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이재명 대통령이 16일 정부세종컨벤션센터에서 열린 보건복지부(질병관리청)·식품의약품안전처 업무보고에서 발언하고 있다. 2025.12.16 [대통령실통신사진기자단]우선 확실히 해두자. 이 글은 급여화를 무조건 찬성하려 쓴 글이 아니다. 개인적으로는 청년층 탈모약 급여화가 재정 폭탄이라고 보지 않고, 충분히 타당성을 따져볼 사안이라 생각한다. 다만 우리에겐 여전히 수요 추계 자체가 없으니 확정적 답을 내리기에는 이르다. 다만 급여화에 대한 반대가 '게으르다'는 걸 말하고 싶다. 그 태도 아래는 청년 정치를 단순하게 치부하는 전제가 깔려 있다. 한국 정치, 특히 청년에 대한 정치적 담론은 얼마나 밈(meme)처럼 납작한가.이준석이 한 반박, 혹은 그와 비슷한 반박들은 단호해 보인다. 원칙을 잘 말한 것 같다. 문제는, 이 주장의 전제가 잘못되었다. 우선 이준석의 '수천억 원'이라는 숫자는 어디서 나왔는가. 전혀 근거가 없다. 일부 언론은 '탈모 환자 1000만 명'을 들먹이며 재정 폭탄이 터질 듯 말하지만, 탈모 환자의 대부분은 30대 후반 이후다.이번 논의의 대상인 20대에서 30대 초반 환자는 그렇게 많지 않다. 이번 논의는 전 국민의 탈모 치료 비용 중에서도 아주 적은 부분이다. 또 탈모약에는 부작용이 있어, 증상이 약한 사람이 무작정 약을 쓰는 것도 아니다. 정확한 정책의 영향과 소요 재정을 파악하는 것이 정책의 출발점이다. 정책을 따지려면 계산을 건너뛴 채 '수천억 원'이라며, 겁나는 숫자부터 던지지는 말아야 하지 않나.건강하다는 건 뭘까. 행정적으로 정하는 일은 생각보다 어렵다. 같은 탈모라도 '스무 살 탈모'와 '마흔 살 탈모'는 다르다. 흔한 일이 아니어서 옆에 같이 겪는 친구도 없고, 정보를 구할 데도 마땅찮다. 생명을 위협하는 병은 아니지만, 사회생활을 막 시작하는 시기의 청년에게는 사회적·정신적 건강에 큰 타격을 주는 병이다.하지만 이준석류의 반박은 건강이 무엇인지, 건강에 대한 국가의 의무가 무엇인지를 작은 영역으로 제한한다. 이준석은 청년 탈모 환자의 반대편에 희귀·중증질환을 놓는다. 은연중에 건강보험을 받을 자격을 아주 작은 영역으로 둔 것. 겉으로는 희귀·중증질환 환자들을 위한 말이다. 그러나 저 주장은 자칫 보건복지의 영역을 줄이고, 건강에 대한 공적 책임을 줄이는 방향으로 휘두르기에도 좋은 말이다.'국민이 보편적 권리로 가져야 하는 건강한 상태'라는 기준은 늘 바뀐다. 각 사회의 경제적 상태, 인구학적 변화, 의학적 발전, 몸에 대한 사회적 담론들이 섞이고, '건강한 모습'은 그렇게 만들어진다.건강보험이 모든 의료 비용을 지원해 줄 수 없다. 그건 맞다. 그래도 건강보험이 생명에 직접 연관된 질환만 보장해서는 안 되며, 우리 사회가 합의한 '건강한 상태'를 유지하는 데 필요한 지원에도 힘써야 한다. 건강보험은 지금도 희귀·중증질환만 지원하지 않는다. 국민건강보험은 많은 부침 속에서도 보장 대상자와 보장 질환을 모두 확대하는 방향으로 발전해 왔다. 한 제도의 발전을 넘어, 한국 사회의 건강 개념이 발전한 것과 연관되어 있다.건강과 미용 역시 무 자르듯 명확히 가를 수 없다. 사회적으로 '정상'으로 받아들여지는 몸과 외형은 사회마다 다르고, 한 사회에서도 계속 변한다. 물론 다양한 외형을 차별 없이 받아들여야 한다고 넘길 수 있다. 하지만 외형이 차별받는 근거가 되는 것 또한 사실이다.유독 한국에서는 외모에 의한 차별이 심하다. 가령 유력 정치인조차, 수많은 문제점은 제쳐둔 채 '가발 착용 여부'로 조롱당하기도 한다. 그럴 때 차별과 혐오는 정치인 개인이 아니라 비슷한 외모를 가진 모두가 겪는다. 사회적 차별의 요인이 되는 외형적 특성을 없애는데, 공적 지원은 안 되나?중요한 문제이다. 차별은 불편으로, 불편은 불이익으로 이어지는 구조는 사회에 버젓이 존재하기 때문이다. 혹자는 탈모 환자에게 이렇게 말한다. '모든 미용의 문제는 개인이 책임져야 한다'거나 '외형에 따른 차별을 두드러지게 하는 재정 집행은 안 된다'라고. 둘 다 공허하고 가혹하다. 차별을 해소하려는 사회적 노력이 아주 미흡하고, 권리를 가질 자격을 가혹하게 따지는 한국 사회에서는 더욱 그렇다.