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26.06.25 06:55최종 업데이트 26.06.25 06:55
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반도체 팹 내부의 모습. 호남 RE100 반도체 산단에 필요한 건 전공정 팹(FAB)입니다.이봉렬

최근 언론을 통해 삼성전자와 SK하이닉스가 호남 지역에 수백조 원을 투자해 전공정 팹(Fab·반도체 생산라인)을 포함한 반도체 제조 시설을 짓는 방안을 정부와 조율 중이라는 대형 속보가 쏟아지고 있습니다. 그동안 반도체 특별과외 연재를 통해 수도권에 집중된 반도체 제조 시설의 위험성을 경고하고 '호남 RE100 반도체 산단'의 필요성을 일관되게 주장해 왔던 입장에서 무척 반갑고 가슴 뛰는 소식입니다.

그동안 대한민국은 인재도, 인프라도, 대기업 공장도 모두 수도권으로만 쏠리는 극단적인 일극 체제를 유지해 왔습니다. 그 결과 지방은 소멸해가고 수도권은 과밀화로 몸살을 앓고 있습니다. 반도체 전공정 팹 하나가 들어서면 수만 개의 고품질 일자리와 수백 개의 협력업체가 함께 움직입니다.

호남에 대규모 반도체 거점이 조성된다면 청년 인구의 유출을 막고, 교육·의료·문화 인프라가 동반 성장하는 강력한 지역 경제 생태계가 구축될 것입니다. 지방 분권을 외치는 백마디 구호보다, 제대로 된 팹 하나를 지방에 세우는 것이 진정한 균형발전의 마침표가 됩니다.

여기에 더해 이미 닥쳐온 기후 위기를 극복하기 위한 세계적인 노력, 즉 RE100 캠페인에 우리 기업들이 온전히 동참할 수 있는 결정적 기회이기도 합니다. 현재 애플, 엔비디아, 구글 등 글로벌 빅테크 기업들은 공급망 전체에 2030년까지 RE100(재생에너지 100% 사용)을 달성하라며 강력한 압박을 가하고 있습니다. 반도체 전공정 팹은 막대한 전력을 소비하는 대표적인 전기 먹는 하마입니다. 현재 전력 부족과 송전 선로 포화 상태에 직면한 수도권에서는 청정 에너지를 조달할 방법이 전무합니다.

반면 호남은 대한민국에서 신재생 에너지 잠재력이 가장 풍부한 곳입니다. 전남의 해상 풍력과 전북 새만금의 대규모 태양광 단지는 청정 전력을 현장에서 곧바로 팹에 공급할 수 있는 최적의 환경을 갖추고 있습니다. 호남 반도체 산단은 국가 탄소 중립 실현은 물론, 탄소 배출을 줄이지 못하면 반도체를 사지 않겠다는 글로벌 바이어들의 칼날을 피할 수 있는 유일한 탈출구입니다.

이렇듯 중차대한 돌파구가 코앞에 다가왔지만, 아직 마음을 놓을 때가 아닙니다. 여전히 '호남 RE100 반도체 산단'의 본질적인 의의를 이해하지 못한 채, 어떻게든 임기응변으로 상황만 모면하며 시간을 벌려는 움직임이 감지되기 때문입니다.

게다가 팹 조성 과정에서 심도 있게 다뤄야 할 핵심 사안들도 여전히 수면 아래에 있습니다. 다음 주로 예상되는 공식 발표가 단순한 지역 민심 달래기용 말잔치나 먼 미래의 양해각서(MOU)로 끝나지 않으려면, 반드시 다음과 같은 구조적 전환과 핵심 조건들이 명시되어야 합니다.

용인 산단 중단이 먼저… 시차 둔 투자는 안 하겠다는 말

경기도 용인시 처인구 원삼면 용인반도체클러스터 일반산업단지 공사현장. 2026-01-26연합뉴스

호남 반도체 산단이 단순한 말잔치로 끝나지 않기 위한 첫 번째 조건은 현재 추진 중인 용인 반도체 클러스터의 조성을 과감히 중단하거나 전면적인 속도 조절에 나서는 것입니다.

