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영화 <1980 사북> 스틸컷엣나인필름
1970년 12월 10일 도계 흥국탄광에서 갱내 화재로 8명 소사
1971년 2월 15일 황지읍 혈암 탄광 광차 104미터 낭떠러지로 추락 12명 사망
1972년 2월 28일 문경군 단봉광업소 일산화탄소 누출로 8명 질식사
1973년 5월 5일 황지읍 혈암탄광 광차 전복사고로 19명 사망, 16명 부상
1973년 11월 23일 정선군 고한 동고광업소 폭발사고 17명 사망
1974년 1월 15일 황지읍 어룡광업소 갱내 출수 사고로 12 명 사망
1974년 5월 28일 정선군 고한 삼척탄좌 정암광업소 갱 붕락으로 18명 사망
1977년 11월 16일 도계 장성탄광 화재, 402명 매몰 9명 사망
1978년 11월 10일 도계 장성광업소 승강기 추락 12명 사망
1979년 4월 14일 정선군 함백광업소 화약폭발사고로 광부 26명 사망, 34명 부상
1979년 10월 27일 문경 은성광업소 지하 화재로 42명 사망
1980년 5월 20일 충남 보령군 덕수탄광 갱 붕락으로 5명 사망
1981년 1월 6일 경북 문경 은성광업소 갱 붕락으로 8명 사망
1981년 7월 1일 정선군 고한 정동광업소 폭발 사고로 7명 사망, 28명 부상
1970년대 내내 매년 평균 200명에 가까운 광부들이 일터에서 목숨을 잃었다. 1980년대에 들어서도 사정은 크게 달라지지 않았다. 전체 산업 노동자 6백만 명 중 광부들이 차지하는 비율은 1.5% 이하였지만, 재해 사망자 비율은 평균 14%를 넘었다(고용노동부, "산업재해현황분석"). 1983년 ILO 보고서는 한국의 탄광 노동자 사망재해 도수율이 일본의 10배, 필리핀의 5배라고 밝힌 바 있다.
폐광 이후 광산 재해 건수는 크게 줄었지만, 1988년 이후에는 진폐 사망자가 재해 사망자 수를 추월했다. 과거 탄광이 번성했던 강원도 4개 시군(태백·정선·삼척·영월 등)에 가장 많은 진폐 재해자가 밀집해 있다.
강원 지역 진폐 재해자 수는 2017년 3677명 수준이었으나, 잠복기를 거친 퇴직 광부들의 노령화와 함께 2021년 5029명, 2022년 5272명으로 매년 오히려 증가하는 추세를 보였다. 고용노동부 및 질병관리청 국가건강정보포털에 따르면 과거 1971년부터 2004년까지 34년간 광업에 종사하다 산재를 당한 근로자는 총 20여만 명이고, 진폐 관련 환자는 그 중의 20%인 약 4만 명에 달한다.
석탄 증산에만 몰두하던 당시 국가와 탄광 기업주에게 광부의 안전은 뒷전이었다. '선 생산, 후 안보'라는 노골적인 생산 독려 구호는 광부들의 목숨을 담보로 한 근대화의 험악한 얼굴이었다. 당시 사람들은 매일같이 연탄 불씨를 꺼트리지 않기 위해 애썼지만, 그 탄을 캐낸 사람들에 대해서는 큰 관심이 없었다. 광부들의 이야기는 이따금 전해지는 탄광 붕괴 매몰 사고 소식뿐이었다. 광부들의 목숨과 그 가족들의 생존을 위협하는 열악한 노동환경은 매몰 현장에서 살아나오는 영웅적인 생존기에 묻혔다.
사라진 탄광
이제 대한민국에서 탄광은 찾아 보기 힘들게 되었다. 몇 개 남지 않았던 대한석탄공사 산하의 핵심 국영 탄광들이 몇 년 전부터 차례로 문을 닫았다. 2023년 6월에 우리나라 최초의 탄광이었던 전남 화순광업소가 폐광 되었고, 2024년 6월에는 강원 태백의 장성 광업소가 문을 닫았다. 2025년 6월 30일에는 마지막 국영 탄광으로 남아 있던 삼척 도계 광업소가 89년 만에 폐광해 우리나라에서 국가 차원의 석탄 산업은 공식 종료되었다. 이와 함께 1950년 대한민국 1호 공기업으로 설립되어 우리나라의 산업화를 이끌었던 대한석탄공사도 75년 만에 완전히 청산 되었다.
현재 남아 있는 민영 탄광은 삼척시 도계읍에 있는 경동 상덕광업소 단 한 곳 뿐이다. 상덕광업소 역시 최근 노사 합의에 따라 폐광 시점을 내년 6월로 대폭 앞당겼다. 이제 대한민국은 석탄 산업과의 완전한 이별을 눈 앞에 두고 있다.
탄광이 없는 나라, 광부가 없는 세상에서 '광부의 날'은 어떤 의미를 갖게 될까? '광부의 날'에 사람들이 떠올릴 광부의 이름이 하나라도 있을까?
광부 김창선
아마도 우리나라 역사에서 가장 유명한 광부의 이름은 '양창선'일 것이다. 그는 1967년 8월 22일에 발생한 충남 청양군 구봉광산 매몰 사고에서 15일(총 368시간)만에 살아 돌아온 사람으로 본명은 '김창선'이다. 1960년대 대한민국에서 광부가 유명해질 일은 사고밖에 없었다.
매몰 10일째 되던 날, 그는 암흑 속에서 갱도 내 부서져 있던 인터폰(자석식 전화기) 선을 더듬어 찾아내 직접 연결했다. 지상으로 "나 살아있다"라는 그의 목소리가 들려오자, 포기 하려던 구조 작업은 급반전을 맞이했다.
1967년 5월 재선에 성공한 대통령 박정희는 비서관을 현장으로 급파해 구조를 독려했고, 라디오와 TV로 구출 장면을 전국에 생중계 했다. 당시는 대통령 3선을 허용하기 위한 개헌 발판을 마련하기 위해 여당에서 온갖 부정을 감행했던 이른바 '6·8 부정선거' 파동 시기로, 정권에 대한 민심이 상당히 악화되어 있던 시기였다. 박정희 정권은 광부 김창선의 범국가적인 구출 작전을 대대적으로 홍보하면서 민심을 돌리는데 성공했다.