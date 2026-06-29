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녹색전환연구소 김병권 소장이 2026년 1월 8일에 열린 ‘2026기후시민네트워킹데이’에서 기조연설을 하고 있다. 김병권소장은 20여년 간 민간 싱크탱크 등 여러 기관에서 사회경제적 개혁 정책과 생태경제학적 해법을 깊이 있게 모색해온 연구자다. 인공지능(AI)과 생태한계, 기후경제 등 녹색전환 전략에 높은 관심을 가지고 있다.녹색전환연구소 유투브
2015년 12월, 기후 위기의 시급성을 인지한 195개국은 파리에서 열린 제21차 유엔기후변화협약 총회에서 '기후변화 협정'을 채택했다. 마침내 전 세계가 함께 "지구 온도 상승을 다 함께 막아보자"라고 손잡은 거다. 파리협정에 따라 참여국들은 2025년에 자발적으로 국가 온실가스 감축목표(NDC, Nationally Determined Contribution)를 설정해 2050년 탄소중립¹에 이를 때까지 실행 정책을 펼치고 5년마다 NDC를 점검하고 갱신해 나가고 있다.
우리나라 또한 파리협정에 따라 2025년 10월에 2035년에 도달할 NDC
를 2018년 대비 53~61%로 제시하고 2026년 1월엔 이를 목표로 한국 녹색 대전환
(K-GX, KOREA Green Transformation)을 선언했다. 또한 지난 5월 19일에는 '제1차 재생에너지 기본 수급 계획
'²을 발표하며 에너지 체제 전환에 박차를 가하기 시작했다.
"전 세계적으로 2020년 들어오면서 화석연료에서 재생에너지로 전환하는 속도가 굉장히 빨라지고 있습니다. 최근에 신설되는 전 세계 전력 설비의 80% 이상은 태양광 아니면 풍력발전이 될 정도로 압도적으로 재생에너지가 에너지 전환의 큰 비중을 차지하고 있거든요. 기후 위기에 대응하기 위해 2050년까지 탄소 중립 되려면 적어도 에너지 전환만큼은 2040년 이전에 끝나야 하기 때문이죠. 사실 시간이 정말 얼마 안 남았죠. 그래서 지금 한창 본격화한 상황이 아닌가 합니다."
녹색전환연구소 김병권 소장은 2026년이 에너지 대전환의 해로서 기후 위기 대응에 대단히 중요한 분기점이 될 거라고 힘주어 말했다.
탄소중립, 핵발전소는 답이 아니다
여기서 잠깐, 온실가스를 배출하지 않는 게 탄소중립의 목표라면 탄소배출을 하지 않는 핵발전은 그 대안이 될 수는 없는 걸까? 실제로 국내 핵에너지 연구자들은 위와 같은 논리로 핵발전을 에너지 전환 중심에 놓고 재생에너지를 보조적 방편으로 이야기하기도 한다. 이에 김병권 소장은 "핵에너지는 에너지 전환의 중심이 될 수 없다"라고 단호히 말한다.
"핵발전을 무탄소 전력원이라고 표현하든, 청정에너지라고 표현하든, 전 세계적으로 봤을 때 핵발전을 중심에 놓고 재생에너지가 보조인 정책은 없어요. 에너지 자원과 관련된 국제 공식 문서를 보더라도 에너지전환의 주인공은 재생에너지거든요. 핵발전이 아예 필요 없다고 보는 데도 꽤 있고요. 그런데 굉장히 안타깝게도 우리나라에서만 핵발전과 재생에너지가 누가 주연이냐를 가지고 다투고 있어요. 이건 되게 예외적인 현상입니다. 크게 잘못된 거죠."
김병권 소장은 핵발전이 갖고 있는 근본적인 한계를 크게 세 가지로 짚어냈다.
"가장 먼저 핵폐기물의 위험성이에요. 핵폐기물 처리 문제는 대단히 중요한 숙제인데 아직 대안 정리조차 안 된 상태로 미뤄두고 있죠. 두 번째는 시의성이에요. 핵발전소는 건설까지 최소 10년 이상, 굉장히 오랜 시간이 걸리죠. 그런데 에너지 전환은 굉장히 긴급한 상황이에요. 정부가 2030년까지 온실가스 배출을 절반으로 줄인다고 공포했으니 5년 안에 에너지 전환이 이뤄져야 하는 상황인데 SMR(소형모듈원자로)조차도 2035년 준공 예정이에요. 2030년 시점으로 보면 아무런 소용이 없는 거죠.
세 번째로 핵발전은 경제성이 떨어져요. 1950년에 핵발전이 상용화된 이래로 가격이 줄지 않아요. 오히려 조금씩 느는 추세고요. 그에 비하면 태양광 가격은 최근 10년 동안 90% 이상 떨어졌거든요. 그리고 앞으로도 계속 저렴해질 거고요. 게다가 핵발전을 옹호하는 국제에너지기구(IEA – International Energy Agency)조차도 향후 재생에너지 산업 투자 규모가 핵발전의 10배가 될 거로 예상해요. 제조 산업 시장을 고려해 봐도 핵발전보다 재생에너지가 압도적으로 큰 거죠."
이에 덧붙여 예측되지 않는 자연재해가 발생하는 기후 위기 시대에, 그에 취약한 핵발전소는 존재 자체로 잠재적 재앙임은 이미 자명한 사실이다. 그런데 왜 유독 우리나라는 핵발전을 포기하지 않으려는 걸까? 김병권 소장의 답은 간단했다.
"이해관계 문제 때문이라고 봐요. 한국은 미국이나 다른 나라들과 달리 화석 연료 기업들의 기득권이 상대적으로 약한 대신에 핵발전 기득권이 산업과 학계에 굉장히 강력하게 존재하거든요. 그러한 기득권의 이해관계가 마치 미래 에너지의 핵심 중심이 핵에너지가 되어야 하는 것처럼 과대 광고되지 않았나 싶은 거죠. 현재 정치권이나 미디어나 학계를 보면 핵에너지에 대한 지지 그룹이 대단히 강력한 이해관계로 묶여 있지만, 재생에너지 쪽은 산업조차 아직 약하기 때문에 발언권 또한 약한 거죠."
재생에너지는 24시간 안정되게 전력을 공급하지 못하는 간헐성을 보완해야 한다는 과제가 있긴 하지만, 에너지 저장 배터리 기술은 계속 발전할 것이므로 핵발전소가 안고 있는 잠재적 위험성에 비할 게 못 된다고 그가 덧붙였다.
"결국 재생에너지를 더 빨리 확대해서 재생에너지의 가능성을 더 보여주는 수밖에 없다고 생각해요. 재생에너지로 이익을 보는 주민들과 시민들이 늘어나는 수밖에는 없다고 보는 거죠. 말로 싸울 수 있는 일이 아니니까요."
재생에너지와 경제성장