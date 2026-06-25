모멘타 홈페이지

모빌리티를 재정의하는 피지컬AI 기업 모멘타.모멘타는 2016년 설립된 자율주행 소프트웨어 기업입니다. CEO 차오쉬둥(曹旭東)은 회사의 정체성을 '피지컬 AI 파운데이션 모델 (Physical AI Foundation Model) 구축자'로 재정의했습니다. 주주 명단이 이 기업의 무게를 말해 줍니다.상하이자동차그룹(SAIC), GM, 메르세데스-벤츠, 도요타, 비야디(BYD), 현대자동차, 체리(Chery) — 글로벌 톱 10 완성차 중 9개 사가 협력 중입니다. 여기에 텐센트, 알리바바 클라우드, 앤트그룹, IDG가 투자자로 참여했습니다. IPO 기업가치는 1,000억 위안(한화 약 22조 7천억 원) 이상, 공모 규모는 약 10억 달러(한화 약 1조 5,310억 원)로 예상됩니다.핵심 기술은 R7 월드모델(World Model)입니다. 2026년 4월 상하이자동차그룹·폭스바겐 협력 모델 ID. ERA 9X에 최초 양산 탑재됐습니다. R7은 세 계층으로 작동합니다.첫째, 1억 2천만 킬로미터 실차 주행 데이터에서 추출한 1억 개의 데이터로 물리 법칙과 인과 관계를 압축하는 사전학습(Pre-training). 둘째, 극단적 롱테일 시나리오(Long-tail Scenarios)를 폐쇄 루프 내에서 반복 검증하는 시뮬레이션. 셋째, 가상 세계에서 수천만 차례 시행착오를 반복하며 모방 학습에서 더 나은 경로로 나아가는 강화학습(Reinforcement Learning). 이 순환 구조를 통해 R7은 한 번도 마주친 적 없는 상황에서도 최적 판단을 도출합니다.현재 로보택시(Robotaxi)는 중국 상하이·쑤저우, 독일 뮌헨, UAE 아부다비에서 운영 중이며 2027년에는 로보트럭(무인 화물차)으로 확장할 계획입니다. 모멘타 부사장 구궁야오(顧功堯)가 R7을 '피지컬 AI의 ChatGPT적 전환점'이라 규정한 것은 이 맥락에서입니다.두 기업의 IPO가 보내는 신호는 하나로 수렴합니다. AI 경쟁의 축이 파라미터 경쟁에서 현장 실증으로 이동했다는 것입니다. 중커원거는 국가의 의사 결정 체계를 '사후 대응'에서 '사전 추론'으로 전환시킵니다. 공무원이 보고서를 읽고 판단하는 것이 아니라, AI가 다수의 미래 시나리오를 추론한 뒤 최적 경로를 제시하고 인간은 그 선택지를 검토하는 구조입니다.모멘타는 자동차를 물리 세계를 학습하는 AI의 첫 번째 몸체로 전환시킵니다. 차량 한 대 한 대가 센서가 되고, 그 데이터가 월드모델을 훈련시키며 그 모델은 로봇·드론·스마트 인프라 전체로 이식될 기반이 됩니다.글로벌 자본 시장도 이미 이 전환을 읽었습니다. 팔란티어 시가총액이 1년 새 1332억 달러(한화 약 204조 원) 급등한 것, 리페이페이(李飛飛)의 월드랩스(World Labs)와 얀 르쿤(Yann LeCun)의 AMI Labs가 각각 10억 달러 이상의 투자를 유치한 것은 미국과 중국의 같은 흐름을 시사합니다.중커원거와 모멘타. 하나는 인간 사회의 복잡한 의사결정을 추론하고, 다른 하나는 현실 세계의 작동 원리를 인지합니다. 언젠가 이 두 능력이 융합되어 사회경제적 흐름을 추론함과 동시에 물리적 세계를 운용하는 범용 AI가 등장한다면 그것이야말로 진정한 AI 시대의 서막일 것입니다. 2026년 6월 홍콩증권거래소의 두 IPO는, 그 씨앗이 이미 중국 자본시장에 뿌리내렸음을 알리는 신호입니다. 한국 증시가 '삼전닉스'에 울고 웃는 동안 중국은 AI의 값을 다시 매기고 있습니다.