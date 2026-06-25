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북극의 한기가 미국 텍사스까지 내려 오는 극심한 기후 변화의 시대입니다. 반도체 팹 분산배치야말로 반도체 산업을 지키는 최선의 방법입니다.이번 호남 반도체 투자설이 단순히 지역 민심을 의식한 정치적 수사나 구두 선에 그쳐서는 안 됩니다. 글로벌 빅테크 기업들이 못 박아둔 2030년 RE100이라는 데드라인은 이제 불과 몇 년 남지 않았습니다. 지금 당장 용인의 가속 페달에서 발을 떼고 호남의 RE100 전공정 팹을 착공해도 시간이 모자랄 지경입니다.정부와 대기업이 내놓을 발표문에는 '수백조'라는 화려한 숫자 뒤에 숨은 모호한 미래 대신, 용인 중단과 호남 즉시 시작이라는 구체적인 로드맵과 타임라인이 반드시 박혀 있어야 합니다. 그것이 빠진 발표라면 아무런 의미가 없습니다. 이번 발표가 대한민국 반도체의 대전환이자 진정한 국토 균형 발전의 위대한 첫걸음이 될 수 있도록, 현장의 노동자들과 지역 시민 사회, 그리고 언론이 눈을 부릅뜨고 지켜보아야 할 이유가 바로 여기에 있습니다.