O4F Berlin

독일 미래를 위하는 할머니들 모임omas for futuer의 로고장터에서 만난 두 명의 여인 중 카린 바지 여사가 내 인터뷰에 기꺼이 응하겠다고 답했다. 집으로 돌아와 인터뷰 질문지를 만들어 이메일로 보낸 뒤, 받아 온 기후 퀴즈집을 펼쳤다. 자신 있었다. 연방환경청 자료를 꿰고 있는 내가 이 정도야 식은 죽 먹기지 라면서 퀴즈를 풀기 시작하다가 완전히 낭패했다. 보통 수준의 퀴즈가 아니었다.예를 들면 한사람이 1년에 사용하는 물은 약 4만 7500리터 정도지만, 우리가 먹는 음식과 각종 소비재 생산에 들어가는 간접 소비량까지 합치면 얼마나 되겠느냐는 질문에 답을 할 수 없었다. 알고 보니 거의 50배 (!)라고 한다. 그리고 이산화탄소 배출 비율이 가장 큰 분야를 1) 소비 2) 주거 3) 식생활 4) 교통에서 고르라는데 여태 나는 주거비가 가장 큰 것으로 알고 있었다. 그런데 의외로 일등은 24.3%의 '소비'였다. 주거가 22.3%로 2등이고 그다음은 20.4%의 교통, 그리고 식생활이 15.5%였다. 우리가 사서 입고, 쓰고, 버리는 모든 물건과 서비스에 들어간 에너지와 자원까지 묶어 소비라고 정의하는데, 결국 우리의 소비 방식이 가장 큰 문제라는 뜻이다. 역으로 쓸데없는 소비를 줄이면 환경보호에 이바지할 수 있다는 것이니 희망적이다.다음 날 다시 만난 카린과의 인터뷰에서 이 문제가 다시 언급되었다. 3년 전 남편과 사별한 뒤 슬픔만으로 시간을 채우기 싫어 이 운동에 뛰어들었다는 그는 물류가 넘쳐나는 요즘, 너무 싸니까 불필요한 물건을 마구잡이로 사들이는 것이 큰 문제라고 지적했다. 할머니 운동이 정치 구호만 거창한 것이 아님을 새삼 깨달았다. 어쩌면 세상을 바꾸는 첫걸음은 나 같은 사람들의 무지를 조금씩 줄여 나가는 것인지도 모른다. 카린은 이 퀴즈집을 유치원과 초등학교에 가지고 가서 아이들과 함께 푼다고 귀띔해 주었다. 아이들이 이 어려운 문제의 답을 알 수는 없지만 신바람이 나서 저요! 저요! 하며 손을 든다고 했다.