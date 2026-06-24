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2026년 화산엔진 포스대회. Doubao 2.1 대형모델과 결합하는 Seedream 5.0 Pro, Seedance 2.5를 동시에 발표. 일평균 180조 토큰으로 산업단의 인프라를 선언했다.2026년 6월 23-24일 열리는 바이트댄스의 '화산엔진 포스(Force) 대회'가 글로벌 AI 업계에 파장을 일으키고 있습니다. 일평균 180조 개라는 천문학적인 토큰 호출량은 단순한 숫자의 나열을 넘어, 대형 모델이 중국 실제 산업 현장에 깊숙이 뿌리내렸음을 방증합니다.우리는 이 거대한 물결을 단순히 중국 인구가 많아서 생기는 성과로 받아들이면 안 됩니다. 이는 AI가 어떻게 산업 전반의 생산 라인을 장악하고 있는지, 그리고 미래의 글로벌 생산성 경쟁이 어떤 방향으로 전개될 것인지를 보여주는 시그널이기 때문입니다.바이트댄스가 발표한 최신 세대 범용 대형 모델인 '더우바오 2.1(Doubao-Seed-2.1)'의 일평균 토큰 호출량은 180조 개에 달합니다. 첫 발표 이후 2년도 채 되지 않아 1,500배 폭증한 수치입니다. 이를 바탕으로 화산엔진은 중국 공용 클라우드 MaaS 시장의 49.5%를 점유하며 압도적인 1위에 올랐습니다. 특히 일일 1조 토큰 이상을 사용하는 이른바 '조(兆) 토큰 클럽'에 가입한 기업이 200개사를 넘어섰으며, 여기에는 제조, 금융, 자동차 등 실물 산업 전반이 망라되어 있습니다.이러한 대량 소비는 단순히 사용자가 많아서가 아닙니다. 고성능의 '더우바오 2.1 프로(Pro)'와 가성비의 '터보(Turbo)' 모델을 내놓으며 모델의 능력이 실제 업무를 대체할 수 있는 '질적 변곡점'을 넘어섰기에, 기업들이 기꺼이 대규모 토큰을 소모하며 AI를 생산 라인에 투입했음을 의미합니다. 토큰 소비의 폭증은 곧 AI가 실물 경제의 핵심 동력으로 자리매김했음을 뜻하는 확고한 지표입니다.이번에 발표된 더우바오 2.1은 코딩, 에이전트, 시각 언어 모델(VLM) 분야에서 괄목할 만한 진전을 보였습니다. 가장 주목할 만한 사례는 칩 설계 과정인 RTL(레지스터 전송 수준) 테스트입니다. AI가 18시간 동안 연속으로 구동되며 9차례의 반복 수정을 거쳐 시뮬레이션부터 종합 검사까지 전체 공정을 자율적으로 완수했습니다. 또한 다수의 에이전트가 협력하여 당일 아카이브(arXiv)에 올라온 수백 편의 논문을 자동으로 분류하고, 중간에 발생하는 코딩 오류를 스스로 수정하는 능력도 입증했습니다.과거의 AI는 사용자가 프롬프트를 입력하면 답변을 내놓는 수동적 도구에 불과했습니다. 그러나 이제는 '시드2.1 딥싱크(Seed2.1 Deep Think)' 모드처럼 스스로 동적 경로를 계획하고, 예외 상황을 처리하며, 최종 산출물을 납품하는 '실무자'로 진화했습니다. 사용자의 1회 질문 뒤에서 에이전트가 수만 번의 추론과 검증을 거치면서 토큰이 기하급수적으로 소모됩니다. 180조 토큰의 상당부는 바로 이러한 보이지 않는 곳에서의 자율적 업무 수행에서 발생했으며 이는 AI가 고부가가치의 공학적 업무를 완전히 인계 받았음을 시사합니다.바이트댄스의 토큰 폭발은 텍스트와 코드에만 국한되지 않으며 나아가 멀티모달 모델이 단순한 영상 생성을 넘어 '월드모델(World Model)'로 나아가는 중대한 변곡점을 보여줍니다. 시댄스 2.0이 4K 고화질 직출력으로 시장에서 AI 영상 생성의 가능성과 상업성을 증명한 현행 SOTA 모델이라면, 올 7월에 출시될 시댄스 2.5는 최대 50개의 다양한 소스를 융합해 30초 길이의 영상을 단번에 뽑아내고 정밀 후편집까지 가능하게 만든 차세대 '올인원 프로덕션' 모델"로 진화한 것입니다.이들 모델은 단순히 화려한 화면을 만들어내는 것이 아니라 물리적 법칙과 공간적 논리를 이해하여, 자율주행 시뮬레이션, 로봇 제어, 산업 공정 시뮬레이션 등 실물 경제의 가상 훈련장 역할을 수행합니다. 여기에 전문 디자인 툴의 워크플로우를 대체하는 이미지 생성 모델 '시드림(Seedream) 5.0 Pro'가 다중 레이어 분리와 14개 국어 정밀 텍스트 배치를 지원하며 결합됨으로써바이트댄스는 영상과 이미지를 아우르는 완벽한 멀티모달 생산성 생태계를 구축했습니다.이러한 기술적 진보의 결실은 고객사 명단에서 여실히 드러납니다. 