압이 이뤄지는 현실을 가리킨 말이었다. 그런데 밀양에서 그 문장이 바뀌었다며 김현우는 씁쓸하게 웃었다. 바뀐 문장은 이것이다.
"민주주의는 핵발전소 문 앞에서 멈춘다."
재생에너지로는 끝나지 않는다
그렇다면 우리는 이제 그 연성의 길, 부드러운 길로 갈아타기만 하면 되는가. 재생에너지와 핵발전이 공존할 수 없을 때 재생에너지로 방향을 틀어야 한다는 것은 자명하다. 다만 김현우는 갈아타는 것이 곧 도착은 아니라 했다.
"열역학의 기본 법칙이라는 게, 뭔가를 쓰면 뭔가 나온다는 거잖아요."
재생에너지에도 물질이 들어간다. 태양광 패널 하나, LED 한 알에도 어딘가에서 자원을 캐고 나르고 녹이는 일이 따라붙는다. 생태경제학자 허먼 데일리는 이것을 '물질적 처리량(throughput)'이라 불렀다. 무엇이든 만들어내면 지구가 감당해야 할 물질의 총량은 늘어난다. 다만 그 비용이 당장의 장부에 잡히지 않을 뿐이다.
여기서 그는 '제본스의 역설'을 꺼냈다. 전구가 효율적이 될수록 더 많은 전구를 켜고, 화면이 좋아질수록 더 큰 화면을 들인다. 전기는 덜 들지 몰라도, 캐내고 만들고 버리는 일은 외려 늘어난다. 이것이 제본스의 역설이다. 이러는 동안에도 우리는 그저 '더 싸졌다'라고만 느낀다. 그가 보기에 이럴 때 우리가 놓친 것은 '무엇을 위해'라는 물음이다.
"내가 가진 스마트폰의 그 수많은 기능과 앱 중에, 정말 나한테 필요한 거, 내가 선택한 게 뭔가 하면, 거의 없거든요. 그런데도 거기 딸려오는 앱이나 광고 같은 건 불가피한 운명이라고 생각해요. 지구 행성적 한계를 돌파한다는 그 큰 사실하고, 내가 어떻게 할 수 있고 없고 사이의 간극이 너무 크니까, 포기하고 적응해버리는 거예요. '나는 가성비로 최대 이익을 찾는 소비자가 되겠다' 하고요. 인터넷 검색 열심히 해서 제일 싼 거 사놓고 되게 우월하게 산다고 생각하지만, 사실은 더 종속이 되는 거거든요."
그는 이러한 종속을 '근원적 독점'이라 불렀다.
철학자 코르넬리우스 카스토리아디스와 이반 일리치에게서 빌려온 개념이다.
고속도로가 생기면 차가 다니고, 차가 다니면 동네 가게가 사라지고, 마트가 멀어지니 차에 더 기대고, 차가 늘어 길을 넓히면 그 길은 또 막힌다. 그 끝에서 우리는 스스로 만들고 고치고 나누던 손을 잃고, 그 빈자리를 메우기 위해 원치 않는 노동을 더 많이 떠안는다. 하나의 선택지에만 종속당하도록 하는 필연적인 방향. 이는 또한 지극히 비민주적인 방향이기도 하다.
고리를 끊으려면 몇 가지를 내려놔야 한다. 이만큼 벌고 쓰지 않아도 산다. 핵발전이 훨씬 적어도 산다. 수출을 이만큼 안 해도 산다. 임노동을 10퍼센트, 20퍼센트 줄이고 그 시간에 마을에서 함께 놀거나 기후 집회에 나가도 괜찮다. 그는 이 결단들을 '점프'라 불렀다.
"점프를 혼자 하려면 무섭잖아요. 번지점프 같잖아요. 그러니까 그런 점프를 감행하는 사람들이 눈에 보여야죠. 바로 몇십 미터를 뛸 순 없으니까 몇십 센티미터 뛰어내리는 연습부터 하고요."
생각해 보면 우리가 누려온 값싸고 안정적인 에너지는 2차 세계대전 이후, 길어야 50~60년 정도의 일이다. 인류사의 찰나에 불과한 그 시간을 우리는 영원한 보편으로 여기고 있다.
"화석연료랑 핵에너지가 이 세계에 선사한 것처럼 보였던 그 마술, 그 착각에서 깨어나야 해요. 맞춰 살아야죠. 우리가 신이 아닌 다음에야, 있는 조건에, 제한된 관계에, 우리 수명에 맞춰 살아야 하는 거니까요. 맞춰 사는 건 원래 모든 이들의 존재 방식이었잖아요."
<지금은 대체 어떤 세계인가>에서 주디스 버틀러가 쓴 문장이 떠올랐다. "살 만한 삶은, 살 만한 세계가 있어야 가능하다." 우리의 삶보다 우리를 떠받치는 세계가 먼저라는 뜻이다. 그 세계의 한계 안에서 산다는 건, 공급원을 바꾸는 일만으로는 끝나지 않는다. 핵발전을 줄이는 게 첫걸음, 재생에너지가 두 번째 걸음이라면, 세 번째 걸음은 '얼마나 쓸 것인가'를 우리 손으로 다시 정하는 일이다. 그것이 바로 '탈성장'이라는 방향이다.