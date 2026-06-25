연합뉴스

김영훈 고용노동부 장관이 지난 1월 14일 서울 서초구 양재 엘타워에서 열린 현장 감독관과의 대화에서 특강을 하고 있다. 2026.1.14엄마는 국가 기관을 방문했을 때 그렇게 친절하고 자기편을 들어 주는 공무원을 만난 기억이 별로 없었다고 말했습니다. 진정서에서 법 적용 내용이 틀린 부분과 주장 내용을 입증할 만한 방법을 엄마에게 조곤조곤 설명해 줬습니다. 그렇게 다정하던 근로감독관은 노동청의 출석요구에 묵묵부답이던 사용자에게는 추상같이 처벌의 가능성을 통보하며 체불된 퇴직금이 청산될 수 있도록 정성을 다해 엄마를 도왔습니다.엄마의 일을 계기로 노동단체에서 노동 상담일을 시작하고 엄마와 같은 사례가 보편적인 것은 아니라는 점을 느꼈습니다. 제가 일하는 상담소를 찾아오는 수많은 노동 사건, 피해자들이 정부 노동 행정의 무력함을 비판합니다.사장님이 연장 근로를 시켜 놓고도 연장 근로 가산 수당을 주지 않아 고용노동지청에 진정한 어느 청소년 노동자에게 담당 근로 감독관은 진정 취하를 종용했습니다 "소비 기한이 지난 삼각김밥을 먹었다고 사업주가 맞고소할지도 모른다"라며 겁을 잔뜩 주면서 말입니다. 게다가 청소년 노동자가 주장하는 연장 근로의 증거가 없다며 양쪽의 주장이 엇갈려 수당의 지급을 명령할 수 없다고 했답니다. 그 감독관의 말에 그 청소년 노동자는 "세상이 이런 거냐며 다시는 아르바이트를 하지 않겠다"라고 분노했습니다.피해 노동자들이 가장 분통을 터뜨리는 일은 그들의 처지를 살피지 못하고 사무적으로 대하는 공무원들의 냉정함이었습니다. 부당 해고의 억울함을 호소하는 피해 노동자에게 "부당해고 사건은 지방노동위원회로 가야지 왜 노동청에 왔냐?"며 호통치는 근로감독관에게 고개 숙여 죄송하다고 말할 수밖에 없었다는 어느 상담자의 사연이 기억납니다.노동 행정 절차와 법적 지식이 부족한 현장 노동자들이 흔히 하는 실수입니다. 이러한 피해 노동자들이 엄마가 만났던 그 근로감독관을 만났더라면 어땠을까요?정부는 안전한 일터와 공정한 노동 시장의 질서가 유지될 수 있도록 노동감독관(지난 3월 근로감독관에서 노동감독관으로 명칭 변경)을 지난해에 1000명을 증원하고 올해도 1000명을 증원할 계획입니다. 그동안 업무량이 많아 피해 노동자들의 사건 하나하나에 집중할 수 없었던 구조적 문제를 해결할 수 있었으면 좋겠습니다. 임금체불이나 산업재해 등 노동자의 피해가 발생하기 전에 노동 현장에 대한 적절한 예방적 지도·감독도 잘 이뤄지길 기대합니다.