현재 바이트댄스의 주요 고객은 금융(중국건설은행, 중국은행 등), 자동차(지리자동차, 베이징자동차 등), 서비스(메이투안 등), 게임(넷이지 등), 제조업(하이얼, Midea 등)을 대표하는 중국의 거대 기업들입니다.이들 기업이 막대한 토큰을 소모하며 AI를 핵심 생산 라인에 투입하는 것은, 중국 산업 전반이 DX(디지털 전환)를 넘어 본격적인 AX(AI 전환, AI Transformation) 시대로 진입했음을 의미합니다. AI가 단순한 보조 도구가 아닌, 물리적 세계의 의사 결정과 운영을 통제하는 핵심 생산 설비로 자리 잡으며 모든 산업의 가치사슬을 재편하고 있는 것입니다.미국의 프론티어 AI 모델 기업 앤트로픽의 성장세 또한 가파릅니다. 사크라(Sacra)와 퓨처서치(FutureSearch) 등 글로벌 분석 기관에 따르면, 앤스로픽은 2026년 5월 기준 연간 매출 런레이트(ARR) 470억 달러를 기록했으며, API 호출이 전체 매출의 약 80%를 차지합니다. 일일API 매출 약 1억 300만 달러와 유효 단가를 역산할 때, 앤스로픽의 일일 토큰 처리량은 10조에서 최대 20조 개 수준으로 추정됩니다. 특히 우버(Uber) CTO가 밝힌 바와 같이, Claude Code 도입으로 엔지니어 1인당 월 500~2000달러의 API 비용이 발생하며 AI 예산이 4개월 만에 소진되었다는 점은 에이전트 코딩이 토큰 소모의 핵심 동력임을 보여줍니다.그런데 앤스로픽의 10~20조 토큰과 비교하더라도, 바이트댄스의 180조는 여전히 9~18배 압도하는 규모입니다. 미국이 '가장 똑똑한 두뇌'를 고가에 제공하여 글로벌 기업의 핵심 추론을 독점하는 프리미엄 전략을 구사한다면, 중국은 '가장 많이 쓰이는 인프라'를 극단적 저가(클로드 오퍼스 대비 80% 저렴)로 제공하며 전 산업을 자사 생태계에 락인(Lock-in)시키는 물량 공세를 펼치고 있습니다.실제 산업 현장의 대규모 토큰 소모는 데이터 피드백으로 이어져 모델 성능을 고도화하며, 이는 향후 AI 표준 주도권 경쟁에서 중국이 단순 기술 추격을 넘어 '실전 적용' 면에서 미국을 위협하고 있음을 방증합니다.바이트댄스의 선례는 한국 AI 생태계에 시급한 과제를 던집니다. 특히 현재 한국은 글로벌 최고 수준의 자체 파운데이션 모델(FM)이 부재한 상황이므로 전략의 무게중심을 '독자 모델 개발'과 '모델에 독립적인 산업 인프라 구축'의 듀얼 전략으로 가야 합니다. 외국 모델을 먼저 산업에 이식하여 가치 사슬을 완성하고 향후 독자 모델이 확보되면 매끄럽게 이식(전환)할 수 있는 시스템적 방어 전략이 현실적입니다.이를 위해 시스템 아키텍처 차원에서 '플러그 앤 플레이(Plug & Play)' 구조를 선제적으로 구축해야 합니다. 첫째, AI 모델(엔진)과 산업 애플리케이션(차체)을 하드코딩으로 결합하지 않도록 'LLM 추상화 계층'을 두어, 향후 모델 교체 시 게이트웨이 라우팅 설정만으로 교체가 가능하도록 설계하는 방법입니다.둘째, 두뇌(추론)와 손발(툴)을 분리하여, ERP나 MES 등 기업 내부 시스템을 조작하는 인터페이스를 표준 규격의 자산으로 독립시켜야 합니다. 셋째, 외국 모델을 사용하더라도 그 과정에서 발생하는 프롬프트 이력, 사용자 피드백, 도메인 지식은 100% 자사 서버에 축적하여 데이터 주권을 확보해야 합니다. 외국 모델을 일종의 '데이터 수집 및 워크플로우 검증용 프로브'로 활용하는 것입니다.무엇보다 본질적인 것은, 각 산업 단위에서 AX(AI Transformation)가 단순한 기술 도입을 넘어 기존 가치 사슬을 해체하고 재편하는 전략적 필연성임을 경영진이 통찰하는 것입니다. 이를 위해 단순한 API 호출을 넘어, 현장의 도메인 지식(Domain Knowledge)을 AI 에이전트의 워크플로우로 구조화하고, 예외 상황을 디버깅하며, 실증 기반으로 모델 성능을 지속 최적화하는 '기업 특화 AI 운영 역량(AIOps 및 도메인 파인튜닝 노하우)'을 조직 내부에 내재화해야 합니다.이 과정에서 확보된 운영 철학과 축적된 고품질 도메인 데이터, 자체 평가 파이프라인은 향후 독자 파운데이션 모델이 등장했을 때 가장 강력한 부스터가 될 것입니다.대형 모델의 경쟁이 무대 위의 데모에서 실제 생산 라인의 토큰 소비량으로 옮겨가고 있습니다. 모델은 언제든 교체할 수 있지만 구축된 에이전트 워크플로우와 내재화된 운영 노하우, 그리고 축적된 도메인 데이터는 영원한 자산입니다. 180조 토큰의 위력은 본격적인 AX 혁명의 신호탄이며, 우리도 더 이상 미루면 늦습니다. 이 시스템적 철학을 바탕으로 거대한 생산성 혁명에 동참해야 할 결정적 시점에 서 있습니다.