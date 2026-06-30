이인자

거대한 마법사의 책장을 닮은 로비입구 안내판을 보다가 뜻밖의 사실을 발견했다. 영화관이 건물 꼭대기가 아닌 2층에 자리 잡고 있었던 것이다. 도서관 만큼이나 작은 영화관의 정체가 궁금했던 터라 자연스레 발길이 2층으로 향했다. 마침 보고 싶었던 영화 <와일드 씽>이 상영 중이었다. 정부 지원 '국민 영화관람 할인' 행사(오는 10월 31일까지 진행) 덕분에 리클라이너 좌석이 있는 특별관인데도 관람료는 단돈 3000원이었다. 단양 여행이 선물한 이 뜻밖의 호사를 놓칠 수는 없었다.영화의 여운을 가다듬은 뒤 본격적인 도서관 탐색에 나섰다. 나는 새로운 도서관을 만날 때마다 스스로에게 주문을 건다. 외형만 보지 말 것. 누구나 보는 것만 보지 말 것. 사소하고 작은, 그래서 쉽게 지나칠 수 있는 것들을 눈여겨볼 것.올누림도서관에서 내 시선을 가장 먼저 붙잡은 것은 책상 위에 무심히 놓인 나무 독서대였다. 시중에서 흔히 보는 기성품이 아니었다. 도서관에서 특별히 맞춤 제작한 듯했다. 독서대 위에는 아름다운 문장들이 정성스럽게 새겨져 있었다. 개관 2주년, 웅장한 외관을 꾸미느라 미처 챙기지 못할 수도 있었을 텐데, 작은 물건 하나에도 깃들어 있는 사서의 정성이 포근하게 다가왔다.'책멍 코너'도 인상적이었다. '책멍'이 무얼까 싶어 자세히 들여다보니, 컬러링북을 색칠하고 필사책을 채워갈 수 있는 체험형 공간이었다. 원하는 책을 대출하면 색연필과 볼펜도 함께 빌려준다고 했다. 서둘러 책이음 회원증으로 단양 도서관 회원 가입을 마쳤다.대출한 책 표지에는 '산멍·책멍·예술멍 THREE 멍이 있는 도서관'이라고 적혀 있었다. 세상에나. 고스톱의 '쓰리고'는 들어봤어도 도서관에서 '쓰리멍'이라니. 이 카피를 쓴 사서의 재치에 그만 웃음이 터졌다.이런 유쾌한 개그 코드가 살아있는 도서관이라면 편하게 말을 걸어도 될 것 같았다. 데스크 직원에게 다가가 도서관 여행자라는 전혀 비밀스럽지 않은 신분을 밝혔다. 그리고 우리처럼 단양을 찾은 외지 여행객들이 많이 오는지 물어보았다. 직원의 성실한 답변이 이어졌다. 여행객도 많을뿐더러, 근처 캠핑장을 이용하는 사람들이 캠핑 중에 책을 빌려 가기도 한다고 했다.