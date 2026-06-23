한국일보

6월 23일 한국일보 3면 기사.민주당 8·17 전당대회를 앞두고 당권 경쟁에 나선 김민석 국무총리와 정청래 민주당 대표가 22일 검찰 보완수사권 폐지에 대해 사실상 한 목소리를 냈다.김민석은 총리로서 마지막 기자간담회에서 "보완수사권 폐지가 현 시점에서 불가피하다"면서 "지방선거 전인 5월에 이 문제를 빨리 끝내자고 당에 제안했는데, 오히려 당에서 늦추자고 했다. 오해 없기를 바란다"고 말했다. 김민석은 "검찰개혁추진단에 지침을 주기를, 폐지안을 기본으로 해서 입장 정리하는 게 좋겠다는 제 입장을 여러 번 전달했다"며 "저도 정치검찰한테 많이 당했던 사람이기 때문에 그럴(검찰을 응원할) 이유가 1도 없다"고 강조했다. 자신이 보완수사권 폐지에 소극적이라는 강성 지지층의 비판을 반박하고 전대 쟁점을 희석하려는 시도라는 분석이 나온다.정청래도 같은 날 최고위원회의에서 "보완수사권의 티끌마저 없애야 한다"며 "검찰이 수사권에 대해 꿈조차 꾸지 말게 해야 한다"고 말했다. 그는 이어 딴지일보 자유게시판에도 "숟가락만 한 보완수사권이라도 주면 그 숟가락으로 칼을 만들어 정권에 언제 들이댈지 모를 일"이라며 "보완수사권 전면 폐지, 동의하시면 1번"이라고 썼다. 이 글에는 30분 만에 '1번' 댓글 500여 개가 달렸다.여당 내부에서는 정청래의 메시지를 전당대회 연임 도전 신호로 해석하는 시각이 널리 퍼지고 있다. 정청래 측 관계자는 조선일보에 "출마 준비는 끝났다. 날짜 택일만 남았다"고 밝혔다. 정 대표는 전당대회 준비위원회 의결 예정일인 24일 전후로 대표직에서 사퇴할 것으로 전망된다.보궐선거로 국회에 입성한 뒤 잠재적 당권 주자로 거론되는 송영길 의원이 이 대통령과 비공개 관저 만찬을 한 사실도 알려졌다. 조선일보에 따르면 이 대통령은 지난주 서울 한남동 관저로 송영길을 초청해 식사를 함께했다. 친명계 핵심 관계자는 "대통령과 가까운 송영길이 대통령 뜻이 무엇인지를 잘 알지 않겠냐. 출마를 해도 김민석 총리 손을 들어주지 않겠냐"며 "그래서 송영길의 외교부 장관 입각설이 계속 나오는 것"이라고 말했다. 그러나 청와대와 송영길 측은 "전당대회와 관련한 대화는 일체 없었다"고 밝혔다.송영길은 이날 MBC라디오 '김종배의 시선집중' 인터뷰에서 2022년 대선 패배 직후 이 대통령의 만류에도 불구하고 자신이 당대표직에서 물러났었다며 정청래의 전대 불출마를 압박했다. 정청래의 비서실장 한민수 의원은 KBS 라디오에 나와 '정청래 사퇴론'에 대해 "대단히 많이 우습다는 생각을 하시는 분들이 많을 것 같다"고 일축했다.2026 북중미 월드컵 한국 대표팀 경기가 평일 오전 수업 시간대에 연달아 열리면서 전국의 고등학교들이 '시청 허용이냐 수업이냐'를 놓고 혼란을 겪고 있다.특히 남아공과의 조별리그 최종전이 25일 오전 10시로 다가오면서 갈등이 더 심화하고 있다.그러나 교장이 '시청 금지령'을 내린 학교가 늘고 있다. 대회가 기말고사(보통 7월 첫째 주 전후)를 앞두고 치러지는 탓에 입시 부담이 큰 고등학교에서는 학부모 민원을 의식해야 한다. 