기업이 동원할 수 있는 자본과 인력은 한정되어 있습니다. 삼성전자와 SK하이닉스가 용인에 수백조 원을 쏟아부으며 대규모 공장을 짓는 와중에 동시에 호남에도 전공정 팹을 올린다는 것은 물리적으로 불가능합니다. 만약 이번 발표가 용인 산단을 다 짓고 난 후, 2030년대 후반이나 2040년대에 호남 투자를 시작하겠다는 식의 순차적 계획이라면, 이는 냉정하게 말해 시간 끌기용 카드이자 대국민 희망 고문일 뿐입니다.

벌써부터 그런 조짐이 보입니다. 김용범 청와대 정책실장은 24일 관훈클럽 초청 관훈토론회에서 "용인에 짓기로 한 것을 짓지 않고 지방으로 간다는 차원이 절대 아니다"라며 논의 중인 지방권 투자는 용인 이전이 아닌 "새로운 클러스터를 만드는 것"이라고 설명한 바 있습니다(관련 기사 : 김용범 "호남·충청 반도체 클러스터, 용인 짓기로 한 것 옮기는 것 아냐"). 이건 하지 않겠다는 말과 다르지 않습니다.

수도권 집중을 막고 RE100 요구에 부합하려면 호남 산단이 지금 즉시 시작되어야 합니다. 구체적인 타임라인이 빠진 발표는 알맹이 없는 껍데기입니다. 삼성전자의 경우 평택 P6 라인 완공 및 가동 이전에 호남 투자를 시작해야 하고, SK하이닉스는 용인 클러스터 1공장(팹)을 지은 후 2공장으로 넘어가기 전, 바로 호남으로 방향을 선회해야 합니다. 그래야만 국가 경제의 리스크를 줄이고 에너지를 찾아 움직이는 글로벌 반도체 전쟁에서 승기를 잡을 수 있습니다.

우리 기업들은 RE100 달성 목표 시기를 은근슬쩍 2050년으로 설정하고 있지만, 글로벌 빅테크 고객사들은 이미 '2030년'으로 데드라인을 못 박아두었다는 사실을 절대 잊어서는 안 됩니다. 이번 발표에 명확한 타임라인이 반드시 포함되어야 합니다.

리스크 분산의 묘수

두 거인 기업의 투자 소식에 호남 지자체들이 제 살 깎아먹기식 유치 경쟁을 벌이거나, 반대로 특정 한 지역에 두 회사의 팹을 몽땅 몰아넣는 우를 범해서는 안 됩니다

반도체 팹을 지방으로 분산하려는 핵심 이유 중 하나는 지정학적·인프라적 리스크 해소에 있습니다. 과거 미국 텍사스 한파로 오스틴의 삼성 팹이 멈추거나 대만 지진으로 TSMC 라인이 멈췄을 때 글로벌 공급망이 어떻게 요동쳤는지 우리는 똑똑히 목격했습니다. 한 지역에 모든 시설을 몰아넣으면 전력, 용수, 가스 등 인프라에 가해지는 부담이 임계점을 넘게 되고, 예상치 못한 자연재해나 사고 발생 시 국가 반도체 산업 전체가 마비되는 치명적인 결과를 초래합니다.

따라서 호남 내부에서도 철저한 분산 배치가 필요합니다. 가장 효과적인 시나리오는 한 회사는 전북에, 다른 한 회사는 전남·광주권에 배치하는 전략입니다.

