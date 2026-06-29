하몽은 된장처럼 발효되지 않는다

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트레벨레스 하몽 전문점 ‘하모네리아 알 안달루스(Jamoneria Al-Andalus)’ 앞. 송연실 진아에프앤씨 대표와 이찬재 실장(서울대 푸드테크학과 석사과정)이 이곳 제품을 들고 있다. 뒤편의 ‘Secadero de Jamones’ 표지는 이곳이 하몽 숙성장과 판매장이 함께 있는 현장임을 보여준다. 이찬재
오래된 장독대 앞에 서면 항아리만 보이지 않는다. 햇빛이 드는 방향, 바람이 지나가는 길, 흙마당의 습도, 계절마다 달라지는 온도까지 함께 보인다. 좋은 장독대가 단순한 항아리의 집합이 아니라 햇빛과 바람, 흙마당과 옹기, 계절이 축적된 발효 환경이듯, 트레벨레스의 하몽도 단순한 육가공품이 아니었다. 건물의 위치, 계곡의 바람, 낮은 온도, 습도, 소금, 사람의 손이 함께 만든 숙성의 결과였다.
하모네리아 알 안달루스에서 본 것은 하몽이 상품이 되는 과정만이 아니었다. 숙성실과 상점, 포장과 식탁이 한 공간 안에서 이어지는 구조였다. 돼지다리는 소금과 바람, 긴 시간을 통과해 하몽이 되고, 다시 마을의 가게와 식탁으로 나온다. 트레벨레스라는 이름은 그렇게 숙성장 안에만 머물지 않았다. 간판과 골목, 포장지와 식당의 접시 위에서 계속 이어지고 있었다.
돼지다리를 무첨가 고산 숙성으로 바꾸는 방식
트레벨레스 하몽의 특별함은 돼지가 이 마을에서 태어나고 자랐다는 데 있지 않다. 이베리코 흑돼지처럼 원료의 희소성으로 프리미엄을 설명하는 방식과도 다르다. 핵심은 돼지다리가 해발 1200m 이상 알푸하라 고산지대의 공기와 소금, 건조한 바람, 긴 숙성 시간을 통과하며 어떻게 달라지느냐에 있다.
그 과정에서 맛과 향이 달라진다. 원료육 자체가 모든 가치를 결정하는 것은 아니다. 그 원료육을 어떤 장소에서, 어떤 방식으로, 얼마나 오래 다루느냐가 중요하다. 트레벨레스 하몽은 바로 그 지점에 서 있었다.
여기에 또 하나의 차이가 있었다. 일부 육가공 하몽과 햄류는 보존성과 색 안정성을 위해 질산염이나 아질산염 계열 화학첨가물에 기대기도 한다. 그 방식은 고기의 색을 일정하게 붙잡고, 유통의 편의를 높인다. 그러나 우리가 찾고 싶었던 프리미엄은 그런 쪽이 아니었다. 먹음직스러운 색을 내기 위해 첨가물을 쓰는 하몽과, 소금과 바람, 건조와 자가효소만으로 시간을 견디는 하몽은 출발점부터 다르기 때문이었다.
트레벨레스 하몽은 돼지다리와 바다소금, 그리고 고산지대의 건조한 공기에 기대어 숙성된다. 보존료와 색소, 질산염 계열 첨가물로 색을 붙잡는 방식이 아니다. 수분을 빼고, 바람을 들이고, 오래 기다려 맛을 농축하는 방식이다.
이 차이는 단순한 '무첨가' 표기의 문제가 아니었다. 식품을 대하는 태도의 차이에 가까웠다. 첨가물로 균일성과 속도를 얻는 길이 있다면, 트레벨레스는 소금과 바람, 자가효소와 긴 숙성으로 차이를 만드는 길을 택한 셈이다.
나는 이 지점에서 트레벨레스 하몽에 더 마음이 갔다. 경주 왕신리에서 왕신멸치액젓을 만들며 우리가 끝까지 붙잡아 온 가치도 결국 같다. 화학첨가물 없이, 좋은 원료와 신안 천일염, 장독과 자연의 시간으로 맛을 완성하는 일. 빠른 공정보다 느린 숙성을 믿는 일. 소비자에게 더 선명하고 정직한 성분표를 내놓는 일. 트레벨레스에서 본 것은 왜 현대사회에서 소비자들이 클린라벨(복잡한 첨가물 대신, 소비자가 이해할 수 있는 원료로 만든 식품)에 열광하는지를 보여주는 또 하나의 현장이었다.
앞서 세론의 치즈 공방에서 보았던 것도 같은 맥락이었다. 화려한 첨가물로 맛을 꾸미기보다 산양유 원유와 손의 감각, 숙성 시간을 믿는 방식. 트레벨레스의 하몽 역시 같은 영감을 던지고 있었다. 좋은 음식은 무엇을 더 넣어서 완성되는가, 아니면 불필요한 것을 끝까지 넣지 않음으로써 완성되는가. 치즈와 하몽, 액젓, 된장은 서로 다른 식품이지만, 그 현장에서 만난 키워드는 같았다. 화학첨가물 제로. 클린라벨. 수작업. 그리고 시간.
성분표가 단순하다고 공정까지 단순한 것은 아니다. 자연 조건과 원료 상태, 숙성 시간, 장인의 판단이 더 세심하게 맞물려야 한다. 소금과 시간에 기대는 느린 숙성은 단순함 속에 까다로움을 감춘다. 기계의 효율성을 앞세우는 시대에도, 대자연의 호흡에 자신의 오감을 맞춘 장인의 손은 여전히 필요했다. 위대한 숙성은 자연을 완전히 통제하는 데서 나오지 않았다. 자연의 조건을 읽고, 그 속도에 공정을 맞추는 데서 완성되고 있었다.
건조실을 나오면서 우리는 '프리미엄'이라는 단어를 다시 생각했다. 트레벨레스에서 목격한 프리미엄은 원료의 희소성만으로 설명되지 않았다. 일반적인 돼지다리를 고산지대의 자연 조건과 무첨가 숙성 공정으로 재해석하는 방식에 가까웠다. 이곳의 프리미엄은 대량생산의 속도와 반대편에 있었다. 많이 넣고, 빨리 만들고, 균일하게 맞추는 방식이 아니었다. 덜 넣고, 오래 기다리고, 장소의 차이를 맛으로 남기는 방식이었다.
IGP가 지키는 것은 문화의 이름이자 상업적 권리였다