최근 경북 예천의 한 고등학교에서 교장이 '경기를 틀어준 교사를 색출하라'고 지시한 사실이 알려져 논란이 일기도 했다.경기 시흥의 고등학교 교사 최아무개 씨(40)는 12일 체코전 때 진도를 최대한 빨리 마친 뒤 학생들에게 경기를 보여줬다. 최씨는 한국일보에 "안 보여주면 민란이 날 것 같은 분위기인데, 기말고사 진도는 또 나가야 했다"며 "애들이 행복해하니 잘 보여줬다 싶으면서도 교감 선생님이 그 시간에 복도를 순회 지도 하시길래 신경은 쓰이더라"고 말했다. 최씨는 "옆 동네 고등학교는 교감이 경기 전날 교사들에게 '월드컵을 보여주지 말라'는 단체 문자를 보냈다더라"고 전했다.김희정 교사노조 대변인은 "교사들이 민원에 대비해 체육 교과 교육과정과 연계하거나 동아리 시간으로 시간표를 조정하는 방식으로 내부 결재를 받는 등 과도한 행정 절차를 거쳐 경기 시청을 하는 곳도 있다"며 "민원에 의해 교사의 수업 자율권이 위축되는 현실을 보여주는 단면"이라고 말했다.스타벅스코리아가 22일 오후 3시 전국 2160여 개 매장의 영업을 조기 종료하고 직원 대상 역사교육을 실시했다. 5·18민주화운동 기념일을 앞두고 '탱크데이' 마케팅을 진행해 파문을 일으킨 데 따른 후속 조치다.스타벅스코리아는 이날 전국 매장에 "영업시간 단축으로 이용에 불편을 드려 죄송하다"는 안내문을 게시한 뒤 일제히 문을 닫았다. 1999년 7월 27일 서울 서대문구 이화여대 입구에 1호점을 연 이래 전국 매장이 동시에 조기 종료한 것은 이번이 처음이다.교육은 약 3시간 동안 오제연 성균관대 사학과 교수의 '기업이 가져야 할 올바른 역사인식'과 구정우 성균관대 사회학과 교수의 '사회적 감수성과 윤리기준' 강연 녹화본을 시청하는 형태로 진행됐다.오제연은 강연에서 4·19 혁명, 부마민주항쟁, 5·18 민주화운동, 6월 민주항쟁을 한국 현대사의 4대 민주화운동으로 꼽으며 "대한민국의 정체성은 헌법 제1조의 민주공화국임을 명심해야 한다"고 강조했다. 구정우는 마케팅 사고의 원인으로 "매출 압박과 속도 중심 문화, 동질적인 구성원 중심의 조직 구조"를 지목하며 "사회적 감수성은 선의만으로 갖춰지는 게 아니라 사회를 읽는 능력"이라고 말했다. 정용진 신세계그룹 회장도 24일 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 함께 동일한 영상을 시청할 예정이다.휴가 등으로 이날 교육에 참석하지 못한 직원들은 추후 온라인으로 영상을 보고 관련 교육을 이수해야 한다. 그러나 매장을 찾은 손님들 사이에선 "문제를 일으킨 건 경영진과 마케팅 부서인데 왜 매장 직원들이 강제로 교육을 받아야 하느냐"는 반응도 나왔다.한국일보는 작년 매출을 기준으로 계산하면, 스타벅스가 이날 조기 폐점으로 약 44억원의 매출 손실을 감수했다고 추산했다.전진성 부산교육대 사학과 교수는 한겨레에 "일회성에 그치는 기업 교육은 경영진이 논란에 대한 책임을 돌리기 위한 제스처로 받아들여질 수 있다"며 "5·18 민주화운동의 의미에 대해 진지하면서도 개방적인 논의를 확대해야 한다"고 말했다.이찬진 금융감독원장이 22일 삼성전자·SK하이닉스 단일종목 레버리지 상장지수펀드(ETF) 도입을 후회하는 발언을 했다.이찬진은 이날 서울 영등포구 금감원에서 열린 기자간담회에서 "출시 전 증권 신고서가 들어왔을 때 드러누웠어야 했나, 개인적으로 반성 중"이라고 밝혔다.