위르겐 힌츠페터, 5·18기념재단 제공

"그러니까 아무 말 없이 그냥 따르더라고요. 그때 보니까 입술에 피가 이렇게 묻어있어요. 흘러내린 피를 내가 확실히 봤거든요. 그래서 내가 '당신 누구냐'고 물었죠. 그랬더니 '평화봉사단 (팀) 원버그'라고 이야기하더라고요. 그때 병원에 머무른 시간이 거의 2~3분? 심각한 상황이라서 대화했던 시간이 길지 않았어요."

고 위르겐 힌츠페터가 1980년 5월 24일 전남대병원 옥상에서 촬영한 팀 원버그 인터뷰 영상을 갈무리한 것. 5·18기념재단이 보관하고 있던 이 영상은 그 동안 한 번도 공개되지 않았으며, 항쟁 한복판에 있던 인물의 현장 인터뷰는 5·18 관련 기록물 중 이 영상이 유일하다.병원장은 "당장 종합병원에 가서 수술받지 않으면 생명이 위독하다"고 다급히 말했다. 곧장 노 기자는 병원장에게 "의사 가운을 벗어달라"고 부탁했고 팀에게는 들것의 "앞을 들라"고 말했다. 생사가 오가는 긴박했던 상황에 노 기자와 외국인의 대화는 그리 길지 않았다.노 기자가 병원장에게 의사 가운을 달라고 했던 이유는 "곳곳에 군인들만 있던 금남로를 지나려면 의사 행세를 해야겠다고 생각"했기 때문이다. 또 "앞에 외국인을 세워야 (상대적으로 계엄군 등의 위험으로부터) 괜찮겠지"라는 생각 때문이었다. 그는 그때의 팀을 떠올리며 "상당히 긴장한 모습이었다"면서도 "(그럼에도) 묵직했던 사람"이라고 말했다.병원을 나온 뒤 상황을 두고 노 기자는 "단둘이 들것을 들고 가다 무거워서 가는 길에 '도와달라'고 악을 쓰니, 용감한 시민 세 명이 나와서 함께 들었다"라고 회상했다. 이어 "팀과 함께 도청 앞 분수대까지 환자를 이송한 후 전남대병원으로 향하는 앰뷸런스에 환자를 태웠다"며 ""고 덧붙였다.