경향신문

6월 25일 경향신문 5면 기사.정청래 전 민주당 대표가 24일 당 최고위원회의에서 사퇴 의사를 밝히고 8·17 전당대회 연임 도전을 공식화했다.정청래는 17분간 발언하는 동안 이재명 대통령을 36회 언급하며 "이러쿵저러쿵 누가 뭐래도 이 대통령을 끝까지 지킬 사람은 저 정청래"라고 강조했다.중앙일보에 따르면, 정청래는 사퇴 직후 조승래 사무총장, 한민수 비서실장, 문정복·박지원·이성윤 최고위원 등 친청(친정청래)계 의원들과의 비공개 회동에서 "당원이 바라는 대로 했다. 당원들이 결국 나를 지켜줄 것"이라고 말했다.그러나 친명계 강득구 최고위원은 최고위원회의 자리에서 "민주당은 이재명 정부와 한 배를 타고 있다. 배의 선장이 둘일 수 없다"며 정청래를 직격했다.익명의 친명계 재선 의원도 동아일보에 "정청래가 당권 투쟁에 매몰돼서 출마를 강행한 것"이라며 "지방선거를 망쳐놓고 대통령 지지율까지 이렇게 떨어지고 있는 상황에서 염치가 없는 거 아닌가"라고 비판했다. 또 다른 친명계 핵심인사는 조선일보에 "정청래가 지난 10개월간 당 대표를 하면서 '명청 갈등'을 일으켜 온 건 사라지지 않는 팩트"라고 했다.친청(친정청래)계는 '명청대전' 프레임을 불식시키는 데 주력했다. 언론이 '친청계'로 분류하는 최민희 의원은 페이스북에 "돌쇠처럼 지킬 사람은 돌쇠처럼 살아온 사람", "이 대통령에게 레임덕은 없을 것"이라며 두 사람을 대립 구도로 보는 시각을 일축했다. 정청래 비서실장 출신 한민수 의원도 MBC 라디오에 출연해 "결국 모든 판단은 당의 주인인 당원이 할 것"이라고 말했다.정청래가 사퇴 후 첫 외부 일정으로 서울 국제도서전에 참석한 문재인 전 대통령을 찾은 것을 두고도 당내 해석이 엇갈렸다. 정청래는 "예고 없는 방문이라서 깜짝 놀라시면서 반겨주셨다"고 했지만 친명계에서는 "친노·친문 세력을 결집해 이기겠다는 노골적 메시지"라는 비판이 나왔다.당원들에게 큰 영향을 주는 유튜버들의 장외 설전도 본격화되고 있다.정청래를 응원해 온 김어준씨는 23일과 24일 연달아 자신의 채널 방송에서 "(대통령 지지율 하락은) 코어(핵심) 지지층이 빠진 것"이라며 "(친명은) 친문이 이제 필요 없고 뉴이재명으로 대체할 수 있다고 생각하지만 엄청난 오산이다. 친문을 쳐낸다는 건 친명을 쳐내는 것"이라고 진단했다.반면, 친명 성향의 방송인 이동형은 23일 JTBC 유튜브 채널 '장르만 여의도'에 나와 "코어층이 흔들린다는 말 자체가 모순이다. 흔들리면 그게 코어층이냐?"며 "연성 지지자니까 흔들리는 것"이라고 반박했다.이 대통령이 6·25 전쟁 76주년을 하루 앞둔 24일 인천 옹진군 연평도 해병대 연평부대를 방문해 대선 공약인 선택적 모병제 추진 의사를 재확인했다.대통령이 연평부대를 찾은 것은 2012년 이명박 전 대통령 방문 이후 14년 만이다.이 대통령은 장병들과의 오찬 간담회에서 "징집병을 최소화하고 모병을 통해 자기 자신의 직장으로 군을 선택할 수 있게 바꿔 나가겠다"고 밝혔다.이 대통령은 선택적 모병제의 구체적 방향을 설명하며 "다 모병으로 바꾸겠다는 것은 아니고, 예산이 허용되는 범위 내에서 충분한 보수를 지급받는 장기 직업군인을 선택하든지, 그게 싫으면 단기 징병에 응하는 식으로 선택하게 하겠다는 취지"라고 부연했다. 