이 상품은 지난달 27일 출시됐다. 상장 당시 4조원이었던 시가총액은 한달도 안 돼 15조 5000억원으로 불었고 누적 거래대금은 156조8000억원에 달한다. 개인 투자자 비중이 92%인 가운데 이달 연속 하락장에서 레버리지 손실률이 최대 -37%를 기록했다.이찬진은 "꼬리(단일종목 레버리지)가 몸통(주식시장)을 흔드는 극심한 회전율을 보이고 있다"며 "회전율이 한때 200% 가까이 됐고 현재도 130% 수준"이라고 말했다. 그는 "매매 수수료가 적게는 5조원, 많게는 10조원이 넘는 것으로 추산된다"며 "도박판에 '뽀찌'(이긴 사람이 주위에 돈 일부를 나눠 주는 것) 뜯는 사람이 돈 많이 버는데 참여자에게 실익이 없고 장을 운영하는 증권사 배를 불리는 결과만 초래할 것 같다"고 했다.금감원은 금융상품 출시 전 신고서를 반려할 수 있는 권한을 행사하지 않았다. 이 때문에 일각에선 금융당국 수장이 뒤늦게 책임을 회피한다는 지적도 나온다.금감원은 18일 소비자경보 '주의'를 발령했으나 과열이 진정되지 않자 신용융자·미수거래 제한을 포함한 단계적 안정 조치를 검토 중이다.서울시가 지하철 무임승차 연령을 현행 65세에서 70세로 높이는 방안을 추진하기로 했다. 연령 상향으로 절감된 재원을 70세 이상 버스비 지원에 활용하는 방안도 함께 논의한다.대한노인회 서울시연합회는 22일 서울시에 공문을 보내 "재정 여력과 지속 가능성을 감안해 어르신 버스요금 지원과 지하철 무임수송 연령 상향을 함께 조정하는 방안을 제안한다"고 밝혔다. 오세훈 서울시장도 19일 대한노인회 서울시연합회장과 면담에서 두 정책에 대해 긍정적 의견을 나눈 것으로 전해졌다.지난해 서울지하철의 무임승차 운송 손실액은 4488억원을 넘었다. 서울시는 이 적자를 줄이면서 추가 재정 부담 없이 신규 복지 서비스를 추진하겠다는 구상이다. 오세훈은 6·3 지방선거 때 "70세 이상 버스 무료 이용"을 공약한 바 있다.구체적 지원 방식은 월 15회 미만 버스 이용자에게 요금을 환급하는 방안이 검토되고 있다. 월 15회 이상 이용자는 이미 정부의 K-패스 할인 혜택을 받을 수 있기 때문이다. 필요 재원은 연 500억원 가량으로 추산된다.서울시의회는 시 교통위원회를 통과한 '서울시 어르신 교통비 지원 조례안'을 24일 본회의에 상정할 예정이다. 국민의힘이 과반을 차지하는 제11대 시의회 임기가 30일 만료되는 만큼 본회의 통과 가능성이 크다.다만 조례가 통과되더라도 바로 시행되는 것은 아니다. 예산 편성과 제도 설계, 코레일 등 관계 기관과의 협의도 뒤따라야 한다. 서울시는 대한노인회와 공동으로 노인·전문가·시민이 참여하는 공청회를 열어 의견을 수렴한 뒤 정책 기준을 확정할 방침이다.▲ 경향신문 = 빚진 중소기업 숨통 죄는 '3고'▲ 국민일보 = 지지율 하락·내홍 확산 집권 2년차 '위기의 與'▲ 동아일보 = 믿고가던 동네금고 전무 대포통장 조직 한패였다▲ 서울신문 = 코스피 넘버1 SK하이닉스▲ 세계일보 = 李 지지율 '데드 크로스'… 국정 경고음▲ 조선일보 = AI에 일자리 맡겼다 4대 그룹 고용 감소▲ 중앙일보 = 밀수 판친다, 스시자로의 습격▲ 한겨레 = 집값 띄운 '반도체머니' 무주택자 한숨 커진다▲ 한국일보 = 靑에 또 檢 출신… 李대통령 '인사 후폭풍'