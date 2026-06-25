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김성환 기후에너지환경부 장관이 지난 5월 27일 경기 평택시 수상태양광 시공업체 사업장을 찾아 수상태양광에 대한 전반적인 설명을 듣고 재생에너지 보급확대 방안에 대해 논의하고 있다. 기후에너지환경부 제공
최근 정부는 재생에너지 중심 에너지 대전환에 대한 중장기적 정책과 재생열에너지 확대 정책을 잇달아 발표하였다. 2030년까지 재생에너지 100GW를 조기 보급하여 발전 비중을 20% 이상으로 확대한다는 계획이다.
또한 산업공정과 가정·상업·공공건물 부분에서 국내 최종에너지의 48%를 소비하고 주요 탄소 배출량의 29%를 차지하고 있는 열에너지의 탈탄소 계획을 수립하고 있다.
석유, 석탄, LNG 등 화석연료 이용 등을 축소하고 2035년까지 35%까지 재생열에너지를 확대한다는 목표이며, 이를 위해 히트펌프 350만 대를 설치하고 '열에너지 관리 및 탈탄소화 촉진법(가칭)'을 제정하는 등 제도정비에 나서고 있다.
우리나라 전체 열에너지 사용량이 48%인데 반해 재생열에너지 사용량은 4%에 불과한 현실에 비추어보면 정부 정책이 늦은 감이 없지 않다. 그러나 이러한 재생열에너지 정책변화에 앞서 검토해야 할 중요한 에너지원 중 하나가 폐기물에너지 중 미활용 되고 있는 소각열에너지에 대한 것이다.
이는 불가피하게 배출되고 있는 폐기물을 재생열에너지로 극대화시킴으로써 에너지 절약, 온실감축뿐 만 아니라 신규 사업에 따른 경제적 부담을 줄이며, 이를 통해 추가 투입 없이 재생에너지 확대 목표달성에 일조할 수 있기 때문이다.