선택적 모병제는 의무 징집(단기)과 기술집약형 전투부사관(장기) 중 입영 대상자가 선택하는 제도로, 국방부가 연내 확정을 목표로 군 구조 개편안을 준비 중이다.국방비 증액 계획도 재확인했다. 이 대통령은 "공약한 것처럼 국방비를 국내총생산(GDP) 3.5%까지 증액하기로 했다"며, 해당 예산이 군 인력 역량 강화에 쓰일 것이라고 강조했다. 또 "앞으로 우리 군대도 첨단 과학기술로 재무장을 해야 한다"며 "군인들의 역할도 첨단 무기 장비 체제를 운영하는 전문 병사와 간부로 새롭게 태어나야 한다"고 했다.또한 대통령은 장병들에게 "약간 억울한 생각이 들 수 있다고 생각한다. 약간이 아니라 많이 억울할 수도 있다"며 "여러분처럼 특별한 희생을 치르는 사람들에게는 특별한 보상을 통해서 형평을 이뤄야 된다는 게 제 신념"이라고 말했다. 경향신문은 이 발언을 6·3 지방선거 이후 지지율이 하락하는 상황에서 병역 문제에 민감한 20대 남성층을 겨냥한 외연 확장 행보로 풀이했다.최근 시험에서 스마트 안경을 이용한 부정 행위 사례들이 나오고 있다.한국토익위원회에 따르면, 지난달 10일과 31일 치러진 토익 정기 시험에서 스마트안경을 착용한 응시자가 각각 1명씩 적발됐다. 이들은 성적이 무효 처리되고 향후 4년간 응시 자격이 제한됐다. 한국산업인력공단이 지난달 시행한 전기기사 컴퓨터 기반 시험에서도 응시자 3명이 같은 방식의 부정행위로 적발됐다.최신 스마트안경은 일반 안경처럼 착용한 상태에서 렌즈에 부착한 카메라에 포착된 정보를 AI가 분석해 정보를 검색하거나 자동 번역할 수 있다.문제는 이런 스마트안경이 일반 뿔테 안경과 외형상 거의 구별이 되지 않는다는 점이다. 중학교 교사 이은미씨(47)는 조선일보에 "스마트폰이나 스마트워치는 시험 전에 일괄 수거할 수 있지만, 스마트 안경은 일일이 카메라 렌즈나 전원 버튼이 있는지 검사해야 걸러낼 수 있다"며 "시험 때 부정행위에 동원될 수 있어 학교에서 비상이 걸렸다"고 말했다.교육부는 지난 16일 전국 17개 시·도 교육청에 스마트안경(AI 글라스)을 활용한 시험 부정행위 예방 공문을 발송했다. 교육부는 스마트안경을 시험 중 소지할 경우 부정행위로 간주될 수 있다는 점을 학생과 학부모에게 사전 안내하도록 각 교육청에 요청했으며, 25일 현재 17개 교육청 가운데 15곳이 공문 발송을 마쳤다.교육부는 올해 수능부터 감독관 유의사항에 스마트안경 대응 요령을 포함하는 방안을 검토 중이다.경기도교육청은 지난 8일 기말고사 출제 기간을 맞아 교사들에게 공문을 보내 생성형 AI 결과물을 시험 문제로 그대로 활용하지 말 것을 당부했다. AI가 제시한 문항에 기출 문제나 문제집 내용이 포함될 수 있다는 이유에서다. 경기도의 한 중학교 교사는 "교사들도 AI의 도움을 어디까지 받아 수업에 활용할지, 학생들에게는 어느 선까지 허용해야 할지 고민이 많다"고 했다.정기승 전 대법관이 24일 별세했다. 향년 98세.정기승은 1956년 실시된 제8회 고등고시 사법과에 합격해 대법원 재판연구관과 서울형사지방법원장 등을 거쳐 1985~1988년 대법관에 임명됐다.