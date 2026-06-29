윤성효

"현재 중국 경제 성장률의 3분의 1을 재생에너지 산업이 책임지고 있어요. 중국의 GDP 11.4%가 녹색산업에서 나오고 있는 겁니다. 태양광 에너지 가격이 10분의 1 수준으로 떨어진 것도 지난 10년 동안 중국이 엄청난 자원을 쏟아부어서 녹색산업을 지원했기 때문이거든요. 그 전까지만 해도 가격 문제 때문에 국가가 보조금을 지원해서 태양광 보급에 나섰는데 현재는 보조금도 줄여 나가고 있어요. 태양광 발전의 경제성이 확보됐기 때문이죠."

"최근 4~5년 동안 한국 녹색산업 경쟁력은 전 세계적으로 퇴행 중이에요. 국내 내수 시장에서도 국산태양광 모듈 생산은 4~5%에 불과하고요. 전 세계에 한 해 600GW씩 태양광이 깔리는 중인데, 그건 하루에 대형 원전이 2기씩 만들어지는 거랑 똑같거든요. 태양광은 그 정도로 빠르게 확장되고 있어요. 핵발전 기술 수출 시장하고는 비교가 안 되는 엄청나게 큰 게 태양광 시장인데 우리는 손 놓고 있는 거죠. 하지만..."

"한국은 재생에너지 산업에서 충분히 경쟁력이 있습니다."

"중국을 제외하면 6대 녹색기술의 산업 기반을 갖춘 유일한 나라가 한국이거든요. 게다가 요즘 공급망의 다변화가 전략적으로 되게 중요해지고 있잖아요. 예를 들어서 미국이나 유럽 같은 경우에 오직 중국에서만 태양광 패널을 수입하는 건 부담스러운 거죠. 그렇다면 대안이 필요한데 한국이 나설 수 있는 거죠. 한국이 굳이 녹색산업 시장에서 1등이 될 필요는 없거든요. 이제 2등 3등이 돼도 되는 세상이 됐어요. 전 세계에 어마어마하게 깔리고 있는 태양광 패널과 풍력 터빈을 누가 만드는가? 한국이 할 수 있는 거죠."

"재생에너지를 지원하는 정책 수립이 늦어지면 결국 우리 생존과 직결된 에너지 전환에서 한국이 뒤처질 수밖에 없어요. 정부는 재생에너지로 전환의 시급성을 인지해야 합니다. 더 늦어지면 안 됩니다."

"한국은 지방 중심으로 100여 기의 화석연료를 사용한 발전소와 핵발전소가 편제돼 있고, 거기서 생산한 전기가 송전망을 타고 수도권으로 옮겨져서 소비되는 구조잖아요. 하지만 재생에너지는 설계 구조가 그렇게 될 수 없어요. 지역마다 각자 독립된 발전 구조들을 가질 수밖에 없어서 생산되는 에너지 특성에 맞춰서 송신 범위가 결정될 거고요. 그런 이유로 재생에너지가 상용화되면 사회 발전도 분산형으로 가게 될 거라고 봅니다."

"이제 산업의 중심은 에너지입니다. 에너지가 있는 곳으로 사람도 가고 돈도 가는 구조가 만들어져야 합니다. 그걸 거친 용어로 표현하면 '지산지소'라고 생각해요. 지역에서 생산한 것을 지역 내에서 소비한다는 뜻이죠. 전기 에너지도 마찬가지입니다. 이제는 웬만하면 에너지가 생산되는 지역을 중심으로 산업 구조가 재편돼야 한다고 봅니다."

합천댐 수상태양광발전 시설.김병권 소장은 재생에너지의 고무적인 성장으로 중국의 예를 들었다. 중국은 정부 차원에서 녹색산업에 전폭적인 투자를 한 결과, 2026년 시점에서 전 세계 녹색에너지 생산 사이클을 주도하고 있는 국가가 된 것이다.AI(인공지능)산업 전력수급 에너지원에 대한 중국의 태도도 주목할 만하다. 중국은 제15차 5개년 전력기본계획에서 AI데이터센터에 재생에너지를 주 에너지원으로 활용할 거라 밝혔다. 우리나라 정부가 AI전력 대안으로 핵에너지인 SMR을 들이미는 것과는 대조적인 행보다. 김병권 소장은 이에 대한 안타까움을 숨기지 않았다.김병권 소장이 말을 잠시 끊었다가 다시 이었다.재생에너지의 핵심인 6대 녹색기술에는 ①태양광, ②풍력 터빈, ③에너지 저장 기술(ESS), ④전기차(수송·모빌리티), ⑤그린수소 생산을 위한 전해조 기술, ⑥전기 난방용 히트펌프가 있다. 한화솔루션을 비롯해 두산에너빌리티, 삼성SDI, 기아, 현대 등 국내 주요 기업들은 이러한 녹색기술을 제조할 수 있는 역량을 이미 갖추고 있다는 거다.제반 기술이 마련돼 있고 국제 경쟁력도 긍정적인 이 상황에서 재생에너지 전환은 결국 정치적 의지의 문제로 귀결된다고 그가 덧붙였다.시선을 조금 돌려 이제 사회를 돌아보자. 에너지 문제는 경제적 분야뿐만 아니라 사회 전반에 영향을 끼친다. 오늘날 한국의 에너지 생산과 소비 구조는 지방의 대형 발전소에서 대량으로 생산된 전력을 대형 송전망을 통해 도시로 전달하는 철저한 수도권 중심주의다. 이런 구조는 비즈니스와 인력이 수도권으로 집중되는 현상을 더욱 심화시켰고, 지역 소외와 사회 양극화라는 사회문제를 파생시켰다. 김병권 소장은 재생에너지 전환이 이러한 수도권 중심주의 문제를 해결할 수 있으리라 기대한다.에너지는 단순한 상품이 아니다. 에너지는 우리 삶의 구조를 재배치하는 힘으로 작동한다. 따라서 지역 분산형 사회로의 전환은 재생에너지로의 전환과 맞물려 이뤄질 필연적인 변화인 것이다.에너지를 생산하는 동시에 에너지를 소비하기도 하는 분산적 특성을 가진 재생에너지가 완전히 정착한다면, 우리 사회 또한 자연스럽게 분산적인 발전을 향해 움직이게 될 것이다. 그리고 이는 곧 우리나라의 고질적이고 심각한 문제인 국토의 불균형한 발전 문제를 해결하는 길과 연결될 것이다.