전북은 새만금을 포함해 광활한 부지와 서해안의 풍부한 신재생 에너지 인프라를 바탕으로 대규모 전공정 팹을 안정적으로 수용하기에 최적입니다. 전남·광주는 이미 앰코코리아를 비롯한 글로벌 후공정(패키징) 기업들의 기반이 탄탄하게 닦여있는 만큼, 이를 연계한 첨단 반도체 전·후공정 벨트를 조성하기 유리합니다. 양사를 전북과 전남으로 나누어 배치할 때, 인프라 과부하를 막고 호남 전체가 골고루 발전하는 상생의 시너지가 완성될 수 있습니다.

K-반도체의 한계 깨기… TSMC·UMC와 유럽 팹까지 품어야

마지막으로, 이번 호남 반도체 산단 조성을 국내 대기업 두 곳만의 유치전으로 제한할 필요가 전혀 없습니다. 우리는 더 넓은 세상을 봐야 합니다. 대한민국 반도체는 메모리 분야에서는 세계 최강이지만, 정작 4차 산업혁명의 핵심이자 전체 시장의 70%를 차지하는 시스템 반도체(파운드리 등) 시장에서는 세계 점유율이 단 3% 안팎에 불과한 고질적인 약점을 안고 있습니다.

이 한계를 깨부수기 위해 대만의 TSMC, UMC 같은 세계적인 파운드리 기업이나 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스 같은 유럽의 첨단 시스템 반도체 회사들의 팹을 호남으로 유치하는 글로벌 오픈 전략을 정부와 지자체가 적극적으로 펼쳐야 합니다.

현재 대만과 유럽의 반도체 기업들은 중국과의 지정학적 위기 분산과 공급망 다변화를 위해 동남아(말레이시아, 싱가포르 등)와 미국, 일본 등지에 공격적으로 해외 팹을 짓고 있습니다. 그들이 새로운 부지를 선택할 때 가장 골머리를 앓는 핵심 요소가 바로 안정적인 재생 에너지와 정교한 제조 생태계입니다.

말레이시아나 인도네시아 등 동남아 국가들과 비교했을 때, 우리나라는 전력·용수 인프라의 안정성, 숙련된 엔지니어 풀, 그리고 반도체 장비·소재 공급망의 성숙도 측면에서 비교가 안 될 정도로 앞서 있습니다. 여기에 호남의 압도적인 재생 에너지 환경과 파격적인 세제 혜택, 인허가 특례 등 국가 차원의 딜이 결합한다면 글로벌 공룡 기업들을 끌어들이지 못할 이유가 없습니다.

해외 유수 기업들의 팹이 호남에 둥지를 트는 순간, 대한민국은 메모리 편중을 벗어나 명실상부한 세계 시스템 반도체의 허브로 한 단계 도약하게 될 것입니다.

북극의 한기가 미국 텍사스까지 내려 오는 극심한 기후 변화의 시대입니다. 반도체 팹 분산배치야말로 반도체 산업을 지키는 최선의 방법입니다.NASA

이번 호남 반도체 투자설이 단순히 지역 민심을 의식한 정치적 수사나 구두 선에 그쳐서는 안 됩니다. 글로벌 빅테크 기업들이 못 박아둔 2030년 RE100이라는 데드라인은 이제 불과 몇 년 남지 않았습니다. 지금 당장 용인의 가속 페달에서 발을 떼고 호남의 RE100 전공정 팹을 착공해도 시간이 모자랄 지경입니다.

정부와 대기업이 내놓을 발표문에는 '수백조'라는 화려한 숫자 뒤에 숨은 모호한 미래 대신, 용인 중단과 호남 즉시 시작이라는 구체적인 로드맵과 타임라인이 반드시 박혀 있어야 합니다. 그것이 빠진 발표라면 아무런 의미가 없습니다. 이번 발표가 대한민국 반도체의 대전환이자 진정한 국토 균형 발전의 위대한 첫걸음이 될 수 있도록, 현장의 노동자들과 지역 시민 사회, 그리고 언론이 눈을 부릅뜨고 지켜보아야 할 이유가 바로 여기에 있습니다.
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