노태우 정부 시절인 1988년 '2차 사법파동'으로 김용철 당시 대법원장이 사퇴하자 후임 대법원장 후보로 지명됐으나 국회 임명동의안 표결에서 과반수(148표)에 7표 모자란 141표 밖에 얻지 못했다. 헌정 사상 대통령이 국회에 요청한 대법원장 임명동의안이 부결된 것은 그때가 처음이었다.당시는 여소야대 국회였는데, 정기승이 판사를 지내는 동안 민주화 인사들에게 내린 판결들에 대한 비판이 작용했다.대표적으로 1972년 5월 10일 서울형사지법 부장판사 재직시절 그는 '서울대생 내란음모 사건'으로 기소된 이신범과 장기표에게 징역 4년, 심재권과 조영래에게 징역 3년을 각각 선고했다. 최근 출간된 '반헌법행위자 열전' 법원 편은 "이전에도 많은 학생들이 내란죄로 기소된 적은 있어도 실제로 유죄 판결을 내린 판사는 정기승이 처음이었다"고 썼다.정기승은 전두환 정권 시절 서울형사지법원장으로 재직할 때도 일선 판사들의 재판에 개입한 것으로 유명했는데, 사법연수원 18기생 185명이 국회 표결 전날인 1988년 7월 1일 반대 성명을 내기도 했다. 이 대통령과 정성호 법무부 장관, 문병호·최원식 전 의원, 문무일 전 검찰총장 등이 당시 멤버들로 알려졌다.이후 변호사로 개업한 정기승은 1998년 4월 22일 출범한 '헌법을 생각하는 변호사 모임' 초대 회장을 맡았고, 2017년 박근혜 전 대통령 탄핵 심판 대리인단에도 참여했다.나치 독일 게슈타포에 체포돼 처형된 프랑스 역사학자이자 레지스탕스 영웅 마르크 블로크(1886~1944)가 23일(현지시간) 부인 시몬 비달과 함께 프랑스 최고 영예의 전당 팡테옹에 헌정됐다.알자스의 유대인 가정 출신인 블로크는 '봉건사회' 등을 쓴 중세사 전문가로서 1929년 동료 학자 뤼시앵 페브르와 함께 아날 학파의 기관지 '경제사회사 연보'를 창간했다.1940년 페탱 정권의 반유대주의 정책으로 소르본대 교수직을 잃은 그는 1943년 레지스탕스에 합류했고, 이듬해 3월 8일 독일 게슈타포에 붙잡혔다. 그는 이른바 '리옹의 도살자' 클라우스 바르비의 지시 아래 고문을 당하는 등 고초를 겪다가 같은 해 6월 16일 동료 대원 27명과 함께 총살됐다.에마뉘엘 마크롱 대통령은 이날 저녁 파리 팡테옹에서 열린 헌정식 연설에서 블로크를 "계몽주의의 인간"이자 "그림자의 군대"를 선택한 인물이라고 칭송했다. 군인들은 블로크 부부를 상징하는 두 개의 빈 관을 팡테옹 안으로 운구했는데, 실제 유해는 유족 뜻에 따라 크뢰즈의 가족 묘지에 그대로 남았다.▲ 경향신문 = 불장 속 '영리치·영푸어' 더 키운 소득격차▲ 국민일보 = 혼돈의 '잠실' … 부정선거론 외치며 돈벌이▲ 동아일보 = 정청래 연임 도전… '명청대전' 시작됐다▲ 서울신문 = 정청래 '명청 전쟁' 방아쇠 당겼다▲ 세계일보 = 정청래 '마이웨이'… 與 당권전쟁 점화▲ 조선일보 = 속전속결 '호남 투자'… 정치에 휘둘리는 반도체▲ 중앙일보 = "징집병 최소화, 모병제 전환"▲ 한겨레 = 정청래 연임 도전장 '명·청대전' 격해진다▲ 한국일보 = 친명이 뭐라든, 정청래 연임 '마이웨이'